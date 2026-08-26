Chuyên gia bóng đá Việt: Việt Nam đang ở thế cửa trên trước Thái Lan

TPO - Đội tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup. Theo chuyên gia Dương Vũ Lâm, lợi thế hai bàn cùng chiều sâu đội hình giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik có cơ sở để tự tin trước Thái Lan ở trận chung kết lượt về.

Đội tuyển Việt Nam sở hữu lực lượng đồng đều và giàu kinh nghiệm hơn đối thủ.

Sau chiến thắng 2-0 tại lượt đi, đội tuyển Việt Nam trở về sân Mỹ Đình với lợi thế rất lớn trước cuộc tái đấu Thái Lan vào tối 26/8. Trong cuộc trao đổi trước trận, cựu Phó Chủ tịch AFF Dương Vũ Lâm cho rằng Việt Nam hiện sở hữu lực lượng đồng đều và giàu kinh nghiệm hơn đối thủ.

Theo ông, nhiệm vụ quan trọng nhất của đội tuyển Việt Nam là duy trì sự tập trung và không để lợi thế hai bàn khiến các cầu thủ chủ quan. Chuyên gia Dương Vũ Lâm cho rằng cán cân hiện đã nghiêng về phía đội chủ nhà. Khi có được sự tự tin, đội tuyển Việt Nam sẽ chủ động triển khai lối chơi sở trường thay vì phải chạy theo đối thủ.

Theo nhận định của ông Dương Vũ Lâm, Thái Lan nhiều khả năng sẽ chủ động đẩy cao đội hình ngay từ đầu trận nhằm tìm bàn thắng. Kịch bản này có thể tạo ra những khoảng trống phía sau hàng phòng ngự "Voi chiến". Đây chính là điều Việt Nam có thể tận dụng bằng những pha phản công nhanh.

Chuyên gia này dự đoán đội hình xuất phát của Việt Nam không thay đổi quá nhiều so với trận lượt đi. Xuân Son có thể tiếp tục được sử dụng ngay từ đầu để gây sức ép lên hàng thủ Thái Lan. Sau khi các tiền đạo hoàn thành nhiệm vụ làm tiêu hao thể lực đối phương, HLV Kim Sang Sik có thể điều chỉnh nhân sự trong hiệp hai. Cách tiếp cận này từng phát huy hiệu quả ở lượt đi, khi Việt Nam không cần kiểm soát bóng quá nhiều nhưng vẫn tạo ra những thời điểm tăng tốc quyết định.

Xuân Son đóng vai trò quan trọng trong cuộc đối đầu với Thái Lan.

Một trong những vấn đề được nhắc tới nhiều sau chiến thắng của Việt Nam là việc Thái Lan không sử dụng đội hình mạnh nhất. Tuy nhiên, ông Dương Vũ Lâm không cho rằng đây là lý do đủ để phủ nhận năng lực của đội tuyển Việt Nam.

Theo ông, những cầu thủ từng được xem là thế hệ vàng của bóng đá Thái Lan như Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan hay Teerasil Dangda đều đã lớn tuổi. Trong khi đó, một số gương mặt nổi bật khác như Supachok Sarachat, Supachai Chaided hay Suphanat Mueanta từng thất bại trước Việt Nam ở ASEAN Cup 2024. Điều đó đồng nghĩa nếu Thái Lan có thêm những cầu thủ này, họ chưa chắc đã lập tức vượt qua được Việt Nam.

Đáng chú ý, những màn trình diễn nổi bật ở các trận đấu quan trọng gần đây lại đến từ các cầu thủ được đào tạo trong nước. Hai Long và Quang Hải là những người trực tiếp ghi bàn giúp Việt Nam đánh bại Thái Lan 2-0 ở lượt đi. Trước đó, Văn Vĩ và Hai Long cũng từng tỏa sáng trong chiến thắng trước Indonesia.

Đây là điểm khiến bóng đá Việt Nam có quyền tự hào khi không hoàn toàn phụ thuộc vào nhóm cầu thủ nhập tịch. Ông Dương Vũ Lâm cho rằng thành công của bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây không chỉ nằm ở đội tuyển quốc gia. Ở cấp độ trẻ, U23 Việt Nam liên tục đạt những thành tích đáng chú ý tại khu vực và châu lục.

U23 Việt Nam giành hạng 3 tại giải U23 châu Á 2026.

Theo chuyên gia này, những kết quả đó là sản phẩm của quá trình đào tạo trẻ kéo dài nhiều năm, thay vì chỉ đến từ một thế hệ cầu thủ hay một vài cá nhân. Đây cũng là lý do ông đánh giá nguồn cầu thủ nội của Việt Nam hiện thuộc nhóm tốt nhất Đông Nam Á.

Dù đánh giá Việt Nam đang có vị thế tốt, ông Dương Vũ Lâm cũng cảnh báo đội tuyển không thể chủ quan trước những thay đổi của bóng đá khu vực. Thái Lan và Indonesia đều đang tìm cách tăng cường lực lượng, trong đó Indonesia đặc biệt chú trọng việc sử dụng những cầu thủ có gốc gác nước ngoài đang thi đấu tại châu Âu.

Nếu các đối thủ này có thêm những cầu thủ chất lượng, việc đánh bại họ chắc chắn sẽ khó khăn hơn.Tuy nhiên, Việt Nam cũng không đứng yên. Đội tuyển vẫn có thể bổ sung những gương mặt mới, trong đó có các cầu thủ Việt kiều hoặc những cầu thủ nội đang đạt phong độ cao tại V-League.

Điểm quan trọng nhất, theo ông Dương Vũ Lâm, là Việt Nam đã xây dựng được một bộ khung tương đối ổn định và có sự tự tin sau chuỗi thành tích tích cực trong thời gian qua. Từ chỗ thường xuyên gặp khó khăn trước Thái Lan, bóng đá Việt Nam hiện đã thay đổi vị thế. Mỗi lần hai đội chạm trán, Việt Nam không còn bước vào trận đấu với tâm thế của đội yếu hơn.