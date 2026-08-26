Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

2 trường hợp tử vong do chó dại cắn tại Đồng Tháp

Chúc Trí

TPO - Chỉ trong thời gian ngắn, tỉnh Đồng Tháp liên tiếp ghi nhận các ổ dịch dại trên chó, trong đó có trường hợp chó mang virus dại tấn công trẻ em. Đáng chú ý, từ đầu năm đến nay đã có 2 người tử vong do bệnh dại.

Ngày 26/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Đồng Tháp cho biết, địa phương vừa ghi nhận thêm một trường hợp chó mắc bệnh dại cắn người, xảy ra tại phường Mỹ Phước Tây.

Cụ thể, ngày 20/8, một bé trai khi đến nhà bà V.T.B. (ngụ khu phố Mỹ Thạnh, phường Mỹ Phước Tây) thì bất ngờ bị chó của gia đình này tấn công. Rạng sáng 23/8, con chó chết, mẫu bệnh phẩm cho kết quả dương tính với vi rút dại.

Đây là con chó thứ 2 được xác định mắc bệnh dại chỉ trong tháng 8/2026 tại Đồng Tháp, trường hợp trước đó tại xã Long Tiên.

watermarked-img-370670643113177468.jpg
Ảnh minh hoạ.

Theo thống kê, từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã ghi nhận tổng cộng 10 ổ dịch dại trên chó tại 9 xã, phường. Lực lượng chức năng đã khoanh vùng, xử lý và tiêu hủy 11 con chó mắc bệnh, chết.

Đặc biệt, chó dại cắn đã cướp đi sinh mạng của 2 người, gồm một trường hợp tử vong ngày 20/4 tại xã Mỹ Tịnh An, và một trường hợp tử vong ngày 22/8 tại phường Đạo Thạnh.

Hiện, địa bàn Đồng Tháp vẫn còn 2 ổ dịch dại tại xã Long Tiên và phường Mỹ Phước Tây.

Sở NN&MT Đồng Tháp nhận định, tình hình bệnh dại đang diễn biến phức tạp. Nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh trong cộng đồng vẫn ở mức rất cao. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc tỷ lệ tiêm phòng vắc xin dại trên đàn chó, mèo tại một số địa phương chưa đạt yêu cầu. Thêm vào đó, thói quen nuôi chó, mèo thả rông không rọ mõm vẫn còn phổ biến.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần chấp hành nghiêm các quy định về tiêm phòng và quản lý vật nuôi để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Chúc Trí
#dịch dại #chó mắc bệnh #ổ dịch #nguy cơ lây lan #tử vong #tiêm phòng #Đồng Tháp

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe