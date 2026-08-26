TRỰC TIẾP: Chủ tịch FIFA đến Hà Nội trước đại chiến Việt Nam vs Thái Lan

TPO - 20h tối nay 26/8, trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan mới diễn ra, nhưng ngay từ chiều, cổ động viên Việt Nam đã sẵn sàng cờ hoa, diễu hành trên nhiều tuyến phố Hà Nội chuẩn bị mở hội trên sân Mỹ Đình. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cũng đã đặt chân tới Hà Nội, bắt đầu chuỗi hoạt động tại Việt Nam.

report Người hâm mộ ngồi xe lăn cổ vũ đội tuyển Việt Nam report Cờ hoa sẵn sàng cho đại tiệc Mỹ Đình Cờ đỏ sao vàng, áo đấu, băng rôn, kèn cổ vũ và nhiều phụ kiện được chuẩn bị sẵn sàng phục vụ người hâm mộ. Những món đồ nhỏ nhưng góp phần tạo nên bầu không khí náo nhiệt trước trận chung kết. Tất cả đang hướng về sân Mỹ Đình với kỳ vọng đội tuyển Việt Nam sẽ nâng cao chiếc cúp vô địch. report Cổ động viên diễu hành, mang Cúp vô địch hướng về Mỹ Đình cổ động viên khoác áo cờ đỏ sao vàng, mang theo Quốc kỳ và mô hình cúp vô địch diễu hành trên nhiều tuyến phố Hà Nội. Tiếng kèn, tiếng trống cùng những lời hô vang “Việt Nam vô địch” khiến bầu không khí trước trận chung kết lượt về thêm cuồng nhiệt. video Sắc đỏ cuồng nhiệt trên đường phố Hà Nội Từ khoảng 16h chiều 26/8, các nhóm cổ động viên trong trang phục cờ đỏ sao vàng đã đổ về những con đường gần sân vận động Mỹ Đình. Trước cổng chính, hàng trăm cổ động viên đã đến sớm, hát vang những ca khúc cổ vũ đội tuyển. Không khí trở nên nhộn nhịp dù còn khoảng hơn 3 tiếng nữa trận đấu mới chính thức bắt đầu. Video: Trọng Tài, Hoàng Tuyên, Ngọc Ánh. report Chủ tịch FIFA có mặt tại Hà Nội Chiều 26/8, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng Thư ký FIFA Mattias Grafström có mặt tại Hà Nội. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn, Tổng Thư ký VFF Nguyễn Văn Phú cùng đại diện Ban Tổng Thư ký và lãnh đạo các phòng chức năng VFF đã đón tiếp trọng thị đoàn lãnh đạo FIFA. Sau một số hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, ông Infantino sẽ tới sân Mỹ Đình dự khán trận chung kết lượt về ASEAN Championship 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Đây là lần thứ hai Chủ tịch FIFA đến Việt Nam, sau chuyến thăm vào tháng 2/2018. report Quán cà phê gần Mỹ Đình kín chỗ Nhiều cổ động viên tập trung tại các quán cà phê gần sân Mỹ Đình từ sớm, tạo nên bầu không khí rộn ràng trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. Sắc đỏ của áo đấu Việt Nam phủ kín không gian. Tất cả háo hức chờ màn so tài giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan lúc 20h tối nay. report Người hâm mộ xuống phố tiếp lửa tuyển Việt Nam Trận chung kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 20h tối nay, 26/8, trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Từ đầu giờ chiều, người hâm mộ đã tập trung tại nhiều tuyến phố diễu hành hướng về sân Mỹ Đình. Màu đỏ của áo đấu và quốc kỳ nhanh chóng trở thành gam màu chủ đạo trên đường phố Hà Nội.

Ở trận lượt đi trên sân Rajamangala, đội tuyển Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh khi đánh bại Thái Lan 2-0 nhờ các bàn thắng của Hai Long và Quang Hải. Kết quả này mang lại lợi thế rất lớn cho “Những chiến binh sao vàng” trước màn tái đấu tại Mỹ Đình.

Đội tuyển Việt Nam chỉ cần hòa, thậm chí có thể thua với cách biệt một bàn, vẫn sẽ bước lên ngôi vô địch. Tuy nhiên, trước đối thủ giàu kinh nghiệm như Thái Lan, thầy trò HLV Kim Sang-sik không được phép chủ quan. Nếu thi đấu đúng sức, giữ được sự tập trung và không nóng vội, đội tuyển Việt Nam đủ khả năng hoàn tất hành trình bảo vệ ngai vàng khu vực.

Sức nóng của trận chung kết đã được thể hiện qua cơn sốt vé. Vé bán chính thức với bốn mệnh giá 500.000 đồng, 800.000 đồng, 1,2 triệu đồng và 1,5 triệu đồng nhanh chóng rơi vào tình trạng “cháy hàng”. Trên thị trường tự do, giá vé bị đẩy lên gấp nhiều lần, trong đó một số cặp vé ở vị trí đẹp được rao bán với giá hơn 10 triệu đồng.

Sân Mỹ Đình vì thế được dự báo sẽ phủ kín khán giả, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt cho trận cầu quyết định. Đây sẽ là nguồn động lực lớn để Quang Hải, Hoàng Đức, Nguyễn Xuân Son cùng các đồng đội vượt qua thử thách cuối cùng.

Đặc biệt, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino và Tổng thư ký FIFA Mattias Grafström sẽ dự khán trận đấu. Sự hiện diện của những người đứng đầu bóng đá thế giới càng làm tăng ý nghĩa cho đêm chung kết được chờ đợi tại Mỹ Đình.