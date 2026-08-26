Bruno Fernandes bội thu danh hiệu cá nhân mùa giải 2025/2026

TPO - Bruno Fernandes đã vượt qua Declan Rice cùng những ứng viên nặng ký để giành giải PFA Players' Player of the Year 2026. Đây sẽ là phần thưởng cá nhân thứ ba đánh dấu mùa giải xuất sắc của đội trưởng Manchester United.

Bruno Fernandes bùng nổ ở mùa giải 2025/2026.

Bruno Fernandes đã được các đồng nghiệp tại bóng đá Anh lựa chọn cho danh hiệu PFA Players' Player of the Year. Lễ trao giải lần thứ 53 của Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Anh (PFA) diễn ra tại Manchester vào ngày 25/8. Trước đó, PFA xác nhận người chiến thắng sẽ được quyết định thông qua lá phiếu của chính các cầu thủ.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã lần lượt được vinh danh ở các giải thưởng quan trọng khác trước khi hướng tới PFA, trong đó có danh hiệu Premier League Player of the Season do hội đồng chuyên gia, nhà tài trợ và người hâm mộ bầu chọn và FWA (Football Writers' Association Footballer of the Year) do hội các nhà báo, cây viết thể thao hàng đầu tại Anh bình chọn.

Một trong những lý do quan trọng giúp Fernandes trở thành ứng viên hàng đầu cho giải PFA nằm ở khả năng tạo ra khác biệt trên hàng công của Manchester United. Trong mùa giải Premier League 2025/26, đội trưởng Quỷ đỏ ghi 9 bàn thắng và có 21 đường kiến tạo. Đáng chú ý, con số 21 kiến tạo giúp Fernandes phá kỷ lục kiến tạo trong một mùa giải Premier League, vượt qua thành tích 20 lần dọn cỗ từng được Thierry Henry và Kevin De Bruyne thiết lập.

Những con số này đặc biệt ấn tượng bởi Fernandes không chỉ đóng vai trò kiến thiết. Anh còn thường xuyên phải đảm nhận nhiệm vụ dẫn dắt lối chơi, tham gia pressing và tạo ra sự liên kết giữa tuyến giữa với hàng công Manchester United.

Trong bối cảnh đội bóng thành Manchester trải qua một mùa giải có nhiều biến động, tầm ảnh hưởng của Fernandes càng trở nên rõ rệt. Anh tiếp tục là một trong những cầu thủ được kỳ vọng nhiều nhất mỗi khi United cần tìm kiếm bàn thắng hoặc tạo ra bước ngoặt. Manchester United khép lại mùa giải với vị trí thứ ba tại Premier League và giành vé trở lại Champions League. Thành tích này càng làm nổi bật vai trò của Fernandes trong hành trình đưa đội bóng trở lại nhóm dẫn đầu.



