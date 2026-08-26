Ukraine tập kích 16 mục tiêu trọng yếu sâu trong lãnh thổ Nga

TPO - Trong 24 giờ qua, Ukraine đã tập kích nhiều mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga, trong đó bao gồm đơn vị tên lửa, sân bay, cơ sở dầu mỏ, hạ tầng quân sự và các đầu mối hậu cần.

Ngày 26/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng nước này đã tiến hành một loạt cuộc tập kích tầm xa nhằm vào 16 mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga trong 24 giờ trước đó.

Theo ông Zelensky, các mục tiêu bị tấn công gồm một đơn vị tên lửa, các sân bay, cơ sở dầu mỏ, doanh nghiệp quốc phòng và hệ thống hậu cần của Nga. Kiev cho rằng một số cơ sở trong số này thường xuyên được sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine.

"Trong 24 giờ qua, các binh sĩ của chúng tôi đã tấn công 16 mục tiêu ở Nga", ông Zelensky viết trên mạng xã hội, đồng thời nhấn mạnh các cuộc tập kích vào cơ sở dầu mỏ nhằm làm suy giảm nguồn thu mà Nga sử dụng để duy trì chiến dịch quân sự.

"Họ cũng tấn công các sân bay, một đơn vị tên lửa và cơ sở hạ tầng thường xuyên được sử dụng để phát động những cuộc tấn công chống lại Ukraine. Các lệnh trừng phạt của chúng tôi cũng nhắm vào một doanh nghiệp quân sự và hệ thống hậu cần của Nga", ông cho biết thêm.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhiều lần gọi các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ và các mục tiêu chiến lược của Nga là "các biện pháp trừng phạt". Theo lập luận của Kiev, việc gây thiệt hại cho các cơ sở này có thể làm giảm nguồn lực tài chính và năng lực tiến hành chiến tranh của Moscow.

Bên cạnh các mục tiêu trong lãnh thổ Nga, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng cho biết lực lượng nước này đã tiến hành nhiều cuộc tập kích nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự và hậu cần của Nga tại các khu vực Ukraine đang bị Moscow kiểm soát trong ngày 25/8 và rạng sáng 26/8.

Tại Kacha, thuộc Crimea, Ukraine cho biết đã tấn công một hệ thống radar Kasta của Nga. Một cuộc tập kích khác nhằm vào trung tâm huấn luyện máy bay không người lái của Nga tại Luhansk.

Ukraine cũng tuyên bố đánh trúng một căn cứ sửa chữa và phục hồi thiết bị quân sự của Nga tại Pervomaiske, Crimea.

Các mục tiêu hậu cần cũng nằm trong danh sách, gồm kho nhiên liệu và dầu bôi trơn tại Prychepylivka, vùng Luhansk, cùng các kho hậu cần ở Svobodne, vùng Donetsk, và Novoivanivka, Crimea.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, các kho đạn dược tại Staryi Krym và Velyka Novosilka, vùng Donetsk, cũng bị tập kích.

Tại Chornomorske, Crimea, lực lượng Ukraine cho biết đã tấn công một trạm tiếp sóng mặt đất được sử dụng để hỗ trợ hoạt động của các máy bay không người lái Geran và Gerbera của Nga.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết việc đánh giá thiệt hại sau các cuộc tập kích vẫn đang được tiến hành.

Trước đó, xuất hiện thông tin cho rằng các cuộc tấn công của Ukraine đã gây gián đoạn hoạt động tại 8 trong số 10 trung tâm hậu cần lớn nhất của Wildberries tại Nga kể từ giữa tháng 7, ảnh hưởng đến hơn 81% tổng diện tích kho bãi của hệ thống này.