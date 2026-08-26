Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026

TPO - Kết quả hoà 2-2 trong trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình đưa đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup 2026 với chiến thắng chung cuộc 4-2 trước Thái Lan.

report Ban tổ chức trao danh hiệu á quân cho Thái Lan report Đình Bắc giành cúp đúp danh hiệu Đình Bắc giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải, anh cũng cùng Xuân Son chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới với cùng 5 bàn thắng. report Lê Giang Patrik giành danh hiệu Thủ môn hay nhất giải Đây là phần thưởng gần như đương nhiên vì Lê Giang đã chơi cực hay ở giải đấu năm nay. Anh là thủ môn nhận ít bàn thua nhất, có nhiều pha cứu thua nhất. report Các cầu thủ ăn mừng danh hiệu foul VIỆT NAM CHÍNH THỨC VÔ ĐỊCH Với tỷ số chung cuộc 4-2, đội tuyển Việt Nam đã bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup. Đội vươn lên ngang bằng Singapore về thành tích tại khu vực. foul VÀO, tỷ số là 2-2 một cách khó tin Từ đường chuyền của Quang Hải, Wanchai băng vào phá bóng và không hiểu vì sao anh lại đưa bóng về lưới nhà. Tỷ số là 2-2. Việt Nam thoát thua trước Thái Lan. Và sau tình huống này, trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu. time Hiệp 2 có 4 phút bù giờ Đội tuyển Việt Nam còn cách vinh quang 4 phút nữa nhưng NHM chắc chắn vẫn mong đợi đội ghi bàn gỡ hòa. goal VÀO, Thái Lan vươn lên dẫn 2-1 85': Trong một pha lộn xộn, tuyển Việt Nam đã để đối thủ ghi bàn. Nattapon chớp thời cơ đón bóng rồi tung ra cú sút cực căng. Tỷ số là 2-1 nghiêng về Thái Lan và 2-3 chung cuộc. report Tiếc quá 82': Trong pha phản công 3 đấu 2, Xuân Son đã chuyền sang rất thoát để Hai Long đối mặt thủ môn. Tiếc rằng pha chạm bóng của tiền vệ tuyển Việt Nam là hơi với, khiến thủ môn Chatchai có cơ hội băng ra. substitution Hoàng Đức rời sân 79': Hoàng Đức bị căng cơ. Anh phải rời sân và nhường chỗ cho Tài Lộc. Có thể cầu thủ gốc Brazil sẽ chơi thấp, lấp khoảng trống mà Hoàng Đức để lại. report Quá khó cho Thái Lan 78': Các cầu thủ áo xanh đang tìm khoảng trống bên cánh trái. Nhưng lần này, họ đã không còn tạo nên những tình huống nguy hiểm như trước. report Thái Lan đang nỗ lực đẩy cao tốc độ 72': Thái Lan phải ghi 2 bàn nữa nên họ không cho phép mình lơi lỏng. Lúc này, họ đang tổng tấn công để lần thứ 2 và thứ 3 tìm thấy mành lưới Việt Nam. report Không vào, quá tiếc cho Hai Long và Quang Hải 68': Tuyển Việt Nam phản công sắc bén. Hai Long băng xuống dứt điểm đập cột dọc. Sau đó Quang Hải băng vào đá bồi nhưng bóng đi chệch cột. report Quá tiếc cho Tiến Anh 62': Tiến Anh băng xuống đầy tốc độ, chiếm lĩnh không gian bên cánh phải. Anh ngoặt bóng uyển chuyển rồi tung ra cú sút căng. Thật khó tin là bóng lại đi ra ngoài. report Tinh thần chiến đấu của tuyển Việt Nam đang lên 60': Sau khi ghi bàn gỡ hòa, các chiến binh áo đỏ đang hừng hực tấn công. Thái Lan đã không thể tạo nên sự lấn lướt như trước. report 2 ngôi sao gốc Brazil suýt tạo tuyệt phẩm 56': Hoàng Hên có bóng ở trước vòng cấm, anh bấm bóng điệu nghệ cho Xuân Son ngả người bắt volley. Cú đá vẫn là nhẹ. goal VÀOOOO 52': Sau khi may mắn thoát thua, tuyển Việt Nam đã gỡ hòa với pha ghi bàn được thủ môn Thái Lan "giúp đỡ. Tuấn Tài tạt bóng từ biên trái, Hoàng Hên đệm lòng trúng cột dọc. Bóng bay vào chân Chatchai lăn vào lưới. Tỷ số là 1-1. ảnh: Trọng Tài - Như Ý report Không vào, quá may mắn cho Việt Nam 48': Từ chấm phạt đền, Kakana đã sút lên trời. Trong quả penalty thứ 5 từ đầu giải, Thái Lan đã không thành công. penalty Trọng tài chỉ tay vào chấm penalty 47': Tiền vệ Kakana rướn đi mạnh mẽ. Xuân Mạnh phía sau đã không thể hóa giải tình huống, buộc phải dẫn tới phạm lỗi. Penalty cho Thái Lan. foul Hiệp 2 bắt đầu 46': NHM đang chờ đợi những thay đổi từ HLV Kim Sang-sik. Sức tấn công của Việt Nam trong 45 phút vừa qua là rất yếu. Đội liệu có thể cải thiện tốc độ tấn công trong thời gian sắp tới? foul Hết hiệp 1 Một hiệp đấu không tốt của Việt Nam. Đội vẫn nắm lợi thế nhưng rõ ràng, các cầu thủ không thể tiếp tục duy trì lối chơi này. report Nguy hiểm 45': Thái Lan lại thực hiện một pha phối hợp ăn ý. Yotsakon đánh gót để Kakana băng xuống bên góc trái. Cú đá từ góc hẹp của tiền vệ số 7 chỉ đi ra cạnh lưới. report Bóng đập cột dọc Thái Lan 42': Cơ hội tốt nhất đến với Việt Nam khi Tuấn Tài tạt bóng rất khó chịu từ cánh trái. Xuân Son đón bóng vừa vặn rồi đánh đầu. Rất không may khi bóng đập trúng cột dọc. ảnh: Trọng Tài report Tốc độ trận đấu đang chậm lại 40': Sau quãng thời gian chật vật, Việt Nam đang siết lại đội hình và giữ cự ly tốt. Đội đang khiến các pha tấn công của Thái Lan trở nên khó khăn và không còn có thể duy trì tốc độ cao như trước. ảnh: Trọng Tài report Đội tuyển Việt Nam đang để lộ ra nhiều khoảng trống ở rìa vòng cấm 33': Các pha tạt bóng của Thái Lan được thực hiện liên tục và khi bóng bật ra, đa số những Seksan hay Sarach đều đón bắt. Khả năng đánh chặn tuyến 2 của tuyển Việt Nam đang có vấn đề. report Hàng thủ tuyển Việt Nam đang tập trung tối đa 28': Các pha dàn xếp của Thái Lan vẫn tiềm tàng nguy hiểm. Hàng thủ Việt Nam đang phải rất tập trung để đánh chặn từ mọi hướng khi nguy hiểm có thể đến từ bất cứ vị trí nào. report Thái Lan đang tận dụng các pha phản công rất nguy hiểm 23': Yotsakon và Teerasak vừa ban bật với nhau ăn ý giữa vòng vây các hậu vệ tuyển Việt Nam. Rất may là các cầu thủ áo đỏ đã giải quyết mối nguy. report Đội tuyển Việt Nam đang nỗ lực tấn công 18': Đình Bắc đón bóng từ cột xa. Sau đó anh xoay chuyển tình huống rất tốt. Tiếc rằng cú sút cuối cùng của anh lại khá hiền. ảnh:Trọng Tài - Như Ý ảnh:Như Ý goal 1-0 cho Thái Lan 12': Từ một tình huống lên bóng nhanh, Yotsakon Burapha đã băng vào tung cú sút cực căng. Thủ môn Lê Giang đã chạm tay vào bóng nhưng bóng vẫn bật vào xà ngang bật vào lưới. 1-0 cho Thái Lan. report Không được 10': Hoàng Hên bấm bóng rất nhạy cảm để Đình Bắc bên lên. Tiếc rằng cú chạm bóng của Bắc hơi mạnh khiến bóng băng xa. Nếu không, anh đã đối mặt thủ môn Chatchai. report Thái Lan đang nỗ lực tấn công 3': Thời gian đầu trận đấu ghi nhận sự chủ động từ phía Thái Lan. Đội khách chủ yếu rót bóng vào vòng cấm để tận dụng sự càn lướt của các tiền đạo. foul Trận đấu bắt đầu report Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vẫy chào khán giả ở Mỹ Đình report Hai đội đang làm thủ tục chào cờ report Chiếc cúp này sẽ thuộc về đội tuyển Việt Nam? report Chiếc cúp vàng xuất hiện tại Mỹ Đình Giống như trận lượt đi Kiatisuk "tháp tùng" thì ở lượt về, chiếc cúp được đưa lên bục danh dự bởi cựu danh thủ Công Vinh. ảnh: Như Ý report Các cầu thủ Thái Lan làm nóng trên sân report Đội tuyển Việt Nam khởi động report Bầu không khí trong sân đang rất nóng Các khán đài hầu như đã hết chỗ trống, NHM rất ngóng chờ thời khắc tuyển Việt Nam bước lên ngai vàng. ảnh: Như Ý report Phòng thay đồ của tuyển Việt Nam report Phòng thay đồ của tuyển Thái Lan report 11 cái tên đá chính của Thái Lan HLV Hudson bất ngờ không dùng Kampon sử dụng thủ môn lão làng Chatchai trong trận đấu hôm nay. Còn lại, hầu hết các vị trí khác của Thái Lan không thay đổi. report Đội hình ra sân của đội tuyển Việt Nam Đội tuyển Việt Nam giữ nguyên 11 cái tên xuất phát so với chung kết lượt đi. Hoàng Hên vẫn ra sân, trong khi đó Quang Hải đợi chờ thời cơ từ ghế dự bị.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp đón đại kình địch Thái Lan trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Dù nắm giữ lợi thế rất lớn sau chiến thắng thuyết phục 2-0 ngay tại Rajamangala, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn phải duy trì sự tập trung tối đa, bởi trong bóng đá, mọi thứ đều có thể xảy ra.

Ở thế chân tường, đội tuyển Thái Lan chắc chắn sẽ dồn toàn lực chơi tấn công phủ đầu nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Những tuyên bố trước trận của đối thủ xứ chùa vàng cũng thể hiện phần nào quyết tâm này.

HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng sẽ tung ra đội hình xuất phát tối ưu, bảo đảm sự cân bằng giữa phòng ngự chắc chắn và sắc bén trong phản công. Theo đó, trong khung thành đội tuyển tiếp tục là thủ môn Patrik Lê Giang. Phong độ xuất sắc với hàng loạt pha cứu thua quan trọng ở lượt đi biến anh thành điểm tựa vững chắc để cản phá các đợt bắn phá từ Voi chiến.

Bộ ba trung vệ phía trước dự kiến gồm Nguyễn Thành Chung, Phạm Xuân Mạnh và Đoàn Văn Hậu - những cầu thủ giàu kinh nghiệm, đủ bản lĩnh để phong tỏa sức ép. Ở hai hành lang cánh, Nguyễn Văn Vĩ và Trương Tiến Anh sẽ đảm nhận vai trò vừa bọc lót biên, vừa cơ động dâng cao hỗ trợ các tình huống chuyển đổi trạng thái nhanh. Đây có lẽ là 2 vị trí gần như bất khả xâm phạm bên hành lang cánh của đội tuyển.

Tại khu trung tuyến, Hoàng Đức là lựa chọn số 1 trong vai trò cầm nhịp, giữ bóng và phân phối lối chơi. Sát cánh cùng anh là Thành Long. Trong khi Quang Hải, người đã tạo ra khác biệt lớn ở trận lượt đi nhiều khả năng vẫn là phương án trong hiệp 2.

Trên hàng công, sức mạnh thể hình, tốc độ và khả năng tì đè càn lướt của Nguyễn Xuân Son kết hợp cùng sự nhanh nhẹn của Đình Bắc sẽ là mối đe dọa thường trực cho hàng thủ đối phương. Vị trí tiền đạo cánh còn lại nhiều khả năng thuộc về Đỗ Hoàng Hên nhờ lối chơi linh hoạt và khả năng kết nối nhịp nhàng với các vệ tinh xung quanh.

Về phía Thái Lan, HLV của họ dự kiến triển khai sơ đồ tấn công 4-3-3 với bộ ba Yotsakorn Burapha, Teerasak Poeiphimai cùng Patrik Gustavsson trên hàng công. Đây là sơ đồ giàu sức tấn công của Voi chiến, được kỳ vọng sẽ gia tăng tối đa sức ép lên khung thành Việt Nam.

Với tính chất của trận tranh ngôi vương, Mỹ Đình tối nay hứa hẹn sẽ chứng kiến màn so tài nghẹt thở, nơi sự thận trọng, bản lĩnh và không có chỗ cho bất kỳ sai lầm nào sẽ định đoạt chiếc cúp vô địch Đông Nam Á.