Giải Pickleball VTVcab OPEN 2026 dự kiến quy tụ hơn 1.200 vận động viên tranh tài

Tổng Công ty Truyền hình Cáp Việt Nam (VTVcab) vừa chính thức công bố Giải Pickleball VTVcab OPEN 2026. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 20/9 tại Hải Phòng, dự kiến quy tụ hơn 1.200 vận động viên tranh tài ở 11 nội dung, với tổng cơ cấu giải thưởng lên tới 3 tỷ đồng.

Giải đấu có số lượng vận động viên lớn nhất

Ngày 21/8, tại Hà Nội, VTVcab tổ chức họp báo chính thức công bố Giải Pickleball VTVcab OPEN 2026 với thông điệp “Hội tụ đỉnh cao - Kiến tạo giá trị”. Giải đấu diễn ra trong ba ngày, từ 18 đến 20/9/2026, tại Sân Pickleball Tiger Vũ Yên, thành phố Hải Phòng.

Theo Ban Tổ chức, giải dự kiến thu hút hơn 1.200 vận động viên tham gia tranh tài ở 11 nội dung. Sân chơi hướng tới quy tụ nhiều nhóm vận động viên, từ chuyên nghiệp, phong trào đến KOL, nhà báo và doanh nhân trên cả nước. Đây được coi là giải đấu Pickleball có số lượng vận động viên đông nhất từ trước đến nay.

Một số vận động viên ở nội dung Open đã xác nhận tham dự như Nguyễn Đắc Tiến, Trần Ngọc Triệu, Mikar Fisher, Sophia Phương Anh, Đinh Quang Linh, cùng nhiều gương mặt nằm trong nhóm vận động viên hàng đầu trong nước và quốc tế.

Ông Vũ Quang Huy, Phó Tổng Giám đốc VTVcab, Trưởng Ban Tổ chức giải, cho biết VTVcab OPEN 2026 được đầu tư đồng bộ từ công tác tổ chức, chuyên môn đến sản xuất nội dung và truyền thông. Những trận chung kết đáng chú ý sẽ được truyền hình trực tiếp, ứng dụng công nghệ quay chậm, đồng thời được phân phối trên hệ sinh thái đa nền tảng của VTVcab, ứng dụng VTVprime và mạng xã hội.

Giải đấu được tổ chức theo điều lệ và áp dụng hệ thống đánh giá trình độ ELO của Sport Connect, đơn vị điều hành giải. Đây được kỳ vọng là công cụ góp phần bảo đảm tính minh bạch, hạn chế sự chênh lệch trình độ không phù hợp và tạo môi trường thi đấu công bằng.

Thông qua VTVcab OPEN 2026, VTVcab đặt mục tiêu từng bước xây dựng một thương hiệu giải đấu Pickleball thường niên, hướng tới sự phát triển bền vững. Không chỉ là sân chơi thể thao, giải còn được kỳ vọng mở rộng sự kết nối giữa thể thao, truyền thông, cộng đồng và doanh nghiệp, góp phần tạo thêm động lực cho Pickleball phát triển tại Việt Nam.

Tổng giải thưởng lên tới 3 tỷ đồng

Điểm nhấn của VTVcab OPEN 2026 là cơ cấu giải thưởng có tổng giá trị lên tới 3 tỷ đồng, bao gồm tiền thưởng, cúp vô địch và quà tặng từ nhà tài trợ.

Trao đổi về cơ cấu giải thưởng, ông Hoàng Ngọc Cường - Tổng Thư ký giải đấu, cho biết, Ban Tổ chức xây dựng mức thưởng theo từng nhóm nội dung, bảo đảm phù hợp với tính chất và sức cạnh tranh của giải đấu, đồng thời tạo động lực cho vận động viên tham gia tranh tài.

“Cơ cấu giải thưởng của VTVcab OPEN 2026 được xây dựng với mong muốn tạo thêm sức hút cho giải, tương xứng với quy mô tổ chức và chất lượng chuyên môn. Trong đó, nội dung Đôi hỗn hợp Open có mức thưởng cao nhất, với 150 triệu đồng dành cho đội vô địch, 80 triệu đồng cho đội giành giải Nhì và 30 triệu đồng cho đội giành giải Ba, bên cạnh cúp và những phần quà từ nhà tài trợ. Những nội dung khác cũng có mức thưởng phù hợp với từng nhóm thi đấu”, ông Hoàng Ngọc Cường nói.

Theo thông cáo, việc phân bổ giải thưởng theo từng nội dung nhằm vừa tăng tính hấp dẫn, vừa khuyến khích sự tham gia của nhiều nhóm vận động viên, từ những tay vợt có trình độ chuyên môn cao đến cộng đồng Pickleball phong trào.