Nhận định Tottenham vs Charlton, 1h45 ngày 27/8: Đi tìm niềm vui

TPO - Nhận định bóng đá Tottenham vs Charlton, Vòng 2 Cúp Liên đoàn Anh 2026/2027 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Tottenham có thể tận dụng lợi thế sân nhà để vượt qua Charlton và tìm lại niềm vui chiến thắng sau màn khởi đầu đáng thất vọng tại Ngoại hạng Anh? Hay đội khách sẽ tiếp tục tạo bất ngờ nhờ phong độ ấn tượng từ đầu mùa?

Thất bại đáng quên của Tottenham trong ngày ra quân tại Premier League 2026/2027.

Nhận định Tottenham vs Charlton

Khởi đầu mùa giải mới không diễn ra theo cách mà Tottenham mong muốn. Trận thua 0-3 trên sân Brentford là lời cảnh báo không thể rõ ràng hơn. Họ không tạo ra được đủ sức ép cần thiết, trong khi hàng thủ liên tục bị khai thác bởi tốc độ và khả năng tranh chấp trên không vượt trội của đối phương.

Tottenham chưa thực sự hình thành một tập thể đúng nghĩa. Đây là điều khá dễ nhận thấy khi Spurs đang trải qua quá trình thay đổi mạnh về nhân sự. Nhiều tân binh cần thời gian để thích nghi với hệ thống chiến thuật mới, trong khi các cầu thủ cũ vẫn chưa đạt sự ổn định cần thiết. Vì vậy, trận đấu với Charlton là dịp để Tottenham lấy lại sự tự tin trước khi bước vào trận đấu khó khăn với Newcastle ở Ngoại hạng Anh.

Charlton lại là đối thủ tương đối phù hợp để Spurs tìm lại cảm giác chiến thắng. Tottenham đã đánh bại Charlton trong cả 5 lần chạm trán gần nhất trên mọi đấu trường. Trong chuỗi trận đó, Spurs ghi tới 16 bàn và chỉ 4 lần để đối phương chọc thủng lưới. Thành tích đối đầu rõ ràng nghiêng về phía đội chủ nhà và đó sẽ là cơ sở để Tottenham tự tin hơn trước giờ bóng lăn.

Nếu Tottenham bước vào trận đấu với nhiều dấu hỏi, Charlton lại xuất hiện với tâm lý hoàn toàn khác. Đội bóng của Nathan Jones đã giành chiến thắng ở cả hai vòng đầu tiên tại Championship mùa 2026/27. Phong độ này chắc chắn mang lại sự tự tin rất lớn cho thầy trò Nathan Jones trước chuyến hành quân tới Bắc London.

Tuy nhiên, lịch sử gần đây tại giải đấu này không thực sự ủng hộ đội khách. Trong 10 năm qua, Charlton chỉ một lần vượt qua vòng 2. Thành tích tốt nhất của họ là tiến tới tứ kết ở mùa giải 2022/23.

Tottenham dù đang gặp vấn đề về phong độ vẫn sở hữu lực lượng vượt trội so với Charlton. Hơn nữa, Spurs được thi đấu tại sân nhà và có động lực rất lớn để giành chiến thắng sau thất bại trước Brentford. Charlton có thể gây khó khăn trong khoảng thời gian đầu trận nhờ sự hưng phấn, nhưng việc phải thi đấu liên tục cũng là vấn đề đáng lưu tâm. Chỉ ba ngày sau chuyến làm khách tại Tottenham, họ sẽ trở lại Championship để tiếp Preston North End.

Charlton chắc chắn không đến London với tâm thế buông xuôi. Hai chiến thắng liên tiếp ở Championship giúp đội khách có đủ sự tự tin để chơi chủ động trong những phút đầu. Tottenham vì thế có thể gặp khó khăn nếu không sớm kiểm soát được khu vực giữa sân.

Tuy nhiên, càng về cuối trận, ưu thế về chất lượng đội hình của Spurs nhiều khả năng sẽ được thể hiện rõ hơn. Các phương án tấn công của đội chủ nhà vẫn có khả năng tạo ra sự khác biệt trước hàng thủ Charlton. Điều Tottenham cần cải thiện là khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng và đặc biệt là hạn chế những sai lầm ở tuyến dưới. Nếu chơi đúng sức, Spurs đủ khả năng giành chiến thắng để đi tiếp.

Phong độ, lịch sử đối đầu Tottenham vs Charlton

5 trận đấu gần nhất của Tottenham.

5 trận đấu gần nhất của Charlton.

Thành tích đối đầu trong 5 lần gần nhất.

Thông tin lực lượng Tottenham vs Charlton

Tottenham thiếu Xavi Simons, Dejan Kulusevski và Wilson Odebert, Mohammed Kudus do gặp phải những chấn thương khác nhau. Micky van de Ven, Pedro Porro, Pape Matar Sarr, James Maddison bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Về phía Charlton, Kayne Ramsay và Charlie Kelman vẫn đang phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. Josh Edwards đã trở lại tập luyện, nhưng khả năng ra sân là không cao.

Đội hình dự kiến Tottenham vs Charlton

Tottenham: Dubravka; Gray, Van Hecke, Danso, Udogie; Fernandes, Bentancur, Bergvall; Moore, Solanke, Tel.

Charlton: Kaminski; Rankin-Costello, Jones, Burke, Bell; Chalobah, Coventry; Campbell, Carey, Grant; Leaburn.

Dự đoán tỷ số Tottenham 3-0 Charlton