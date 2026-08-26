Arsenal đang trở thành lối thoát duy nhất cho Julian Alvarez

TPO - Julian Alvarez đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan tại Atletico Madrid khi bị chính CĐV nhà la ó và phải rời sân một mình sau trận hòa Villarreal. Trong lúc Barcelona tiếp tục bị chặn cửa, Arsenal nổi lên như lối thoát khả thi nhất cho tiền đạo người Argentina.

Alvarez ngày càng cô độc ở Atletico Madrid

Tình cảnh của Julian Alvarez tại Atletico Madrid đang xấu đi nhanh chóng. Chỉ vài tuần trước, tiền đạo người Argentina còn hy vọng hiện thực hóa “giấc mơ” gia nhập Barcelona.

Nhưng khi kỳ chuyển nhượng Hè 2026 bước vào giai đoạn quyết định, cánh cửa Camp Nou ngày càng khép lại, trong khi mối quan hệ giữa anh với đội bóng và người hâm mộ Atletico cũng trở nên căng thẳng.

Julian Alvarez lủi thủi rời sân một mình giữa tiếng la ó của các CĐV sau trận thắng Villarreal.

Bước ngoặt mới nhất xuất hiện trong trận Atletico hòa Villarreal 2-2 tại La Liga cuối tuần qua. Alvarez được tung vào sân ở phút 66, nhưng thay vì nhận sự ủng hộ từ khán giả nhà, anh tiếp tục hứng chịu những tiếng la ó và huýt sáo.

Sau trận đấu, tiền đạo 26 tuổi không ở lại cùng các đồng đội để chào người hâm mộ mà đi thẳng vào đường hầm. Reuters cho biết Atletico đã yêu cầu Alvarez không tương tác với CĐV sau trận.

Hình ảnh ấy cho thấy vấn đề đã vượt ra ngoài một cuộc tranh chấp trên bàn đàm phán. Alvarez không còn đơn giản là một cầu thủ đang cân nhắc tương lai. Anh đang phải thi đấu trong bầu không khí mà mỗi lần xuất hiện trước CĐV đều có thể kéo theo phản ứng tiêu cực.

Đây là điều khiến lựa chọn của Alvarez trở nên cấp bách hơn. Atletico vẫn khẳng định muốn giữ chân tiền đạo người Argentina, nhưng việc duy trì một cầu thủ quan trọng trong tình trạng quan hệ với người hâm mộ rạn nứt chắc chắn không phải kịch bản lý tưởng cho HLV Diego Simeone.

Trước đó, Simeone từng xác nhận Alvarez bị loại khỏi đội hình trận mở màn La Liga gặp Malaga. Đây có thể xem như một quyết định cực chẳng đã của nhà cầm quân người Argentina khi Julian Alvarez là chân sút ghi nhiều bàn thứ nhì cho CLB ở La Liga mùa trước, với 8 bàn thắng và 4 đường kiến tạo.

Barcelona đóng cửa, Arsenal mở ra

Vấn đề lớn nhất của Alvarez là điểm đến anh mong muốn nhất lại chính là nơi Atletico kiên quyết không muốn bán người. Barcelona vẫn là lựa chọn ưu tiên của tiền đạo Argentina. Tuy nhiên, theo Sky Sports, lãnh đạo Atletico tiếp tục giữ lập trường không bán Alvarez cho đối thủ tại La Liga. CEO Miguel Gil Marin và ban lãnh đạo CLB đứng sau quyết định này, bất chấp mong muốn của cầu thủ.

Điều đó khiến Alvarez rơi vào thế kẹt. CLB anh muốn đến không phải lựa chọn Atletico chấp nhận, còn nơi có khả năng đưa anh rời Madrid lại chưa phải điểm đến mà anh ưu tiên. Và vì thế, Arsenal đang trở thành phương án đặc biệt đáng chú ý, hay đúng hơn là lối thoát đối với tiền đạo người Argentina.

Từ vị thế trụ cột hàng công, Julian Alvarez đang phải sắm vai dự bị tại Atletico Madrid.

Đội bóng thành London không phải cái tên mới xuất hiện trong câu chuyện này. Arsenal từng được xác định là một trong những CLB theo dõi Alvarez, trong đó giám đốc thể thao Andrea Berta có lợi thế đặc biệt khi từng làm việc lâu năm tại Atletico và chính là người tham gia thương vụ đưa Alvarez từ Manchester City đến Madrid.

Theo Sky Sports, Arsenal đã liên hệ với Atletico nhằm chiêu mộ tiền đạo Argentina từ đầu năm nay và vẫn duy trì liên lạc với Atletico trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, Pháo thủ chưa ở trạng thái chuẩn bị hoàn tất thương vụ. Đội bóng của HLV Mikel Arteta chỉ có thể tiến xa hơn nếu Alvarez thực sự gạt Barcelona sang một bên và cho thấy anh sẵn sàng gia nhập sân Emirates.

Đây chính là nút thắt quan trọng nhất của thương vụ. Atletico được cho là sẵn sàng lắng nghe đề nghị khoảng 150 triệu euro từ Arsenal nếu Alvarez thay đổi quan điểm và chủ động thúc đẩy việc ra đi.

Con số này thấp hơn rất nhiều so với điều khoản giải phóng hợp đồng lên tới 500 triệu euro, nhưng vẫn biến Alvarez thành một trong những thương vụ đắt giá nhất lịch sử Premier League nếu Arsenal thực sự xuống tiền.

Alvarez phải sớm quyết định

Về lý thuyết, Alvarez vẫn có thể ở lại Atletico. CLB Madrid còn hợp đồng với anh và không muốn bán cho Barcelona. HLV Simeone cũng từng nhấn mạnh rằng đội bóng cần tiền đạo Argentina tập trung trở lại cho mùa giải.

Nhưng những diễn biến tại Metropolitano cho thấy lựa chọn này đang trở nên khó khăn hơn. Trong trận gặp Villarreal, Alvarez chỉ có 24 phút trên sân và không tạo được nhiều dấu ấn. Sau tiếng còi mãn cuộc, anh trở thành một trong những tâm điểm của sự chú ý vì bị CĐV la ó, mắng nhiếc dữ dội.

Nếu tiếp tục ở lại, Alvarez sẽ phải tìm cách hàn gắn mối quan hệ với CĐV và thuyết phục Atletico rằng anh vẫn hoàn toàn cam kết với CLB. Đây không phải nhiệm vụ bất khả thi, đặc biệt khi mùa giải mới chỉ bắt đầu, nhưng chắc chắn khó khăn hơn nhiều so với vài tuần trước.

Trong trường hợp Alvarez vẫn quyết tâm ra đi, Arsenal hiện là phương án thực tế hơn Barcelona. Sky Sports dẫn các nguồn tin tại Tây Ban Nha cho rằng tình hình đã trở nên “cực kỳ căng thẳng”, đồng thời cho biết Alvarez chỉ còn 2 lựa chọn: Ở lại Atletico hoặc cân nhắc lời đề nghị từ Arsenal.

Dẫu vậy, điều đó chưa đồng nghĩa thương vụ Arsenal sắp xảy ra. Sky Sports nhấn mạnh Arsenal hiện không kỳ vọng đưa Alvarez về sân Emirates trước ngày 1/9. Đội bóng Anh cũng chưa có động thái cho thấy họ sẵn sàng tiến tới một thương vụ có giá lên tới 150 triệu euro.

Tương lai Julian Alvarez phụ thuộc hoàn toàn vào quyết định của anh trong những ngày tới.

Theo nhà báo nổi tiếng người Tây Ban Nha Ruben Uría, động lực để Arsenal tiến xa hơn trong thương vụ này phụ thuộc rất lớn vào việc tiền đạo Argentina có thực sự muốn rời Atletico hay không.

Barcelona vẫn là giấc mơ của Alvarez, nhưng Atletico không muốn bán anh cho đối thủ cùng La Liga. Trong khi đó, bầu không khí tại Metropolitano ngày càng khó chịu. Nếu Alvarez buộc phải tìm một con đường khác để rời Madrid, Arsenal đang là CLB có khả năng mở cánh cửa đó.

Quyết định cuối cùng vì thế nằm ở tiền đạo Argentina. Khi kỳ chuyển nhượng chỉ còn ít ngày, Alvarez có thể phải lựa chọn giữa giấc mơ Barcelona và một lối thoát thực tế hơn tại London.