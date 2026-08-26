Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Xử phạt hai 'cò' vé trận chung kết ASEAN Cup

Thanh Hà

TPO - Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) vừa phát hiện và xử phạt hai trường hợp có hành vi chèo kéo mua bán vé trận chung kết ASEAN Cup giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan tại khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

ve-1-220.jpg
ve-bong-da-729.jpg
Hai "cò" vé tại cơ quan Công an.

Để bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ trận bóng đá giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra ngày 26/8, Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) bố trí nhiều tổ công tác tuần tra, kiểm soát tại khu vực Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình trước, trong và sau trận chung kết.

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát khu vực quanh Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, tổ công tác Công an phường Từ Liêm phát hiện 2 người có biểu hiện chèo kéo, mời chào người hâm mộ mua vé trận chung kết ASEAN Cup.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định 2 trường hợp trên là H.Q.V. (SN 1988) và L.T.H. (SN 1986).

tp-c_co-ve-7110.jpg
Một số "cò" vé xuất hiện tại gần Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Tại cơ quan công an, V. và H. khai nhận đã mua lại vé từ những người không có nhu cầu sử dụng. Sau đó, hai người này tìm cách bán lại cho người khác nhằm hưởng tiền chênh lệch.

Công an phường Từ Liêm đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt đối với H.Q.V. và L.T.H. về hành vi “Gây mất trật tự công cộng”, theo điểm a, khoản 2, Điều 8 Nghị định 282/2025/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội và phòng, chống bạo lực gia đình.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người hâm mộ không nên mua vé từ các đối tượng chèo kéo bên ngoài sân vận động, nhằm tránh nguy cơ mua phải vé không hợp lệ hoặc bị nâng giá, đồng thời góp phần giữ gìn an ninh, trật tự tại khu vực diễn ra trận đấu.

Thanh Hà
#Bóng đá #Chung kết #ASEAN Cup #Đội tuyển Việt Nam #Đội tuyển Thái Lan #Cò vé #Xử phạt cò vé

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe