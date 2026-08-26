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Thế giới

Campuchia phát hiện mạng lưới rửa tiền cho băng đảng ma tuý khét tiếng

Bình Giang

TPO - Các cơ quan phòng chống ma túy của Campuchia và Mỹ vừa phát hiện mạng lưới sử dụng tiền điện tử để rửa tiền cho Sinaloa - băng đảng tội phạm khét tiếng của Mexico.

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Trong nhiều năm qua, giới chức Mexico và Mỹ nỗ lực ngăn chặn tình trạng bạo lực và hoạt động buôn lậu của Sinaloa, nhưng thế lực của băng đảng này vẫn không ngừng gia tăng. (Ảnh: AP)

Ngày 26/8, ông Meas Vyrith - Tổng thư ký Ủy ban quốc gia về phòng chống ma túy Campuchia, cho biết chính quyền nước này đang tiếp tục điều tra các hoạt động rửa tiền của băng đảng Sinaloa. Đây là tập đoàn tội phạm hùng mạnh từng bị chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump liệt vào danh sách "tổ chức khủng bố nước ngoài".

Ông Meas Vyrith nêu rõ, cảnh sát phòng chống ma túy Campuchia phối hợp với Cơ quan Phòng chống ma túy Mỹ (DEA) đã thực hiện nhiều vụ bắt giữ và tịch thu tài sản, cùng với các phòng thí nghiệm và kho chứa ma túy tại 4 địa điểm ở thủ đô Phnom Penh và tỉnh Kandal, trong khoảng thời gian từ ngày 1 - 5/8 vừa qua.

Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 200 kg ma túy bất hợp pháp và hơn 1 tấn tiền chất dùng để sản xuất loại ma túy này.

Ông Meas Vyrith cho biết, giới chức Mỹ đã tịch thu khoảng 7 triệu USD tiền điện tử liên quan đến băng đảng này trong chiến dịch thực thi pháp luật tại New Jersey trước đó, và các nghi phạm trong vụ án đang bị truy tìm tại Campuchia.

Trong tuyên bố đăng trên Facebook ngày 25/8, Đại sứ quán Mỹ cho biết nỗ lực hợp tác giữa các văn phòng DEA tại Phnom Penh và New Jersey đã "phát hiện mạng lưới địa phương chuyên rửa tiền điện tử cho băng đảng Sinaloa".

Sinaloa điều chế loại thuốc giảm đau opioid tổng hợp fentanyl với số lượng lớn. Thuốc này là nguyên nhân gây ra hàng chục nghìn ca tử vong do dùng quá liều mỗi năm tại Mỹ. Sinaloa đã thu mua các tiền chất để tạo ra fentanyl tại Mexico và tuồn vào Mỹ.

Campuchia chủ yếu đóng vai trò là điểm trung chuyển cho các loại ma túy như methamphetamine có nguồn gốc từ "Tam giác vàng" - ngã ba biên giới giữa Thái Lan, Myanmar và Lào.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Campuchia trở thành địa bàn hoạt động của các băng nhóm tội phạm có tổ chức do người Trung Quốc cầm đầu. Các nhóm này điều hành những trung tâm lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đô la từ người dân trên toàn thế giới, đồng thời sử dụng hàng nghìn người nước ngoài làm việc trong điều kiện tồi tệ như nô lệ. Trong năm qua, Campuchia tăng cường trấn áp những tổ chức này, đóng cửa nhiều trung tâm lừa đảo và bắt giữ một số kẻ được cho là trùm tội phạm, trong đó có những đối tượng từng thành lập tổ chức tài chính hợp pháp.

Báo cáo do Văn phòng Liên Hợp Quốc về chống ma túy và tội phạm (UNODC) công bố vào tháng 7 cho biết, nhiều băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia từ ngoài khu vực Đông Nam Á đang thực hiện nhiều hoạt động phi pháp ở khu vực, chủ yếu liên quan đến việc buôn bán ma túy đá (methamphetamine) và cocaine với khối lượng lớn.

Theo báo cáo, sự hiện diện của các băng đảng Mỹ Latin tại Đông Nam Á "dường như không chỉ dừng lại ở việc cung cấp ma túy và tiền chất; khu vực này hiện đóng vai trò là trung tâm cung ứng, quản lý tài chính và hậu cần cho nhiều tổ chức tội phạm Mỹ Latin”.

Năm 2024, cơ quan công tố viên liên bang Mỹ cho biết Sinaloa đã hợp tác với các nhóm ngân hàng ngầm của Trung Quốc tại Mỹ, để rửa hơn 50 triệu USD thu được từ việc buôn bán fentanyl, cocaine và các loại ma túy khác.

Bình Giang
Theo AP
#Campuchia #Sinaloa #Băng đảng ma tuý #Rửa tiền #Tiền điện tử

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