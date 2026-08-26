Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Nga nói Ukraine đang chìm trong ‘đấu đá nội bộ’

Bình Giang

TPO - Ngày 26/7, Điện Kremlin nói rằng những phát biểu của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov về tình trạng tham nhũng trong bộ máy và những bất cập trong chiến lược quân sự cho thấy Kiev “đang bị cuốn vào đấu đá chính trị” ngày càng gay gắt.

img-2532.jpg
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov. (Ảnh: Reuters)

Trong tuần này, ông Fedorov nói với báo chí rằng Ukraine dường như đang từ từ thất thế trong cuộc xung đột với Nga. Ông cảnh báo Kiev chỉ còn vài tháng để đưa ra những quyết định then chốt nhằm xoay chuyển tình thế theo hướng có lợi cho mình. Ông cũng phàn nàn về điều mà ông mô tả là tình trạng tham nhũng ăn sâu và các mạng lưới bảo trợ, thân hữu.

Khi được hỏi về những phát biểu của ông Fedorov, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng đó là dấu hiệu cho thấy cuộc đấu đá chính trị đang gia tăng. Ông cáo buộc các nước châu Âu ủng hộ Ukraine không nhận ra giới tinh hoa cầm quyền ở Kiev “đang tự hủy hoại mình từ bên trong”.

“Cuộc đấu đá chính trị, hay đúng hơn là, hãy gọi là đấu đá bán chính trị, đang diễn ra sâu bên trong chính quyền Kiev và ngày càng gay gắt. Chính quyền Kiev đang sụp đổ từ bên trong”, ông Peskov nói.

Văn phòng Tổng thống Ukraine đáp lại những bình luận của ông Fedorov, rằng khi còn làm việc tại Bộ Quốc phòng, ông từng đánh giá tích cực về cách Kiev tiến hành các hoạt động quân sự, và điều duy nhất thay đổi là vị thế của cá nhân ông.

Ông Fedorov, 35 tuổi, từng là đồng minh lâu năm của Tổng thống Volodymir Zelensky trước khi bất ngờ bị cách chức Bộ trưởng Quốc phòng hồi tháng 7. Ông mất chức chỉ 6 tháng sau khi được bổ nhiệm, dù cam kết thực hiện những cải cách sâu rộng.

Ngày 18/8, ông Fedorov kêu gọi tổ chức bầu cử trong thời chiến, cho rằng đất nước đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng quản trị. Tuy nhiên, lời kêu gọi của ông không nhận được sự ủng hộ của dư luận.

Bình Giang
Theo Reuters
#Ukraine #Bộ trưởng Quốc phòng #Nga #Chiến tranh Nga - Ukraine #Xung đột Nga - Ukraine

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe