Tiền đạo Tiến Linh: 'Việt Nam dẫn Thái Lan 2 bàn chỉ là lợi thế nhỏ'

TPO - Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh cho rằng Việt Nam chỉ có đôi chút lợi thế sau trận chung kết lượt đi, do đó phải nỗ lực để giữ chiếc cúp ở lại sân Mỹ Đình.

Tiến Linh trong buổi tập cùng CLB sáng 26/8. Ảnh: ﻿HT.

"Đã rất lâu rồi, gần 20 năm, đội tuyển Việt Nam mới đối đầu Thái Lan trong trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình. Các cổ động viên Việt Nam đang rất kỳ vọng vào màn trình diễn của đội tuyển. Sự kỳ vọng từ CĐV cũng chính là động lực to lớn để toàn đội hướng đến chiến thắng", Tiến Linh chia sẻ với Tiền Phong.

"Hy vọng đội tuyển sẽ thắng tưng bừng Thái Lan để tặng người hâm mộ. Theo tôi, chiến thắng 2-0 ở trận lượt đi chỉ là lợi thế nhỏ cho đội tuyển. Song, hãy tin vào màn trình diễn của cả đội trên sân nhà. Bản thân Linh luôn tin vào các đồng đội, vào sức mạnh của đội tuyển Việt Nam", Tiến Linh nhắn gửi đến các đồng đội trước trận chung kết lượt về.

18 năm trước, Việt Nam tiếp đón Thái Lan ở chung kết lượt về ASEAN Cup 2008. Cú đánh đầu ngoạn mục của Lê Công Vinh giúp "Các chiến binh sao vàng" gỡ hòa 1-1 trên sân Mỹ Đình, sau đó đánh bại Thái Lan bằng tổng tỷ số ở 2 lượt trận. Việt Nam lần đầu bước lên đỉnh cao của bóng đá khu vực. Chiến thắng càng cảm xúc khi chúng ta đánh bại người Thái trên sân Mỹ Đình.

Tại ASEAN Cup 2026, thầy trò HLV Kim Sang-sik đang nắm trong tay lợi thế lớn. Chúng ta vượt qua Thái Lan 2-0 ở trận lượt đi trên sân Rajamangala. Tuy nhiên, Xuân Son cùng các đồng đội phải giữ sự tập trung để hoàn thành mục tiêu bảo vệ chức vô địch. Việt Nam chỉ cần hòa hoặc thua với cách biệt một bàn là khiến Thái Lan ôm hận lần thứ 2 liên tiếp.

Tuyển Việt Nam đã sẵn sàng đón tiếp Thái Lan. Ảnh: ﻿Như Ý.

Trả lời Tiền Phong, chuyên gia bóng đá Ngô Quang Tùng cũng nhận định 2-0 là cách biệt chưa an toàn. Vì, chỉ cần Thái Lan ghi bàn trong hiệp một, áp lực tâm lý sẽ đè nặng lên thầy trò HLV Kim Sang-sik. Việt Nam cần nhập cuộc trong tâm thế thận trọng, tận dụng lợi thế sân nhà để áp đặt thế trận trước Thái Lan và nghĩ tới việc ghi thêm bàn thắng.

"Thắng Thái Lan 2-0 trên sân Rajamangala là tỷ số tuyệt vời cho Việt Nam. Tuy nhiên, với tôi, cách biệt đó chưa thể gọi là an toàn. Chúng ta đừng để tỷ số 2-0 đánh lừa mà tin rằng chức vô địch đã nằm chắc trong tay Việt Nam. Chỉ cần Thái Lan ghi bàn sớm, rút ngắn cách biệt xuống còn một bàn và đội bạn nắm lợi thế tinh thần, khi đó cục diện có thể xoay chiều hoàn toàn", BLV Quang Tùng nêu quan điểm.

Việt Nam đứng trước cơ hội lần đầu bảo vệ thành công ngôi vương ASEAN Cup 2026. Năm ngoái, chúng ta đánh bại Thái Lan và ăn mừng chức vô địch trên sân Rajamangala. Lần này, trở về sân nhà Mỹ Đình và chơi trận quyết định, chiến thắng của Việt Nam sẽ càng có ý nghĩa với CĐV.