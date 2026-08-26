Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TRỰC TIẾP: Chủ tịch FIFA đến Hà Nội trước đại chiến Việt Nam vs Thái Lan

Trọng Đạt

TPO - 20h tối nay 26/8, trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan mới diễn ra, nhưng ngay từ chiều, cổ động viên Việt Nam đã sẵn sàng cờ hoa, diễu hành trên nhiều tuyến phố Hà Nội chuẩn bị mở hội trên sân Mỹ Đình. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cũng đã đặt chân tới Hà Nội, bắt đầu chuỗi hoạt động tại Việt Nam.

report Người hâm mộ ngồi xe lăn cổ vũ đội tuyển Việt Nam
report Cờ hoa sẵn sàng cho đại tiệc Mỹ Đình

Cờ đỏ sao vàng, áo đấu, băng rôn, kèn cổ vũ và nhiều phụ kiện được chuẩn bị sẵn sàng phục vụ người hâm mộ. Những món đồ nhỏ nhưng góp phần tạo nên bầu không khí náo nhiệt trước trận chung kết. Tất cả đang hướng về sân Mỹ Đình với kỳ vọng đội tuyển Việt Nam sẽ nâng cao chiếc cúp vô địch.

2-2934.jpg
4-2049.jpg
1-8718.jpg
5.jpg
7.jpg
report Cổ động viên diễu hành, mang Cúp vô địch hướng về Mỹ Đình

cổ động viên khoác áo cờ đỏ sao vàng, mang theo Quốc kỳ và mô hình cúp vô địch diễu hành trên nhiều tuyến phố Hà Nội. Tiếng kèn, tiếng trống cùng những lời hô vang “Việt Nam vô địch” khiến bầu không khí trước trận chung kết lượt về thêm cuồng nhiệt.

1-5805.jpg
2-91.jpg
4-4817.jpg
video Sắc đỏ cuồng nhiệt trên đường phố Hà Nội

Từ khoảng 16h chiều 26/8, các nhóm cổ động viên trong trang phục cờ đỏ sao vàng đã đổ về những con đường gần sân vận động Mỹ Đình. Trước cổng chính, hàng trăm cổ động viên đã đến sớm, hát vang những ca khúc cổ vũ đội tuyển. Không khí trở nên nhộn nhịp dù còn khoảng hơn 3 tiếng nữa trận đấu mới chính thức bắt đầu.

Video: Trọng Tài, Hoàng Tuyên, Ngọc Ánh.
report Chủ tịch FIFA có mặt tại Hà Nội

Chiều 26/8, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng Thư ký FIFA Mattias Grafström có mặt tại Hà Nội. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn, Tổng Thư ký VFF Nguyễn Văn Phú cùng đại diện Ban Tổng Thư ký và lãnh đạo các phòng chức năng VFF đã đón tiếp trọng thị đoàn lãnh đạo FIFA.

Sau một số hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, ông Infantino sẽ tới sân Mỹ Đình dự khán trận chung kết lượt về ASEAN Championship 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Đây là lần thứ hai Chủ tịch FIFA đến Việt Nam, sau chuyến thăm vào tháng 2/2018.

1-2285.jpg
3-5684.jpg
2-8990.jpg
report Quán cà phê gần Mỹ Đình kín chỗ

Nhiều cổ động viên tập trung tại các quán cà phê gần sân Mỹ Đình từ sớm, tạo nên bầu không khí rộn ràng trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. Sắc đỏ của áo đấu Việt Nam phủ kín không gian. Tất cả háo hức chờ màn so tài giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan lúc 20h tối nay.

1.jpg
3.jpg
report Người hâm mộ xuống phố tiếp lửa tuyển Việt Nam

Trận chung kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 20h tối nay, 26/8, trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Từ đầu giờ chiều, người hâm mộ đã tập trung tại nhiều tuyến phố diễu hành hướng về sân Mỹ Đình. Màu đỏ của áo đấu và quốc kỳ nhanh chóng trở thành gam màu chủ đạo trên đường phố Hà Nội.

1-9970.jpg

Ở trận lượt đi trên sân Rajamangala, đội tuyển Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh khi đánh bại Thái Lan 2-0 nhờ các bàn thắng của Hai Long và Quang Hải. Kết quả này mang lại lợi thế rất lớn cho “Những chiến binh sao vàng” trước màn tái đấu tại Mỹ Đình.

Đội tuyển Việt Nam chỉ cần hòa, thậm chí có thể thua với cách biệt một bàn, vẫn sẽ bước lên ngôi vô địch. Tuy nhiên, trước đối thủ giàu kinh nghiệm như Thái Lan, thầy trò HLV Kim Sang-sik không được phép chủ quan. Nếu thi đấu đúng sức, giữ được sự tập trung và không nóng vội, đội tuyển Việt Nam đủ khả năng hoàn tất hành trình bảo vệ ngai vàng khu vực.

Sức nóng của trận chung kết đã được thể hiện qua cơn sốt vé. Vé bán chính thức với bốn mệnh giá 500.000 đồng, 800.000 đồng, 1,2 triệu đồng và 1,5 triệu đồng nhanh chóng rơi vào tình trạng “cháy hàng”. Trên thị trường tự do, giá vé bị đẩy lên gấp nhiều lần, trong đó một số cặp vé ở vị trí đẹp được rao bán với giá hơn 10 triệu đồng.

Sân Mỹ Đình vì thế được dự báo sẽ phủ kín khán giả, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt cho trận cầu quyết định. Đây sẽ là nguồn động lực lớn để Quang Hải, Hoàng Đức, Nguyễn Xuân Son cùng các đồng đội vượt qua thử thách cuối cùng.

Đặc biệt, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thư ký FIFA Mattias Grafström sẽ dự khán trận đấu. Sự hiện diện của những người đứng đầu bóng đá thế giới càng làm tăng ý nghĩa cho đêm chung kết được chờ đợi tại Mỹ Đình.

Trọng Đạt
#Việt Nam #Thái Lan #ASEAN Cup #Mỹ Đình #bóng đá

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe