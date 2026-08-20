Phó Chủ tịch VFF: Tuyển Việt Nam tự tin hướng tới kết quả tốt trước Thái Lan

TPO - Trao đổi với Tiền Phong ngay sau khi tới Bangkok, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú đánh giá cao sức mạnh tập thể của tuyển Việt Nam, đồng thời tin tưởng thầy trò HLV Kim Sang-sik có thể tạo lợi thế trước Thái Lan.

Ông Trần Anh Tú và đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại Thái Lan.

Chiều 20/8, đội tuyển Việt Nam đã đặt chân đến Bangkok, bắt đầu chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 gặp chủ nhà Thái Lan trên sân Rajamangala.

Trao đổi với Tiền Phong sau khi tới Bangkok, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú cho biết ở trận bán kết lượt về với Malaysia, do lịch thi đấu dày đặc, trung bình ba ngày một trận, trong đó có cả ngày dành cho việc di chuyển, đặt ra yêu cầu rất lớn về thể lực và khả năng hồi phục của các cầu thủ.

“Do mật độ thi đấu rất dày, ba ngày một trận, kể cả một ngày di chuyển, nên HLV trưởng đã có sự sắp xếp lực lượng hợp lý, vừa bảo đảm thể lực cho cầu thủ, vừa đáp ứng yêu cầu chiến thuật. Nhờ có lợi thế ở trận lượt đi nên chủ trương của đội đá thật chắc chắn, không để đội bạn có nhiều cơ hội tiếp cận cầu môn, không cần thiết phải kiểm soát bóng. Sang hiệp 2, khi đội bạn đã bị xuống sức chúng ta đã tận dụng tốt cơ hội để ghi bàn.”, ông Trần Anh Tú cho biết.

Đội tuyển Việt Nam giành vé vào chung kết sau chiến thắng với tổng tỷ số 4-0 trước Malaysia sau hai lượt trận.

“Nhìn chung, toàn đội đã thể hiện được sức mạnh tập thể và duy trì kỷ luật chiến thuật tốt. Chúng ta giành chiến thắng vẻ vang, đồng thời vẫn bảo toàn được lực lượng cho trận chung kết lượt đi”, Phó Chủ tịch VFF nhận xét.

Sau khi vượt qua Malaysia, thử thách tiếp theo của thầy trò HLV Kim Sang-sik là chuyến làm khách trước Thái Lan. Đây được dự báo là trận đấu khó khăn khi đội tuyển Việt Nam phải thi đấu tại Rajamangala, dưới sức ép lớn từ đội chủ nhà.

Tuy nhiên, ông Trần Anh Tú cho rằng những kết quả tích cực trong quá khứ tại sân đấu này sẽ tiếp thêm sự tự tin cho các tuyển thủ Việt Nam.

“Chúng ta từng thắng Thái Lan ngay tại Rajamangala ở cả cấp độ đội tuyển quốc gia và SEA Games. Tôi cho rằng đội tuyển Việt Nam chỉ cần thi đấu tập trung với tinh thần cao nhất, tuân thủ kỷ luật của HLV, phát huy đúng năng lực cá nhân và thực hiện tốt đấu pháp do ban huấn luyện đề ra thì có thể giành kết quả tốt trước đối thủ”, ông Trần Anh Tú nhấn mạnh.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng tinh thần đang lên cao, đội tuyển Việt Nam hướng tới một màn trình diễn bản lĩnh tại Bangkok, qua đó tạo lợi thế trước khi trở về sân nhà thi đấu trận chung kết lượt về.