Đình Bắc hướng đến chiến thắng cùng tuyển Việt Nam

TPO - Nguyễn Đình Bắc khẳng định tuyển Việt Nam không được phép chủ quan dù đang dẫn Thái Lan 2-0 sau lượt đi chung kết. Tiền đạo sinh năm 2004 cho rằng mục tiêu vô địch quan trọng hơn mọi thành tích cá nhân.

Lợi thế hai bàn trên đất Thái Lan giúp tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội lớn để hoàn tất mục tiêu bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, theo Nguyễn Đình Bắc, kết quả ở lượt đi không phải lý do để đội tuyển được phép giảm sự tập trung. Chia sẻ trước trận đấu, Đình Bắc cho biết bầu không khí trong đội đang rất tích cực. Các cầu thủ đều háo hức chờ đợi màn tái đấu trên sân Mỹ Đình và đặt mục tiêu mang đến một trận đấu trọn vẹn cho người hâm mộ.

Chiến thắng 2-0 ở lượt đi mang đến lợi thế đáng kể cho tuyển Việt Nam, nhưng Đình Bắc cho rằng toàn đội cần gạt kết quả đó sang một bên khi bước vào trận lượt về. Theo tiền đạo sinh năm 2004, các cầu thủ vẫn chuẩn bị với tâm thế như thể hai đội chưa có sự chênh lệch về tỷ số. Đây cũng là cách để tuyển Việt Nam tránh rơi vào trạng thái chủ quan trước đối thủ nhiều duyên nợ.

Đình Bắc nhấn mạnh rằng mọi thành viên trong đội đều đang hướng đến cùng một mục tiêu. Dù được HLV Kim Sang-sik bố trí đá chính hay phải chờ cơ hội từ băng ghế dự bị, các cầu thủ đều sẵn sàng đóng góp khi được trao cơ hội. Tinh thần tập thể được xem là một trong những yếu tố quan trọng giúp tuyển Việt Nam duy trì sự ổn định trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch. Trước một trận đấu có ý nghĩa quyết định, sự đoàn kết càng trở nên cần thiết.

Đình Bắc cũng đang có một cuộc cạnh tranh đáng chú ý trên phương diện cá nhân. Sau trận lượt đi, anh đã có 5 bàn thắng tại giải, ngang thành tích với Xuân Son. Dù vậy, tiền đạo của tuyển Việt Nam không xem danh hiệu Vua phá lưới là mục tiêu hàng đầu. Đình Bắc cho rằng thành tích cá nhân chỉ thực sự có ý nghĩa khi đội tuyển đạt được kết quả như mong muốn.

Nếu được ra sân ở trận lượt về, chân sút sinh năm 2004 sẽ tập trung vào nhiệm vụ chung thay vì tìm kiếm bàn thắng cho riêng mình. Một chiến thắng của tuyển Việt Nam mới là phần thưởng lớn nhất đối với anh và các đồng đội. Quan điểm này cũng cho thấy sự trưởng thành của Đình Bắc khi cầu thủ trẻ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đội hình tuyển Việt Nam. Thay vì đặt nặng những cột mốc cá nhân, anh hướng sự chú ý vào mục tiêu chung của cả đội.