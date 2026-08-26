Nga nói Ukraine đang chìm trong ‘đấu đá nội bộ’

TPO - Ngày 26/7, Điện Kremlin nói rằng những phát biểu của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov về tình trạng tham nhũng trong bộ máy và những bất cập trong chiến lược quân sự cho thấy Kiev “đang bị cuốn vào đấu đá chính trị” ngày càng gay gắt.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov. (Ảnh: Reuters)

Trong tuần này, ông Fedorov nói với báo chí rằng Ukraine dường như đang từ từ thất thế trong cuộc xung đột với Nga. Ông cảnh báo Kiev chỉ còn vài tháng để đưa ra những quyết định then chốt nhằm xoay chuyển tình thế theo hướng có lợi cho mình. Ông cũng phàn nàn về điều mà ông mô tả là tình trạng tham nhũng ăn sâu và các mạng lưới bảo trợ, thân hữu.

Khi được hỏi về những phát biểu của ông Fedorov, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng đó là dấu hiệu cho thấy cuộc đấu đá chính trị đang gia tăng. Ông cáo buộc các nước châu Âu ủng hộ Ukraine không nhận ra giới tinh hoa cầm quyền ở Kiev “đang tự hủy hoại mình từ bên trong”.

“Cuộc đấu đá chính trị, hay đúng hơn là, hãy gọi là đấu đá bán chính trị, đang diễn ra sâu bên trong chính quyền Kiev và ngày càng gay gắt. Chính quyền Kiev đang sụp đổ từ bên trong”, ông Peskov nói.

Văn phòng Tổng thống Ukraine đáp lại những bình luận của ông Fedorov, rằng khi còn làm việc tại Bộ Quốc phòng, ông từng đánh giá tích cực về cách Kiev tiến hành các hoạt động quân sự, và điều duy nhất thay đổi là vị thế của cá nhân ông.

Ông Fedorov, 35 tuổi, từng là đồng minh lâu năm của Tổng thống Volodymir Zelensky trước khi bất ngờ bị cách chức Bộ trưởng Quốc phòng hồi tháng 7. Ông mất chức chỉ 6 tháng sau khi được bổ nhiệm, dù cam kết thực hiện những cải cách sâu rộng.

Ngày 18/8, ông Fedorov kêu gọi tổ chức bầu cử trong thời chiến, cho rằng đất nước đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng quản trị. Tuy nhiên, lời kêu gọi của ông không nhận được sự ủng hộ của dư luận.