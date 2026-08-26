Nhận định Real Madrid vs Sociedad, 02h00 ngày 27/8: Kền kền phô diễn sức mạnh

TPO - Nhận định bóng đá Real Madrid vs Sociedad, La Liga - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đây là bài kiểm tra bản lĩnh thực sự cho cả Real Madrid và Real Sociedad. Đặc biệt với đội quân của Jose Mourinho. Sau một mùa Hè được tăng cường trên mọi vị trí, giờ là lúc Real Madrid phải thể hiện sức mạnh áp đảo của mình.

Tâm điểm của mọi sự chú ý mùa này chắc chắn đổ dồn vào băng ghế chỉ đạo của đội chủ nhà, nơi đánh dấu sự trở lại đầy ngoạn mục của "Người đặc biệt" Jose Mourinho. Sự hiện diện của chiến lược gia cá tính này được coi là cốt truyện hấp dẫn bậc nhất La Liga.

Với một ngân sách chuyển nhượng khổng lồ được duyệt chi, Mourinho đã đưa về những nhân tố ông ưng ý nhất. Nhưng đổi lại, vị HLV này mang trên vai sứ mệnh nặng nề: định hình một lối chơi rõ ràng và đưa Real Madrid thống trị mọi đấu trường.

Tài năng quản trị nhân sự của vị HLV người Bồ Đào Nha là không phải bàn cãi. Giữa một phòng thay đồ chật ních những cái tôi lớn và những siêu sao hàng đầu, nghệ thuật đắc nhân tâm của Mourinho chính là chìa khóa để duy trì sự ổn định.

Real Madrid dưới thời Mourinho đang có sự chuyển mình thú vị. Không còn là những nhịp điệu chuyển đổi trạng thái chớp nhoáng, đội bóng thủ đô đang hướng tới việc xây dựng lối chơi từ tuyến dưới một cách chậm rãi, ưu tiên sự điềm tĩnh và duy trì quyền kiểm soát bóng một cách áp đặt.

Ở bên kia chiến tuyến, Real Sociedad của HLV Pellegrino Matarazzo lại mang một dáng vẻ khắc khổ và đầy toan lo. Khó khăn càng thêm chồng chất khi ban lãnh đạo Sociedad trải qua một mùa hè chuyển nhượng hoàn toàn im ắng. Bản hợp đồng đáng chú ý duy nhất mang tên Kazunari Kita lại chỉ là một phương án dành cho đội trẻ.

Trong bối cảnh thiếu hụt nhân sự chất lượng cao, HLV Matarazzo buộc phải trông cậy vào sức mạnh của tập thể. Vấn đề là tập thể ấy vẫn chưa tìm được tiếng nói chung, mà điển hình là lối chơi rời rạc trong trận thua Betis ở ngày ra quân.

Cuối tuần qua, thầy trò HLV Jose Mourinho đã nhọc nhằn vượt qua Espanyol với tỷ số 2-1 trên sân khách. Dù chiến thắng, nhưng 90 phút thi đấu đang phơi bày những lỗ hổng đáng báo động của Real. Tuyến giữa của Real thi đấu rời rạc, lộn xộn, trong khi hàng phòng ngự liên tục mắc lỗi vị trí sơ đẳng.

Các con số thống kê không hề biết nói dối. Dù nhỉnh hơn hoàn toàn về chỉ số bàn thắng kỳ vọng (2,7 so với 1,05), nhưng sự lỏng lẻo ở hệ thống phòng ngự Real đã tạo điều kiện cho Espanyol tạo ra tới 3 cơ hội lớn. Nếu đối phương không phung phí thì xem ra, Real đã không thể ôm trọn 3 điểm ra về.

Real Sociedad vừa nếm trái đắng khi gục ngã 0-1 trước Real Betis. Trận thua này là một bản phác thảo chân thực nhất về sự bế tắc của mặt trận tấn công xứ Basque. Trước một hàng thủ được tổ chức kỷ luật và duy trì cự ly đội hình tốt của Betis, Sociedad tỏ ra vô hại trong các mảng miếng tấn công áp đặt và cực kỳ lúng túng trong khâu tịnh tiến bóng lên phía trên. Cơ hội tốt nhất của họ có chăng chỉ là pha chớp thời cơ đưa bóng đập cột dọc của Mikel Oyarzabal.

Khi đặt lên bàn cân lịch sử đối đầu, sự chênh lệch giữa hai đội càng được khắc họa rõ nét. Trong 10 lần chạm trán gần nhất trên mọi đấu trường, Real Madrid thể hiện sự áp đảo với 7 chiến thắng, 2 trận hòa và chỉ để sẩy chân 1 lần. Hỏa lực của đội bóng Hoàng gia cũng vượt trội hoàn toàn khi họ xé lưới đối phương trung bình 1,8 lần/trận, gấp đôi con số 0,9 bàn của Sociedad.

Chắc chắn người hâm mộ xứ Basque vẫn chưa thể quên nỗi ám ảnh ở mùa giải trước, khi Real Madrid đã gieo sầu cho họ trong cả hai lượt trận. Tâm lý thi đấu sẽ là một rào cản khổng lồ mà thầy trò Matarazzo phải vượt qua nếu muốn làm nên bất ngờ.

Bước vào trận đấu then chốt này, cả Jose Mourinho và Pellegrino Matarazzo đều đang phải đối mặt với một bài toán nhân sự nan giải khi "cơn bão chấn thương" càn quét qua cả hai đại bản doanh.

Với Real Madrid, danh sách bệnh binh của họ đang dài ra một cách chóng mặt, đặc biệt là sự tàn phá nặng nề ở hệ thống phòng ngự. Cánh cửa ra sân đã chính thức khép lại với những trụ cột quan trọng như trung vệ Militao (chấn thương gân kheo) và hậu vệ trái Ferland Mendy (chấn thương đùi). Sự vắng mặt của bộ đôi này chắc chắn sẽ khiến những lỗ hổng vốn đã xuất hiện trong trận gặp Espanyol trở nên trầm trọng hơn.

Bên cạnh đó, Asencio, Tiago Pitarch và đặc biệt là mũi khoan phá lợi hại Rodrygo (chấn thương đầu gối) cũng không thể góp mặt. Bộ đôi Endrick và Tchouameni dù đã bước vào giai đoạn phục hồi cuối cùng nhưng khả năng ra sân vẫn còn là một dấu hỏi lớn, buộc HLV Mourinho phải có những sự chắp vá.

Tình hình của Real Sociedad cũng u ám không kém. Mặt trận tấn công của họ sẽ chịu tổn thất nặng nề khi ngôi sao chạy cánh Ander Barrenetxea vắng mặt vì chấn thương đùi. Cùng chung số phận là Jon Gorrotsategi, người vẫn đang phải chạy đua với thời gian ở giai đoạn cuối của quá trình hồi phục. Những phương án dự phòng chiến lược như Pablo Marín hay Goncalo Guedes cũng đành ngồi ngoài do những vấn đề về thể lực.