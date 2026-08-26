BLV Quang Tùng: 'Đừng bị đánh lừa vì tỷ số Việt Nam 2-0 Thái Lan'

TPO - BLV Quang Tùng nhận định Việt Nam thắng Thái Lan 2-0 ở trận chung kết lượt đi là tỷ số không an toàn. Thầy trò HLV Kim Sang-sik cần chơi tập trung và tránh nhận bàn thua sớm.

Ảnh: ﻿Như Ý.

Sau trận thắng 2-0 trên sân Rajamangala, thầy trò HLV Kim chỉ cần hòa Thái Lan hoặc thua với cách biệt một bàn là bảo vệ thành công ngôi vương ASEAN Cup 2026. Nhận định cùng Tiền Phong, BLV Quang Tùng tin Việt Nam đã nắm trong tay lợi thế rất lớn để vô địch ASEAN Cup 2026 và nhiệm vụ còn lại của đội tuyển là chơi thận trọng, kỷ luật để không bị đánh vỗ mặt từ sớm.

Sẽ nguy to nếu Thái Lan ghi bàn sớm

- Chúng ta đã thắng thuyết phục Thái Lan ở trận chung kết lượt đi. Theo BLV Quang Tùng, màn trình diễn của người Thái có giống những gì anh tưởng tượng trước trận?

- Thái Lan đã thua nhưng họ tạo ra một loạt tình huống khiến chúng ta phải nín thở. Trong nhiều thời điểm, Thái Lan thể hiện rõ ràng bản sắc của họ: hàng tiền vệ chơi cơ động, tốc độ và giàu sáng tạo. Các tiền đạo Thái Lan di chuyển tốt, tạo ra sức uy hiếp rõ ràng. Đội bạn chỉ gặp vấn đề trong khâu dứt điểm tình huống. Theo tôi, Thái Lan đáng lẽ phải ghi ít nhất một bàn dựa trên cơ hội và chỉ số bàn thắng kỳ vọng của họ.

Sự khác biệt giữa 2 đội đến từ khâu tận dụng cơ hội. Cơ hội cho Việt Nam trong trận chung kết lượt đi không phải quá nhiều nhưng đội tuyển tận dụng triệt để để ghi 2 bàn. Đó là những tình huống tấn công nhanh, chỉ vài đường chuyền đã tạo ra cơ hội. Trong thế khó khăn, Việt Nam vẫn có nhiều tuyển thủ kinh nghiệm và ở đẳng cấp nhất định để giải quyết tình huống.

- Với cách biệt 2 bàn nghiêng về Việt Nam, theo anh, cục diện trận chung kết lượt về sẽ thế nào?

- Thắng Thái Lan 2-0 trên sân Rajamangala là tỷ số tuyệt vời cho Việt Nam. Tuy nhiên, với tôi, cách biệt đó chưa thể gọi là an toàn. Chúng ta đừng để tỷ số 2-0 đánh lừa mà tin rằng chức vô địch đã nằm chắc trong tay Việt Nam. Chỉ cần Thái Lan ghi bàn sớm, rút ngắn cách biệt xuống còn một bàn và đội bạn nắm lợi thế tinh thần, khi đó cục diện có thể xoay chiều hoàn toàn.

Thầy trò HLV Kim hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Các cầu thủ cần giữ sự tập trung và triển khai thế trận theo cách của mình. Chúng ta vẫn cần ghi thêm bàn để gia tăng cách biệt. Về góc độ của CĐV, chúng ta có quyền mơ về trận đấu áp đặt chủ động của Việt Nam tương tự bán kết lượt về với Malaysia. Từ chất lượng đội hình cho đến lợi thế sân nhà, thầy trò HLV Kim có cơ sở để chơi áp đặt.

Ngược lại, Thái Lan đã rơi vào thế chân tường. Họ phải thắng với cách biệt ít nhất 2 bàn trên sân Mỹ Đình, đây là thách thức lớn. Bên cạnh đó, nhiều tuyển thủ Thái Lan ở độ tuổi U23, chưa có nhiều kinh nghiệm va vấp trận đấu đỉnh cao ở cấp đội tuyển như chung kết ASEAN Cup 2026.

Trong các trận chung kết ASEAN Cup, chưa bao giờ Việt Nam nắm lợi thế lớn sau trận lượt đi như hiện tại. Thật tuyệt khi trận chung kết lượt về của ASEAN Cup 2026 diễn ra trên sân Mỹ Đình. Hy vọng hành trình ASEAN Cup 2026 của thầy trò ông Kim kết thúc trọn vẹn với chiến thắng, được nâng cúp trên sân nhà và hoàn thành mục tiêu lần đầu bảo vệ ngôi vương ở cấp bóng đá khu vực.

Ảnh: ﻿Hữu Phạm.

- Dưới góc nhìn của BLV Quang Tùng, đội tuyển cần khắc phục điểm nào để chơi thật tốt trước Thái Lan trên sân Mỹ Đình?

- Hàng thủ Việt Nam đã để lộ nhiều sơ hở ở trận chung kết lượt đi. Vấn đề lớn nhất dẫn đến tình trạng đó là sự tập trung của các cầu thủ. Các cầu thủ Thái Lan trẻ, khỏe, nhanh và luôn có độ "quái" theo đúng bản sắc bóng đá xứ Chùa Vàng. Chỉ cần các hậu vệ chơi tập trung, điểm yếu của đội tuyển sẽ được khắc phục, vì họ đều có kinh nghiệm và đã chinh chiến nhiều trận đấu đỉnh cao.

Đẳng cấp của HLV Kim Sang-sik

- HLV Kim Sang-sik liên tục để lại dấu ấn với những quyết định thay người đầy nhạy bén tại ASEAN Cup 2026. BLV Quang Tùng có thể chia sẻ góc nhìn của mình về tài thao lược của ông Kim ở giải đấu năm nay?

- HLV Kim đang thật sự thành công ở đội tuyển. Ông ấy chứng minh cho tất cả thấy mình là nhà cầm quân hoàn hảo cho bóng đá Việt Nam ở thời điểm này.

Tại ASEAN Cup 2026, dấu ấn lớn nhất của HLV Kim nằm ở sự am hiểu cầu thủ. Ông xoay tua đội hình liên tục cho các trận đấu và luôn đưa ra quyết định thay người từ sớm. Từ kết quả các trận đấu, chúng ta thấy rõ lựa chọn của HLV Kim hợp lý ra sao. Ông ấy hiểu rõ phẩm chất của từng cá nhân, biết họ phù hợp với đối thủ nào và sẽ tỏa sáng ra sao theo từng thời điểm trận đấu.

Ảnh: ﻿Hữu Phạm.

So với ASEAN Cup 2024, dấu ấn của HLV Kim tại ASEAN Cup 2026 được thể hiện đậm nét hơn. Đội tuyển ở hiện tại không phụ thuộc vào 1-2 cá nhân, mà là nhiều cầu thủ thay nhau tỏa sáng qua từng trận. Số lượng tuyển thủ ra sân ở ASEAN Cup 2026 và đóng góp vào lối chơi chung, tôi nghĩ lớn hơn giải đấu cách đây 2 năm.

Tất nhiên, chúng ta vẫn phải tỉnh táo để nhận định ASEAN Cup 2026 không phải đỉnh cao mà đội tuyển phải với tới. Các đối thủ của Việt Nam ở giải đấu lần này đều không có lực lượng mạnh nhất. CĐV Việt Nam sẽ chờ đợi màn trình diễn của đội tuyển tại FIFA ASEAN Cup, Asian Cup và xa hơn là vòng loại World Cup 2030. Chỉ có vậy, chúng ta mới kiểm chứng rõ đội tuyển dưới thời HLV Kim đang tiến bộ và có tiềm năng tiến xa tới đây.

Trước mắt, Việt Nam cần giải quyết gọn gẽ Thái Lan và vô địch ASEAN Cup 2026. Chúng ta lại được tận hưởng cảm giác vô địch và có bước chạy đà lý tưởng trước khi bước vào chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026. Hy vọng các tuyển thủ vẫn giữ đôi chân trên mặt đất và chơi đúng phong độ để thắng Thái Lan bằng thế trận thuyết phục nhất.

- Cảm ơn BLV Quang Tùng về cuộc phỏng vấn cùng Tiền Phong!