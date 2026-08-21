Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

UEFA và CONCACAF tính lập giải đấu chung, thách thức FIFA

Nguyễn Khánh

TPO - UEFA và CONCACAF đã bắt đầu đàm phán về một giải Nations League chung - quy tụ 96 đội tuyển châu Âu, Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Caribe - một động thái cho thấy hai liên đoàn này ngày càng đối đầu trực diện với FIFA.

Theo báo The Guardian, UEFA và CONCACAF đang thảo luận kế hoạch tổ chức một Nations League chung theo chu kỳ hai năm, với khả năng giải đấu đầu tiên diễn ra từ năm 2028, sau EURO cùng năm.

anh-1a.jpg
Bồ Đào Nha, nhà vô địch UEFA Nations League, có thể sẽ đọ sức với những đối thủ CONCACAF ở một giải đấu chung giữa hai liên đoàn.

Quá trình đàm phán mới chỉ bắt đầu trong vài tuần qua nên nhiều chi tiết vẫn chưa được xác định, trong đó có số đội ở mỗi hạng đấu. Tuy nhiên, toàn bộ 96 thành viên của UEFA và CONCACAF sẽ được tham dự.

Giải đấu dự kiến mô phỏng cấu trúc nhiều hạng hiện nay của Nations League tại châu Âu và CONCACAF với vòng bảng và vòng chung kết gồm 4 đội để xác định nhà vô địch.

Theo phương án đang được bàn bạc, các đội tuyển hàng đầu châu Âu như Tây Ban Nha, Pháp, Anh và Đức sẽ nằm chung hạng với những đội mạnh nhất CONCACAF như Mexico, Mỹ và Canada.

Các trận đấu vòng bảng được tổ chức trong những đợt tập trung đội tuyển quốc tế vào tháng 9, 10 và 11, trước khi vòng đấu loại trực tiếp diễn ra vào tháng 3 và vòng chung kết vào tháng 6.

Điểm đáng chú ý là giải đấu mới sẽ thay thế, thay vì bổ sung, các trận giao hữu quốc tế hiện có. Các trận đấu cũng được tổ chức theo từng khu vực địa lý nhằm giảm quãng đường di chuyển.

Cả UEFA và CONCACAF đều có sẵn kinh nghiệm để triển khai kế hoạch này vì đã thành lập Nations League của riêng mình từ năm 2018. Vì vậy, việc xây dựng một giải đấu chung không đòi hỏi phải tạo ra hoàn toàn một lịch thi đấu mới.

Theo dự thảo, phần lớn doanh thu thương mại sẽ được chia sẻ, tạo nguồn thu đáng kể cho các nền bóng đá nhỏ. Những trận cầu lớn giữa các đội bóng châu Âu tại Bắc Mỹ cũng mang lại lợi ích tài chính khổng lồ, giải tỏa bức xúc của Liên đoàn bóng đá Mexico (FMF) - đơn vị từng cân nhắc rời CONCACAF để sang Nam Mỹ (CONMEBOL) thi đấu.

anh-2-2479.jpg
UEFA và CONCACAF đều đang phản đối ông Gianni Infantino (giữa) tiếp tục lãnh đạo FIFA.

Kế hoạch này được xem là kết quả của mối quan hệ ngày càng chặt chẽ giữa UEFA và CONCACAF kể từ khi kế hoạch "Fifa Forward Enterprise" và những tranh cãi xung quanh việc thương mại hóa World Cup bùng nổ. Cho rằng vị trí của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino không còn phù hợp, UEFA và CONCACAF đang tích cực phối hợp để tìm ứng viên đối trọng tranh cử vào tháng 3 tới.

Hiện UEFA từ chối bình luận, còn CONCACAF chỉ nhấn mạnh truyền thống hợp tác lâu dài của họ với các liên đoàn khác. Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cũng được cho là đã bày tỏ sự quan tâm tới mô hình Nations League toàn cầu.

Tuy nhiên, do AFC chưa từng vận hành hệ thống Nations League riêng, tham vọng tham gia của liên đoàn này vẫn thuộc về mục tiêu dài hạn.

Nguyễn Khánh
The Guardian
#UEFA #CONCACAF #giải đấu chung #FIFA #Nations League #đối đầu

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe