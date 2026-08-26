Xem chung kết ASEAN CUP 2026 Việt Nam vs Thái Lan ở đâu, trên kênh nào?

TPO - Khán giả yêu bóng đá có thể xem trực tiếp Việt Nam vs Thái Lan ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên FPT Play và được tường thuật trực tiếp trên Tiền Phong.

Chiến thắng thuyết phục 2-0 ngay trên sân khách ở trận chung kết lượt đi đang tạo ra bầu không khí phấn khởi, khiến nhiều người hâm mộ sớm tin rằng chiếc cúp vô địch ASEAN Cup 2026 đã nằm chắc trong tay đội tuyển Việt Nam. Lợi thế 2 bàn cùng điểm tựa Mỹ Đình là chỗ dựa cực lớn, nhưng sự chủ quan có thể trở thành con dao hai lưỡi nguy hiểm.

Thực tế 90 phút tại Rajamangala cho thấy đoàn quân của HLV Anthony Hudson không hề dễ bị bắt nạt. Dù thiếu vắng nhiều trụ cột, nhưng dàn cầu thủ trẻ đầy nhiệt huyết của Voi chiến đã tạo ra sức ép nghẹt thở trong nhiều thời điểm. Nếu không có những pha cứu thua xuất thần của thủ thành Patrik Lê Giang, kịch bản hoàn toàn có thể đã rẽ sang một hướng rất khác. Nếu cú sút trong tư thế đối mặt của Yotsakon không đi lên trời, tuyển Việt Nam có lẽ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn thế.

Ở trận lượt về, vì rơi vào thế chân tường nên Thái Lan phải dốc toàn lực chơi canh bạc tất tay, đẩy cao đội hình tấn công hòng tìm đường sinh trong cửa tử. Trước một đối thủ không còn gì để mất, sức ép dội lên hàng thủ Việt Nam chắc chắn sẽ khủng khiếp.

Lịch sử bóng đá nước nhà từng chứng kiến không ít bài học nhãn tiền đắt giá vì đánh mất sự tập trung khi nắm lợi thế. Điển hình như tại AFF Cup 2014, chúng ta thắng Malaysia 2-1 trên sân khách ở bán kết lượt đi, để rồi thi đấu lúng túng và thảm bại 2-4 ngay tại Mỹ Đình.

Hay như tại AFF Cup 2022, sự tự tin sau trận hòa 2-2 lượt đi đã bị dập tắt bởi thất bại 0-1 trên đất Thái. Gần nhất tại VCK U23 châu Á 2026, tâm lý lâng lâng khi bị đánh giá quá cao trước trận bán kết gặp U23 Trung Quốc cũng đã khiến thầy trò HLV Kim Sang-sik phải nhận gáo nước lạnh với thất bại 0-3 cay đắng.

Cách biệt hai 2 giúp Việt Nam chạm một tay vào chiếc cúp vô địch, nhưng chạm vào không đồng nghĩa với việc đã nâng cúp. Điều các chiến binh sao vàng cần nhất lúc này là giữ đôi chân trên mặt đất, giữ cái đầu lạnh và tiếp cận trận đấu bằng sự tỉnh táo cùng kỷ luật chiến thuật cao độ.

Như thường lệ, trận đấu sẽ được phát trên FPT Play và được tiếp sóng bởi các nền tảng khác. NHM cũng có thể theo dõi từng diễn biến bóng lăn trên báo Tiền Phong.