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Pháp luật

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Người mẫu An Tây : ‘Là người của công chúng, sai lầm này của bị cáo càng đáng trách hơn’

Tân Châu

TPO - Sau khi đại diện Viện Kiểm sát bảo lưu toàn bộ quan điểm luận tội và giữ nguyên đề nghị mức án, HĐXX cho các bị cáo trong vụ án VN10 nói lời sau cùng trước khi nghị án, tuyên án. Trong khi "Cô tiên từ thiện" Trúc Phương bày tỏ hối hận thì người mẫu An Tây tự trách: Là người của công chúng, từng truyền cảm hứng đến nhiều người, sai lầm này của bị cáo càng đáng trách hơn..."

Chiều 26/8, TAND TPHCM tiếp tục xét xử sơ thẩm 227 bị cáo trong vụ án ma túy VN10. HĐXX đã cho các bị cáo lời nói sau cùng trước khi nghị án.

Nói lời sau cùng, bị cáo Andrea Aybar Carmona (người mẫu An Tây) gửi lời xin lỗi đến gia đình và những người đã yêu mến, tin tưởng mình. Bị cáo cho rằng hành vi của bản thân là đáng trách. Đặc biệt, từng là người của công chúng, truyền cảm hứng đến nhiều người, nữ người mẫu thừa nhận sai lầm này của bản thân càng đáng trách hơn.

Theo An Tây, sau thời gian bị tạm giam, bị cáo đã nhìn nhận lại hành vi của mình và nhận thức rõ ma túy có thể hủy hoại con người, cuộc sống và tương lai của mỗi người.

Nữ người mẫu bày tỏ sự ân hận, nhận trách nhiệm về những việc mình đã gây ra và mong muốn sai lầm của mình sẽ trở thành một “bài học xương máu” đối với những người trẻ, để không ai đi vào con đường sai lầm như bị cáo.

An Tây cam kết sau này sẽ không bao giờ tái phạm, nghiêm túc sửa chữa những sai lầm của bản thân, sống tốt, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Bị cáo mong HĐXX xem xét, tạo cơ hội để có thể sớm trở về làm lại cuộc đời.

An Tây bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 2 - 3 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy"; 7 - 8 năm tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

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Người mẫu An Tây tại phiên tòa. Ảnh chụp qua màn hình.

"Cô tiên từ thiện" Nguyễn Đỗ Trúc Phương bị Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt từ 6-7 năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Nói lời sau cùng, Trúc Phương cúi đầu sát bục khai báo dành cho bị cáo gửi lời xin lỗi đến cha mẹ, gia đình và những người đã tin tưởng, yêu thương mình.

Bị cáo Trúc Phương nói rằng, những ngày tháng bị tạm giam là khoảng thời gian để nhìn nhận, suy ngẫm về hành vi của bản thân và nhận ra những sai lầm đã gây ra.

Bày tỏ sự ân hận, Trúc Phương mong HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ và cho bị cáo được hưởng mức án khoan hồng để sớm trở về chăm sóc con nhỏ, phụng dưỡng cha mẹ. Bị cáo cũng cho biết sau khi trở về sẽ nghiêm túc sửa chữa sai lầm, tiếp tục hành trình thiện nguyện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn và sống có ích cho gia đình, xã hội...

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"Cô tiên từ thiện" Trúc Phương cúi đầu xin lỗi khi nói lời sau cùng tại phiên tòa chiều nay 26/8. Ảnh: Tân Châu

Nói lời sau cùng, nhiều bị cáo bày tỏ sự ăn năn, hối hận, thừa nhận hành vi phạm tội và xin HĐXX xem xét hoàn cảnh gia đình, nhân thân, mức độ tham gia để giảm nhẹ hình phạt. Một số bị cáo gửi lời xin lỗi đến gia đình, người thân và mong có cơ hội trở về làm lại cuộc đời.

Viện Kiểm sát bảo lưu quan điểm

Vụ án VN10 được xác định bắt nguồn từ sự việc xảy ra ngày 16/3/2023. Lực lượng chức năng phát hiện hơn 11kg ma túy được cất giấu bên trong 157/327 tuýp kem đánh răng trong hành lý của 4 nữ tiếp viên hàng không trên chuyến bay VN10 từ Pháp về Việt Nam.

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Đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa. Ảnh: Nguyễn Tiến.

Từ vụ việc này, cơ quan chức năng mở rộng điều tra, làm rõ đường dây ma túy với số lượng đặc biệt lớn, nhiều đối tượng tham gia ở các công đoạn khác nhau. Trong 227 bị cáo bị đưa ra xét xử, có người bị truy tố về các tội danh liên quan đến mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; trong đó có nhiều bị cáo bị đề nghị mức án cao nhất là tử hình.

Trong phiên xét xử ngày 26/8, bảo lưu quan điểm tất cả các bị cáo đã phạm tội, đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa giữ nguyên đề nghị tuyên phạt 9 án tử hình. Mức án của các bị cáo còn lại từ 18 tháng tù đến tù chung thân.

Tân Châu
#An Tây #Chi Dân #Trúc Phương #TAND TPHCM #Nói lời sau cùng #Tòa nghị án #VN10 #Ma túy

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