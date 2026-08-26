Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Madam Pang động viên cầu thủ trước giờ sang Việt Nam xem chung kết ASEAN CUP 2026

Đặng Lai

TPO - Madam Pang sẽ có mặt ở sân Mỹ Đình để cổ vũ cho đội tuyển Thái Lan trong trận chung kết lượt về ASEAN CUP 2026 gặp Việt Nam. Tại sự kiện này, bà cũng sẽ có dịp gặp gỡ chủ tịch FIFA Gianni Infantino.

784618447-1370345135254827-3510575940880914007-n.jpg

Trên trang chủ, Madam Pang đã đăng những bức ảnh bà giao lưu cùng NHM ở sân bay trước khi đi chuyên cơ tới Việt Nam. Chuyến bay của bà dự kiến hạ cánh vào trưa nay (26/8). Sau đó Madam Pang sẽ di chuyển về khách sạn, nơi đội tuyển Thái Lan đang lưu trú.

Trước hành trình sang Hà Nội, Việt Nam, Madam Pang đã gửi đi một thông điệp. Bà viết trên trang cá nhân: “Đồng lòng sát cánh. Dù chưa biết điều gì đang chờ đợi phía trước, nhưng chúng ta biết rằng tất cả sẽ chiến đấu bằng cả trái tim. Hãy cùng cổ vũ Voi chiến trong trận đấu quyết định hôm nay”.

Nualphan Lamsam (Madam Pang) là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng sâu rộng và đóng góp to lớn nhất cho sự phát triển của bóng đá Thái Lan trong hơn một thập kỷ qua.

Madam Pang là thành viên gia tộc Lamsam - thế lực tài phiệt hàng đầu Thái Lan. Người phụ nữ 60 tuổi này có ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội Thái Lan. Bà là người đặt nền móng lịch sử cho bóng đá nữ. Trên cương vị Trưởng đoàn bóng đá nữ Thái Lan (2008–2019), bà không chỉ tài trợ nguồn lực khổng lồ mà còn tạo công ăn việc làm ổn định cho các cầu thủ. Sự đầu tư bền bỉ này đã giúp đội tuyển nữ xứ Chùa vàng lập kỳ tích hai lần liên tiếp giành vé dự VCK World Cup (2015 và 2019).

784735560-1940137603324638-4963370116089149924-n.jpg
Madam Pang 'check in' ở sân bay Don Mueang trước giờ sang Việt Nam

Sau đó, bà tạo dựng tầm ảnh hưởng với đội tuyển nam. Trong giai đoạn làm Trưởng đoàn ĐTQG nam (2021-2024), Madam Pang đóng vai trò như chiếc cầu nối vững chắc giữa ban huấn luyện, cầu thủ và người hâm mộ. Sự tận tâm cùng nguồn động viên tài chính kịp thời của bà đã tiếp lửa giúp Voi chiến giành 2 chức vô địch AFF Cup liên tiếp (2020, 2022).

Đầu năm 2024, bà làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ đầu tiên đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT). Tại đây, bà tập trung giải quyết các bài toán về bản quyền truyền hình, cải thiện tài chính cho các CLB hạng dưới và nâng tầm tính chuyên nghiệp của hệ thống giải quốc nội.

Bằng niềm đam mê, tiềm lực tài chính và tư duy quản trị hiện đại, Madam Pang không chỉ là một nhà bảo trợ hào phóng mà còn là biểu tượng truyền cảm hứng mạnh mẽ, đưa bóng đá Thái Lan mở rộng tầm ảnh hưởng trên trường quốc tế.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Đặng Lai
#Đông Nam Á #ASEAN Cup #Việt Nam #chung kết ASEAN Cup #Việt Nam vs Thái Lan #Thái Lan #Kim Sang-sik #Xuân Son #Đình Bắc #Hoàng Đức #Hoàng Hên

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe