Thái Lan phát miễn phí trận chung kết ASEAN Cup 2026, kêu gọi người dân ủng hộ đội tuyển đấu Việt Nam

TPO - Trận chung kết ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Thái Lan đang trở thành tâm điểm chú ý của hàng triệu người hâm mộ trong khu vực. Trước thềm hai trận cầu mang tính chất sống còn này, Thái Lan đã tạo ra một cú hích truyền thông mạnh mẽ, thuyết phục đơn vị nắm bản quyền giải đấu cung cấp miễn phí cho người dân.

TrueVisions, Tập đoàn CP và True Corporation vừa thông báo “phát sóng trực tiếp hoàn toàn miễn phí cả hai lượt trận” cho toàn bộ người dân Thái Lan qua ứng dụng TrueVisions NOW. Đây là kết quả sau khi Chủ tịch liên đoàn bóng đá Thái Lan Madam Pang can thiệp. Bà đã có tác động lên đơn vị nắm bản quyền giải đấu, đồng thời ngỏ lời với bộ trưởng bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Thái Lan để giải quyết tình hình.

Động thái này không chỉ đơn thuần là một món quà dành cho khán giả nhà, mà còn ẩn chứa một chiến lược sâu sắc nhằm nâng tầm giải đấu và "tiếp lửa" trực tiếp cho các cầu thủ. Trước đó, NHM xứ chùa vàng phải trả phí để xem các trận đấu của giải.

Chính động thái này đã khiến cho giải vô địch đông Nam Á bị phai mờ trong mắt người Thái Lan. Tầm ảnh hưởng của giải đấu bị bó hẹp khiến nhiều trận đấu, số lượng cổ động viên tới sân rất ít so với kỳ vọng.

Ở trận bán kết lượt về với Singapore, số lượng người đến Rajamangala chỉ còn hơn 1 vạn khiến mối hoài nghi gia tăng. Để giải quyết tình hình, chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan - Madam Pang - đã có tác động đến đơn vị nắm bản quyền giải đấu. Bà đề nghị phát miễn phí trận chung kết cho người dân và đổi lại, công ty của bà sẽ mua toàn bộ gói quảng cáo trong thời gian còn lại của sự kiện.

Về mặt chiến lược vĩ mô, việc "mở cửa tự do" bản quyền trận chung kết là một bước đi khôn ngoan để nâng tầm ảnh hưởng của ASEAN Cup 2026. Trong những năm qua, sự cạnh tranh gắt gao giữa Thái Lan và Việt Nam luôn là "đặc sản" thu hút đông đảo sự quan tâm nhất của giới mộ điệu.

Bằng cách xóa bỏ rào cản trả phí, các nhà đài Thái Lan đang muốn tối đa hóa lượng người tiếp cận, biến hai trận đấu này thành một sự kiện văn hóa - thể thao mang tính quốc dân. Khi lượng người xem tăng vọt, giá trị thương mại, sức hút của các nhà tài trợ và tiếng vang của giải đấu sẽ được lan tỏa mạnh mẽ không chỉ trong phạm vi Thái Lan mà còn trên toàn khu vực. Đây là cách họ khẳng định vị thế và sự chuyên nghiệp trong việc xây dựng hình ảnh cho nền bóng đá nước nhà.

Quan trọng hơn, quyết định này là một liều "doping tinh thần" cực kỳ hiệu quả dành cho thầy trò Anthony Hudson trước thềm trận đấu then chốt. Đối đầu với một kỳ phùng địch thủ như Việt Nam chưa bao giờ là một thử thách nhỏ, đặc biệt là khi họ phải thi đấu trận lượt về tại "chảo lửa" Mỹ Đình vào ngày 26/08. Việc biết rằng có hàng chục triệu người dân ở quê nhà đang theo dõi và sát cánh cùng mình qua từng đường bóng sẽ tạo ra một động lực to lớn cho các cầu thủ Thái Lan.