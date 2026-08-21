Tiền đạo tuyển Thái Lan: Trận chung kết có VAR nên Việt Nam sẽ không dám chơi xấu

Yotsakorn Burapha chia sẻ quyết tâm cao độ trong buổi họp báo chính thức 1 ngày trước trận. Anh khẳng định toàn đội đã hoàn tất mọi khâu chuẩn bị để nghênh đón kình địch số một khu vực: "Hiện tại chúng tôi đã sẵn sàng. Ban huấn luyện cũng đã chuẩn bị đội hình chu đáo để đối đầu với Việt Nam. Khi gặp Việt Nam ở trận chung kết, tôi hy vọng tất cả mọi người, bao gồm cả bản thân tôi, sẽ thể hiện phong độ tốt nhất và giành trọn chiến thắng trên sân nhà".

Nhưng gây tranh cãi là phát ngôn của tiền đạo này khi anh ám chỉ tuyển Việt Nam thường xuyên có những pha xấu hơn: "Về việc đối phó với Việt Nam, nếu họ có lối chơi xấu thì đã có VAR. Tôi tin họ chắc cũng không dám chơi tiểu xảo gì đâu. Nhưng tôi nghĩ trong bóng đá va chạm là điều bình thường. Tôi sẵn sàng đối mặt với mọi tình huống và sẽ thể hiện hết mình vào ngày mai".

Yotsakorn từng có kinh nghiệm cọ xát với bóng đá Việt Nam từ các cấp độ trẻ. Mới nhất, tiền đạo này ghi bàn vào lưới U22 Việt Nam trong trận thua ngược 2-3 của đội nhà ở chung kết bóng đá nam SEA Games 33.

Yotsakorn đã có 3 bàn tại ASEAN Cup 2026

Trong lần gặp lại, Yotsakorn không giấu giếm tham vọng giành chiến thắng để phục thù. Và một chiến thắng ở lượt đi cũng giúp Thái Lan chạm tay vào ngôi vương Đông Nam Á. "Năm ngoái tôi từng chạm trán Việt Nam tại SEA Games. Mục tiêu lần này là muốn giành chức vô địch. HLV và tất cả các anh lớn sẽ chuẩn bị thật tốt để đối đầu với họ, nỗ lực hết sức để giành chiến thắng trên sân nhà và sang sân đối thủ nâng cúp", chân sút 21 tuổi nói.

Trước thềm màn so tài then chốt tại Rajamangala, chân sút này đã gửi lời tha thiết đến người hâm mộ nước nhà. Anh muốn mọi người hãy đến sân cổ vũ cho đội tuyển: "Tôi cũng muốn kêu gọi người hâm mộ bóng đá Thái Lan đến sân cổ vũ lấp kín các khán đài. Chúng tôi rất cần sự tiếp lửa. Đây là trận đấu cuối cùng rồi, mong khán giả hãy đến thật đông. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức và giành chiến thắng trên sân nhà vào ngày mai".

Lời kêu gọi cùng sự tự tin của Yotsakorn hứa hẹn sẽ mang đến 90 phút lượt đi rực lửa giữa hai thế lực bóng đá hàng đầu Đông Nam Á. Nhưng đến hiện tại, theo thống kê của LĐBĐ Thái Lan thì chưa tới một nửa số vé được bán (15.000 trên tổng số 40.000 vé dành cho chủ nhà). Lượng tiêu thụ vé từ phía Thái Lan vẫn là rất ì ạch dù mức giá là rất mềm (giá cao nhất chỉ tương đương 400 ngàn VNĐ).