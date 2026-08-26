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Sân Mỹ Đình sẽ tặng quà gì cho tuyển Thái Lan?

Đặng Lai

TPO - Tối nay ở trận chung kết lượt về ASEAN CUP 2026, tuyển Thái Lan hứa hẹn sẽ chịu áp lực ngàn cân tại Mỹ Đình. Áp lực ấy thậm chí còn lớn hơn nhiều phần những gì tuyển Việt Nam đã nhận ở Rajamangala hôm 22/8.

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“Món quà” đầu tiên mà sân vận động Quốc gia Mỹ Đình dành tặng đội tuyển Thái Lan trong lần tái ngộ này là một diện mạo hoàn toàn lột xác. Không còn là mặt sân xơ xác, gồ ghề hay thảm cỏ trơn trượt như trong trận “thủy chiến” vào năm 2024 hay những lần cỏ xơ xác ở các trận đấu hồi 2015, 2019… Mỹ Đình hiện diện với một mặt cỏ xanh mướt, êm ái và đạt độ chuẩn cao nhất.

Từng đường bóng lăn sẽ mượt mà hơn, những pha ban bật cự ly ngắn hay xử lý kỹ thuật của các cầu thủ xứ Chùa vàng sẽ không còn bị cản trở bởi mô đất hay vũng nước đọng. Thế nhưng, ẩn sau “món quà” hoàn mỹ ấy lại là một sức ép nghẹt thở đang chực chờ nuốt chửng bản lĩnh của đội khách.

Mỹ Đình sẽ tặng Thái Lan một mặt sân lý tưởng để chơi bóng, đồng thời cũng “chiêu đãi” họ bằng một chảo lửa rực lửa đầy thử thách. Gần 4 vạn cổ động viên phủ kín các khán đài sẽ tạo nên một bức tường âm thanh cuồng nhiệt và sắc đỏ ngập tràn. So với sức ép mà người Thái dành cho đội tuyển Việt Nam cách đây 4 ngày thì chắc chắn lần này, áp lực dành cho Voi chiến là lớn hơn gấp bội vì tại Rajamangala, chỉ có 26 ngàn khán giả tới sân với hơn 3.000 người là CĐV Việt Nam. Trong khi đó ở Mỹ Đình, con số này hứa hẹn sẽ nhiều hơn bội phần.

Không khí lễ hội thực sự được nhen nhóm từ nhiều giờ trước giờ bóng lăn bên ngoài khuôn viên sân với cờ hoa, tiếng kèn và những bài ca rộn rã. Bầu nhiệt huyết ấy bùng nổ đỉnh điểm trong suốt 90 phút tranh tài và sẵn sàng biến thành bữa tiệc ăn mừng bất tận sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Từng ánh mắt dõi theo, từng tiếng hô vang dội từ bốn phía khán đài sẽ tạo nên gánh nặng tâm lý đè nặng lên đôi chân của các tuyển thủ Thái Lan.

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Hàng vạn khán giả sẽ tạo nên sức ép lớn tại Mỹ Đình

“Món quà” mang tính quyết định nhất mà tuyển Thái Lan phải đối mặt lại đến từ tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Việt Nam trên sân. Không còn sự toan tính hay e dè đối thủ, đội tuyển Việt Nam sẵn sàng đón tiếp đại kình địch bằng lối chơi tấn công tổng lực, áp đặt thế trận với nhịp độ cao và sự quyết liệt ngay từ những phút đầu tiên.

Trung bình 22 cú dứt điểm tung ra trên sân nhà ở ASEAN CUP 2026 là minh chứng cho thấy tuyển Việt Nam sẵn sàng áp đặt thế trận trước bất kỳ đối thủ nào. Trận chung kết lượt về là cơ hội để thầy trò HLV Kim Sang-sik thị uy sức mạnh, đồng thời mang theo quyết tâm cao nhất để phá bỏ cái dớp gần 2 thập kỷ các thế hệ đội tuyển Việt Nam chưa từng nếm mùi chiến thắng trước người Thái ngay tại thánh địa Mỹ Đình.

Một mặt cỏ hoàn hảo để so tài, nhưng đi kèm với cơn bão cuồng nhiệt từ khán đài và những đợt sóng tấn công dồn dập từ đối thủ. Đó là toàn bộ những gì Mỹ Đình đã chuẩn bị chu đáo để đón tiếp các vị khách Thái Lan. Nói như tờ Siamsport, mặt cỏ Mỹ Đình cũng đang chờ sẵn để "chính thức chấm dứt triều đại vàng son của Voi chiến".

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Đặng Lai
#Mỹ Đình #Đông Nam Á #ASEAN Cup #Việt Nam #chung kết ASEAN Cup #Việt Nam vs Thái Lan #Thái Lan #Kim Sang-sik #Xuân Son #Đình Bắc #Hoàng Đức #Hoàng Hên

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