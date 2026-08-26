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Pháp luật

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Điều tra vụ chặn xe, trói người vi phạm giao thông giữa đường

Nguyễn Dũng

TPO - Một nhóm người đã chặn xe, dùng dây rút trói người vi phạm giao thông rồi chở đến chốt cảnh sát. Công an phường Bà Rịa, TPHCM đang xác minh dấu hiệu “bắt người trái pháp luật”.

Ngày 26/8, Công an phường Bà Rịa (TPHCM) phát thông báo tìm chủ sở hữu và người sử dụng xe máy biển số 67H9-3686 để phục vụ xác minh vụ việc có dấu hiệu “bắt người trái pháp luật”.

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Người liên quan đến sự việc vừa xảy ra. Ảnh CACC.

Theo thông báo, vụ việc xảy ra khoảng 20 giờ ngày 19/8, trước số nhà 176 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bà Rịa.

Thời điểm trên, một nhóm gồm P.N.Q. (sinh năm 1997, trú phường Bà Rịa), N.Q.N. (sinh năm 2008, trú phường Tân Hải), N.C.T. và N.V.T. (cùng sinh năm 2005, trú phường Vũng Tàu) đã chặn xe máy biển số 67H9-3686 do người điều khiển vi phạm giao thông.

Theo kết quả xác minh ban đầu, nhóm người trên dùng dây rút trói người vi phạm. Sau đó, nhóm này chở người vi phạm cùng chiếc xe máy đến chốt cảnh sát giao thông để lực lượng chức năng xử lý hành vi vi phạm.

Công an phường Bà Rịa đã tiến hành xác minh vụ việc nhưng đến nay chưa xác định được chủ sở hữu và người sử dụng chiếc xe máy biển số 67H9-3686.

Để phục vụ công tác điều tra, cơ quan công an đề nghị chủ sở hữu, người sử dụng phương tiện trên hoặc những người từng gặp vụ việc tương tự đến Công an phường Bà Rịa làm việc.

Người dân có thông tin liên quan có thể đến trụ sở Công an phường Bà Rịa tại số 246 Điện Biên Phủ, phường Bà Rịa; liên hệ số điện thoại 02543.826.568 hoặc cán bộ thụ lý Chu Văn Thi qua số 0368.147.363.

Vụ việc đang được Công an phường Bà Rịa tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Nguyễn Dũng
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