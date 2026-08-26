Chuyên cơ đưa Chủ tịch FIFA tới Hà Nội có thể là chiếc Gulfstream của giới siêu giàu

TPO - Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đến Hà Nội bằng chuyên cơ để dự khán trận chung kết ASEAN Cup 2026. Chiếc máy bay này nhiều khả năng tiếp tục là Gulfstream G650ER từng đưa ông xuyên qua Bắc Mỹ trong kỳ World Cup 2026, mẫu chuyên cơ được xem là “biểu tượng” của giới siêu giàu.

Ngày 26/8, ông Gianni Infantino cùng Tổng thư ký FIFA Mattias Grafström đáp chuyên cơ xuống sân bay Nội Bài, trước khi tới trụ sở VFF và sân Mỹ Đình dự khán trận chung kết lượt về ASEAN Cup giữa Việt Nam và Thái Lan. VFF xác nhận hai quan chức FIFA đi chuyên cơ, nhưng không công bố loại máy bay hay số đăng ký.

Chiếc Gulfstream G650ER từng đưa Chủ tịch FIFA Gianni Infantino công du suốt thời gian diễn ra World Cup 2026.

Điều đó mở ra một câu hỏi thú vị: phải chăng chiếc máy bay đưa người đứng đầu bóng đá thế giới tới Hà Nội cũng chính là Gulfstream G650ER từng gây chú ý đặc biệt trong kỳ World Cup 2026?

Trong suốt World Cup diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico, Infantino liên tục xuất hiện ở những thành phố cách nhau hàng nghìn km. Bloomberg xác định ông đã di chuyển khoảng 57.700 dặm, tương đương hơn 92.000 km, bằng một chiếc Gulfstream G650ER do Qatar Executive, bộ phận chuyên cơ của Qatar Airways, vận hành. FIFA trả chi phí sử dụng máy bay.

Chiếc máy bay được giới quan sát hàng không xác định là A7-CGG, một chiếc Gulfstream G650ER sản xuất năm 2019, số hiệu chế tạo 6401 và thuộc Qatar Executive. Dữ liệu hàng không cho thấy đây đúng là một trong những chiếc G650ER của Qatar Executive và từng xuất hiện tại nhiều sân bay lớn trên thế giới.

Cabin sang trọng của chiếc Gulfstream G650ER có bàn ăn, bàn làm việc và phòng ngủ cho 6 người.

Trong cấu hình của Qatar Executive, G650ER có 13 ghế và có thể bố trí chỗ ngủ cho 6 người. Cabin được chia thành các khu vực nghỉ ngơi, ăn uống, làm việc và buồng ngủ, với không gian riêng tư dành cho những hành khách cần thực hiện các hành trình xuyên lục địa.

Khoang cabin có cửa sổ hình bầu dục cỡ lớn giúp lấy ánh sáng tự nhiên tối đa, ghế da thủ công làm tại Ý, gỗ veneer cao cấp và các chi tiết hoàn thiện tinh tế tạo nên một bầu không khí thư thái. Kết hợp với khả năng cách âm tuyệt vời và hệ thống điều áp cabin tiên tiến, mỗi hành trình đều mang lại cảm giác như một kỳ nghỉ cho hành khách.

Cửa sổ lớn giúp cabin của chiếc G650ER thoáng đãng, tràn ngập ánh sáng.

Nhưng điểm khiến G650ER đặc biệt không chỉ nằm ở mức độ sang trọng. Đây là một trong những chuyên cơ thương mại có tầm bay xa nhất thế giới, có thể bay khoảng 13.890 km không cần tiếp nhiên liệu, đạt tốc độ tối đa khoảng Mach 0,9 và hoạt động ở độ cao tới hơn 15.000 m.

Với tầm bay ấy, những hành trình xuyên lục địa trở thành chuyện tương đối dễ dàng đối với chiếc máy bay dài gần 30 m này. Đấy cũng chính là lý do mẫu máy bay này phù hợp với lịch trình dày đặc của Infantino. Trong World Cup 2026, ông có thể liên tục di chuyển giữa các thành phố để theo dõi các trận đấu mà không phải phụ thuộc vào mạng lưới hàng không thương mại.

Chiếc Gulfstream G650ER có tầm bay 13.890 km.

G650ER vì thế không chỉ là phương tiện di chuyển của một quan chức bóng đá. Nó còn là một “câu lạc bộ trên không” của những người giàu và quyền lực nhất thế giới. Các tỷ phú giàu nhất thế giới như Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg và Eric Schmidt đều được ghi nhận sở hữu hoặc sử dụng những chiếc G650ER.

Chiếc máy bay sang trọng này cũng là phương tiện di chuyển ưa thích của nhiều siêu sao thể thao và giải trí. Huyền thoại bóng rổ Michael Jordan sở hữu một chiếc G650ER trị giá khoảng 65 triệu USD, với ngoại thất được cá nhân hóa bằng biểu tượng Jumpman. Tay đấm “độc cô cầu bại” Floyd Mayweather có một chiếc G650ER được “độ” lại cực kỳ xa hoa và đặt tên là "Air Mayweather 2".

Chiếc G650ER xa hoa của võ sĩ quyền Anh Floyd Mayweather.

“Nữ hoàng” tiệc tùng Kim Kardashian sở hữu một chiếc Gulfstream G650ER được tùy chỉnh cao cấp, mang số đăng ký N1980K, được cho là đã tiêu tốn của cô khoảng 150 triệu USD. Được trìu mến gọi là "Kim Air", chiếc máy bay này phản ánh gu thẩm mỹ cá nhân của cô đến từng chi tiết nhỏ nhất, điều dễ dàng nhận thấy ngay từ lớp sơn màu kem bóng bẩy.

Sự xuất hiện của G650ER tại Hà Nội, nếu được xác nhận đúng là chiếc A7-CGG, vì thế sẽ tạo nên một chi tiết khá đặc biệt bên lề trận chung kết ASEAN Cup 2026. Bởi phía sau chuyến công du của người đứng đầu FIFA là một trong những biểu tượng xa xỉ và tin cậy nhất của dòng chuyên cơ cho giới siêu giàu.