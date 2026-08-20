Khi Premier League tiếp tục tìm đường sống từ ‘bóng chết’

TPO - Trong bối cảnh không gian dành cho những tình huống mở ngày càng bị thu hẹp, Premier League đang bước vào mùa giải 2026/27 với một xu hướng không thể đảo ngược: những pha bóng cố định trở thành thứ vũ khí sinh tồn chiến lược của các đội.

Cuộc cách mạng “bóng chết” đang lan rộng

Sự chuyển dịch tầm nhìn của các đội bóng Ngoại hạng Anh lúc này thể hiện rõ nhất qua cách họ định giá nhân sự ở khu vực kỹ thuật. Minh chứng rõ nhất là việc hồi đầu mùa hè năm nay, HLV chuyên trách các tình huống cố định Austin MacPhee chia tay Aston Villa để chuyển sang Chelsea.

HLV chuyên trách các tình huống cố định Austin MacPhee của Chelsea.

Sự kiện này được truyền thông Anh đưa tin như một thương vụ chuyển nhượng đình đám. Dù mức phí giải phóng hợp đồng không được tiết lộ, nhưng các tờ báo xứ sương mù cho biết để có được MacPhee, Chelsea đã phải vượt qua sự cạnh tranh gay gắt từ nhiều đội bóng Premier League và Saudi Pro League.

Một chuyên gia cố định 46 tuổi giờ đây được săn đón và định giá không khác gì một ngôi sao trên sân cỏ. Nhưng điều đó hoàn toàn có lý do khi nhìn vào các con số thống kê chuyên môn của giải đấu số một nước Anh.

Mùa giải 2025/26 chứng kiến 27,4% tổng số bàn thắng tại Premier League xuất hiện từ các tình huống cố định, không tính phạt đền. Đây là tỷ lệ cao thứ hai trong lịch sử 34 mùa giải của giải đấu, tăng vọt so với mức 20,6% của mùa giải trước đó. Trong đó, các pha phạt góc ghi nhận bước nhảy vọt lịch sử khi đóng góp tới 18% tổng số bàn thắng, vượt xa con số 12,1% của mùa 2024/25.

Cuộc cách mạng “bóng chết” giờ đây đã lan rộng khắp giải Ngoại hạng. Và Arsenal, nhà đương kim vô địch Premier League, chính là hình mẫu tiêu biểu nhất cho việc tối ưu hóa vũ khí này. Mùa giải 2025/26, Pháo thủ đã ghi tới 25 bàn thắng từ các tình huống bóng chết không tính penalty, đồng thời chỉ để thủng lưới 8 bàn. Hiệu số chênh lệch bàn thắng - thua từ bóng cố định của họ đạt con số +17 kinh ngạc, tạo ra cái nền vững chắc cho ngôi vương.

Ở chiều ngược lại, Tottenham mang đến một góc nhìn đầy kinh ngạc khác. Dù trải qua một mùa giải thảm họa khi kết thúc ở vị trí ngay trên nhóm xuống hạng, Tottenham lại là đội bóng hiệu quả thứ hai giải đấu ở các tình huống cố định với hiệu số dương 11 bàn.

Chuyên gia phụ trách các tình huống cố định Andreas Georgson, người cập bến Tottenham cùng Thomas Frank và vẫn bám trụ lại qua nhiều biến động trên ghế huấn luyện, chính là chiếc phao cứu sinh gián tiếp giữ Spurs ở lại với giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

Những pha "bóng chết" là vũ khí lợi hại của Arsenal mùa trước,

Nhìn sang tân binh Coventry City, đội bóng nổi lên như một hiện tượng tại giải Hạng Nhất mùa trước, dấu ấn cố định cũng xuất hiện rất đậm nét. Họ sở hữu 29 bàn thắng và để thủng lưới 13 bàn từ “bóng chết”, tạo ra hiệu số +16. Dù con số này khó lặp lại trọn vẹn ở môi trường khốc liệt như Premier League, Coventry vẫn là tân binh sở hữu nền tảng “bóng chết” tiềm năng nhất so với các đội cùng thăng hạng.

Bài toán phòng ngự "bóng chết" và những bậc thầy đá phạt

Ở chiều ngược lại, bài toán phòng ngự bóng chết đang là cơn đau đầu kinh niên của nhiều đại diện Premier League. Bournemouth, Crystal Palace và Liverpool là ba đội bóng để thủng lưới từ cố định nhiều nhất mùa trước với cùng 20 bàn thua. Crystal Palace thậm chí gánh chịu hiệu số âm 9 bàn, tồi tệ nhất giải đấu.

Liverpool (áo đỏ) là một trong những đội thủng lưới nhiều nhất từ các tình huống cố định mùa trước.

Đáng chú ý, HLV Andoni Iraola khi chuyển từ Bournemouth sang dẫn dắt Liverpool đã mang theo toàn bộ bộ sậu huấn luyện các pha bóng cố định của mình. Chi tiết này đặt ra nhiều câu hỏi cho việc vá lỗ hổng trong khâu phòng ngự “bóng chết” của Liverpool. Liệu điểm yếu đó của họ có thể được khắc phục nhờ ê-kíp huấn luyện “bóng chết” mới hay sẽ tệ hơn vì đội ngũ ấy cũng đã làm việc kém hiệu quả từ khi còn ở Bournemouth?

Ở khía cạnh cá nhân, Bruno Fernandes là minh chứng sống động nhất cho giá trị của một chân chuyền “bóng chết” đẳng cấp. Ngôi sao của Manchester United đã có 21 đường kiến tạo tại Premier League mùa trước, thiết lập kỷ lục mới của giải đấu.

Khả năng dàn xếp “bóng chết” là nhân tố cốt lõi tạo nên kỷ lục của tiền vệ người Bồ Đào Nha. Trong mùa giải 2025/26, Bruno Fernandes đã cân bằng kỷ lục của Steven Gerrard về số đường kiến tạo từ các tình huống cố định trong một mùa giải Premier League với 11 lần tạo cơ hội thành bàn. Đáng chú ý, 7 trong số đó đến từ những quả tạt một chạm trực tiếp ở các tình huống phạt góc hoặc những cú đá phạt gián tiếp.

Cách Bruno Fernandes thực hiện các pha “bóng chết” cũng phản ánh một xu hướng kỹ thuật đang lên ngôi: những quả phạt góc xoáy vào trong đang cực kỳ được ưa chuộng tại Premier League. Quỹ đạo bóng đi cuộn vào khung thành tạo ra sự hỗn loạn tối đa cho hàng thủ đối phương, đồng thời tối ưu hóa khả năng dứt điểm của các trung vệ giỏi không chiến.

Bước sang mùa giải 2026/27, khi mọi đội bóng ngày càng siết chặt kỷ luật phòng ngự trong những tình huống mở, các pha bóng xoáy vào "góc chết" từ chân những chuyên gia cố định như Bruno Fernandes hứa hẹn sẽ tiếp tục là chìa khóa mở ra chiến thắng ở giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.