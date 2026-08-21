UEFA và CONCACAF tính lập giải đấu chung, thách thức FIFA

TPO - UEFA và CONCACAF đã bắt đầu đàm phán về một giải Nations League chung - quy tụ 96 đội tuyển châu Âu, Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Caribe - một động thái cho thấy hai liên đoàn này ngày càng đối đầu trực diện với FIFA.

Theo báo The Guardian, UEFA và CONCACAF đang thảo luận kế hoạch tổ chức một Nations League chung theo chu kỳ hai năm, với khả năng giải đấu đầu tiên diễn ra từ năm 2028, sau EURO cùng năm.

Bồ Đào Nha, nhà vô địch UEFA Nations League, có thể sẽ đọ sức với những đối thủ CONCACAF ở một giải đấu chung giữa hai liên đoàn.

Quá trình đàm phán mới chỉ bắt đầu trong vài tuần qua nên nhiều chi tiết vẫn chưa được xác định, trong đó có số đội ở mỗi hạng đấu. Tuy nhiên, toàn bộ 96 thành viên của UEFA và CONCACAF sẽ được tham dự.

Giải đấu dự kiến mô phỏng cấu trúc nhiều hạng hiện nay của Nations League tại châu Âu và CONCACAF với vòng bảng và vòng chung kết gồm 4 đội để xác định nhà vô địch.

Theo phương án đang được bàn bạc, các đội tuyển hàng đầu châu Âu như Tây Ban Nha, Pháp, Anh và Đức sẽ nằm chung hạng với những đội mạnh nhất CONCACAF như Mexico, Mỹ và Canada.

Các trận đấu vòng bảng được tổ chức trong những đợt tập trung đội tuyển quốc tế vào tháng 9, 10 và 11, trước khi vòng đấu loại trực tiếp diễn ra vào tháng 3 và vòng chung kết vào tháng 6.

Điểm đáng chú ý là giải đấu mới sẽ thay thế, thay vì bổ sung, các trận giao hữu quốc tế hiện có. Các trận đấu cũng được tổ chức theo từng khu vực địa lý nhằm giảm quãng đường di chuyển.

Cả UEFA và CONCACAF đều có sẵn kinh nghiệm để triển khai kế hoạch này vì đã thành lập Nations League của riêng mình từ năm 2018. Vì vậy, việc xây dựng một giải đấu chung không đòi hỏi phải tạo ra hoàn toàn một lịch thi đấu mới.

Theo dự thảo, phần lớn doanh thu thương mại sẽ được chia sẻ, tạo nguồn thu đáng kể cho các nền bóng đá nhỏ. Những trận cầu lớn giữa các đội bóng châu Âu tại Bắc Mỹ cũng mang lại lợi ích tài chính khổng lồ, giải tỏa bức xúc của Liên đoàn bóng đá Mexico (FMF) - đơn vị từng cân nhắc rời CONCACAF để sang Nam Mỹ (CONMEBOL) thi đấu.

UEFA và CONCACAF đều đang phản đối ông Gianni Infantino (giữa) tiếp tục lãnh đạo FIFA.

Kế hoạch này được xem là kết quả của mối quan hệ ngày càng chặt chẽ giữa UEFA và CONCACAF kể từ khi kế hoạch "Fifa Forward Enterprise" và những tranh cãi xung quanh việc thương mại hóa World Cup bùng nổ. Cho rằng vị trí của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino không còn phù hợp, UEFA và CONCACAF đang tích cực phối hợp để tìm ứng viên đối trọng tranh cử vào tháng 3 tới.

Hiện UEFA từ chối bình luận, còn CONCACAF chỉ nhấn mạnh truyền thống hợp tác lâu dài của họ với các liên đoàn khác. Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cũng được cho là đã bày tỏ sự quan tâm tới mô hình Nations League toàn cầu.

Tuy nhiên, do AFC chưa từng vận hành hệ thống Nations League riêng, tham vọng tham gia của liên đoàn này vẫn thuộc về mục tiêu dài hạn.