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Các hoạt động của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tại Hà Nội có gì?

Tiểu Phùng

TPO - Ông Gianni Infantino sẽ có các hoạt động ngoại giao quan trọng tại Hà Nội, bên cạnh việc tham dự trận chung kết và trao cúp vô địch ASEAN Cup 2026.

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Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn và ông Gianni Infantino

Sự xuất hiện của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino càng làm nóng thêm cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan ở trận chung kết ASEAN Cup 2026, diễn ra lúc 20h tối nay trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Theo lịch trình, chuyên cơ riêng của ông Infantino dự kiến sẽ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài lúc 14h chiều nay, 26/8. Đi cùng ông Infantino là TTK FIFA, Mattias Grafstrom. Đoàn của Chủ tịch FIFA sau đó sẽ về nghỉ ngơi tại một khách sạn sang trọng tại trung tâm thủ đô.

Vào lúc 17h, ông Infantino sẽ có hoạt động ngoại giao quan trọng trước khi dự khán trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 tại Mỹ Đình. Ông Infantino có thể cùng trao cúp cho nhà vô địch Đông Nam Á sau khi trận đấu kết thúc.

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TTK FIFA Mattias Grafstrom cũng sẽ có mặt ở Việt Nam cùng phái đoàn Chủ tịch Gianni Infantino

Tiếp đến ngày 27/8, Chủ tịch FIFA Infantino có thể đến thăm trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) hoặc một sân bóng lớn.

Đây là lần thứ 2 ông Infantino đến Việt Nam. Lần đầu tiên diễn ra tháng 2/2018 sau khi đội tuyển U23 Việt Nam tạo tiếng vang lớn ở giải U23 châu Á 2018 (Thường Châu, Trung Quốc). Lứa Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu, Công Phượng...khi đó đã giành vị trí Á quân.

Sự hiện diện của người đứng đầu FIFA cho thấy mối quan hệ quốc tế, vị thế của bóng đá Việt Nam ngày càng được củng cố, phát triển. Đây là tiền đề quan trọng để nâng tầm các ĐTQG thông qua hoạt động tập huấn nước ngoài, thi đấu quốc tế để tích luỹ kinh nghiệm.

Chủ tịch VFF, ông Trần Quốc Tuấn hiện đang nắm giữ các vị trí cả ở FIFA và AFC.

Tiểu Phùng
#Chung kết ASEAN Cup 2026 #đội tuyển Việt Nam #Chủ tịch FIFA Gianni Infantino #Thái Lan

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