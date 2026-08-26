Chủ tịch FIFA đến Việt Nam, bắt đầu chuỗi hoạt động dày đặc

TPO - Chiều nay (26/8), chuyên cơ của Chủ tịch LĐBĐ Thế giới (FIFA), Gianni Infantino đã chính thức hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm và làm việc quan trọng tại Việt Nam.

Chủ tịch FIFA và Chủ tịch VFF tại sân bay

Đi cùng ông Infantino còn có Tổng thư ký FIFA, Mattias Grafstrom. Đón người đứng đầu cơ quan bóng đá quyền lực nhất thế giới tại sân bay có Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ông Trần Quốc Tuấn cùng các lãnh đạo cấp cao VFF.

Lễ đón diễn ra trong không khí trang trọng, thể hiện sự coi trọng mối quan hệ hợp tác mật thiết giữa bóng đá Việt Nam và cơ quan điều hành bóng đá toàn cầu. Ngay sau các thủ tục chào đón, ông Infantino cùng phái đoàn đã nhanh chóng di chuyển về khách sạn tại trung tâm thủ đô để chuẩn bị cho chuỗi hoạt động dày đặc.

Tâm điểm trong chuyến công du lần này của phái đoàn FIFA là dự khán trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan, diễn ra vào lúc 20h00 tối nay trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Trận cầu đỉnh cao phân định ngôi vương Đông Nam Á nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ cũng như giới chuyên môn quốc tế.

Trước giờ bóng lăn, lúc 18h00 chiều nay, Chủ tịch FIFA sẽ có cuộc gặp gỡ cấp cao với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại văn phòng Chủ tịch nước. Sau buổi gặp, đoàn sẽ đến sân vận động để theo dõi và cổ vũ màn tranh tài quyết định.

Chủ tịch FIFA sẽ có nhiều hoạt động quan trọng tại Việt Nam

Lịch trình của đoàn FIFA tiếp tục kéo dài sang ngày 27/8 với các hoạt động chuyên môn. Dự kiến trong buổi sáng, ông Infantino sẽ có buổi làm việc chính thức với lãnh đạo VFF nhằm thảo luận về các chiến lược phát triển dài hạn, hỗ trợ chuyên môn và các dự án hợp tác trọng điểm.

Tiếp đó, Chủ tịch FIFA sẽ dành thời gian tới thăm Trung tâm PVF để trực tiếp khảo sát mô hình ươm mầm tài năng. Kết thúc chương trình làm việc tại đây, ông Infantino và Tổng thư ký Mattias Grafstrom sẽ lên chuyên cơ rời Hà Nội.

Đây không phải lần đầu tiên ông Gianni Infantino đặt chân tới Việt Nam trên cương vị người đứng đầu FIFA. Vào tháng 2/2018, khi ông đến Hà Nội để thăm và trực tiếp chúc mừng kỳ tích giành ngôi á quân U23 châu Á tại Thường Châu (Trung Quốc) của tuyển U23 Việt Nam. Sự trở lại lần này đánh dấu một bước tiến mới, phản ánh hành trình phát triển liên tục của bóng đá nước nhà trên bản đồ khu vực.

Sự hiện diện của những người đứng đầu tổ chức FIFA tại Hà Nội một lần nữa khẳng định sự quan tâm sâu sắc của bóng đá thế giới đối với khu vực Đông Nam Á. Chuyến thăm không chỉ mang tính ngoại giao thể thao mà còn là cơ hội quý giá để bóng đá Việt Nam quảng bá hình ảnh một nền bóng đá đang chuyển mình mạnh mẽ. Qua đó, Việt Nam chứng minh sự đầu tư bài bản từ hệ thống đào tạo trẻ, cơ sở vật chất kỹ thuật, năng lực của các đội tuyển quốc gia cho tới tính chuyên nghiệp trong công tác tổ chức các sự kiện tầm cỡ quốc tế.