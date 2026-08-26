Chuyên gia chỉ ra vũ khí đội tuyển Việt Nam cần đề phòng bên phía Thái Lan

TPO - Chuyên gia Phan Anh Tú nhận định Thái Lan có thể đẩy cao đội hình cố ghi bàn thắng sớm để tạo áp lực tâm lý với đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, diễn ra trên sân Mỹ Đình tối nay 26/8.

Đội tuyển Việt Nam đang có lợi thế lớn để đăng quang ngôi vô địch ASEAN Cup 2026 (ảnh Hữu Phạm)

"Họ sẽ vào trận với quyết tâm cao, chơi mạo hiểm hơn để ghi bàn thắng trước. Thái Lan cần có bàn thắng sớm để giành lợi thế tâm lý, đồng thời đẩy áp lực tâm lý lên phía đội tuyển Việt Nam"-chuyên gia Phan Anh Tú cho biết.

Thất bại 0-2 tại trận lượt đi trên sân nhà Rajamangala đặt Thái Lan vào thế bất lợi. Tuy nhiên HLV Anthony Hudson vẫn tuyên bố, Thái Lan còn 90 phút ở Mỹ Đình để lật ngược tình thế. Theo chuyên gia Phan Anh Tú, Thái Lan sẽ chơi với tiết tấu nhanh hơn so với trận lượt đi, đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm cơ hội.

Tuyển Việt Nam cần đề phòng các tình huống dứt điểm từ xa của Thái Lan (ảnh Hữu Phạm)

"Tôi cho rằng đội tuyển Việt Nam hoàn toàn đoán được ý đồ đó. Chúng ta có đủ nhân sự và năng lực để không cho Thái Lan phối hợp nhanh. Vấn đề là kiểm soát nhịp độ trận đấu theo ý mình và tập trung kiểm soát rủi ro. Chúng ta cần đề phòng các tình huống dứt điểm từ xa của đối phương, cũng như khả năng xâm nhập vòng 16m50 vì người Thái đột phá tốt"-ông Phan Anh Tú nói.

Chuyên gia Phan Anh Tú cũng cho rằng đội tuyển Việt Nam có thể tạo vùng tranh chấp và pressing ở khu vực giữa sân. Hết hiệp 1 Thái Lan có thể xuống sức và tinh thần, khi đó hiệp 2 sẽ là thời cơ để đội tuyển Việt Nam kết liễu đối thủ. Ông Phan Anh Tú dự đoán nếu chơi đúng thực lực, Việt Nam sẽ thắng 3-1.

Chuyên gia Phan Anh Tú nhận định Việt Nam thể tiếp tục đánh bại Thái Lan