Báo Thái Lan thừa nhận kỷ nguyên vàng của đội nhà sắp bị chấm dứt bởi Việt Nam

TPO - Trong bài viết mới đây, tờ Siamsport thừa nhận một sự thật cay đắng là kỷ nguyên vàng của bóng đá Thái Lan sắp chấm dứt. Và kỷ nguyên ấy sẽ bị chấm dứt bởi đội tuyển Việt Nam.

Đầu tiên, Siamsport nhắc tới cột mốc toàn thua 4 trận liên tiếp của đội tuyển Thái Lan trước một đối thủ cụ thể. Ấn phẩm này cho rằng nếu gục ngã trước Việt Nam tại Mỹ Đình, tuyển Thái Lan sẽ vẽ nên một “vết đen” khó gội rửa trong lịch sử.

“Trận chung kết lượt về ASEAN Cup diễn ra trên sân nhà không chỉ là trận chiến quyết định ngôi vương mà còn là cơ hội để đội tuyển Việt Nam thiết lập cột mốc lịch sử chưa từng có trước đại kình địch Thái Lan. Đoàn quân áo đỏ đang đứng trước thời khắc vĩ đại để chính thức phá vỡ những giới hạn và xóa nhòa giai đoạn hoàng kim của bóng đá Thái Lan.

Nếu giành chiến thắng ở trận chung kết lượt về, Việt Nam sẽ tạo nên kỷ lục vô tiền khoáng hậu với chuỗi 4 trận thắng liên tiếp trước Voi chiến. Trong suốt chiều dài lịch sử đối đầu đầy duyên nợ giữa hai nền bóng đá hàng đầu khu vực, chưa từng có đội tuyển nào chạm đến chuỗi thành tích ấn tượng này".

Ngay cả thời thịnh vượng nhất, bóng đá Thái Lan cũng chưa từng đánh bại Việt Nam 3 lần liên tiếp. Siamsport tiếp tục: "Kỷ lục về chuỗi trận thắng dài nhất giữa hai đội từng thuộc về Thái Lan với 3 trận toàn thắng liên tiếp trong giai đoạn từ năm 2012 đến 2015. Chuỗi thắng ấy mở màn bằng trận thắng 3-1 của Thái Lan tại AFF Cup 2012, sau đó nối dài bằng hai lượt trận thăng hoa ở vòng loại thứ hai World Cup 2018 (chiến thắng 1-0 trên sân nhà và 3-0 ngay trên sân khách). Kỷ lục ấy từng là minh chứng rõ nét cho sự thống trị của bóng đá xứ Chùa vàng trong suốt nhiều năm. Thế nhưng, thời thế nay đã đổi thay”.

Bài viết với nhan đề "Kỷ nguyên vàng của bóng đá Thái Lan sắp kết thúc" trên tờ Siamsport

Ấn phẩm của Thái Lan lo ngại rằng không chỉ lập kỷ lục toàn thắng Thái Lan, đội tuyển Việt Nam còn thiết lập cột mốc lần đầu tiên đánh bại Thái Lan 2 trận liên tiếp trên sân nhà. "Việt Nam không chỉ tiệm cận kỷ lục 4 trận toàn thắng liên tiếp mà còn nắm trong tay cơ hội thiết lập thêm một cột mốc đặc biệt khác trên sân nhà. Tại ASEAN Cup 2024, Những chiến binh Sao Vàng xuất sắc đánh bại Thái Lan với tỷ số 2-1 (tại Việt Trì).

Nếu tiếp tục tái hiện kịch bản chiến thắng ở trận chung kết lượt về, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam đánh bại Thái Lan 2 trận liên tiếp trên sân nhà tại đấu trường khu vực. Đứng trước ngưỡng cửa lịch sử, sự cổ vũ cuồng nhiệt từ hàng vạn khán giả nhà cùng phong độ ấn tượng chính là điểm tựa lớn nhất để các cầu thủ Việt Nam hướng tới cú đúp kỳ tích: vừa bước lên đỉnh vinh quang Đông Nam Á, vừa chính thức chấm dứt thời kỳ thịnh vượng của đại kình địch truyền kiếp".