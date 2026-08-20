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Thể thao

CNN: Bao giờ Indonesia mới thoát khỏi cái bóng của Việt Nam và Thái Lan?

Đặng Lai

TPO - Trong bài phân tích mới đây, CNN phiên bản Indonesia đã chua chát thừa nhận sự thất thế của bóng đá nước nhà so với 2 đối thủ mà họ luôn coi là đại kình địch trong khu vực. Ấn phẩm này tự đặt câu hỏi tại Đông Nam Á, bao giờ Indonesia mới thoát khỏi cái bóng của Việt Nam và Thái Lan?

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“Trận chung kết ASEAN Cup 2026 một lần nữa chứng kiến màn thư hùng đỉnh cao giữa hai đội tuyển Thái Lan và Việt Nam. Đây đã là kỳ ASEAN Cup thứ 3 liên tiếp Voi chiến và Những chiến binh Sao Vàng cùng nhau bước lên sân khấu lớn nhất của bóng đá khu vực”, CNN Indonesia viết.

“Kịch bản của hai kỳ giải trước đó đã phản ánh rõ nét sự cân tài cân sức: người Thái bước lên đỉnh vinh quang năm 2022 với tổng tỷ số 3-2, trước khi Việt Nam đòi lại món nợ ngọt ngào vào năm 2024 sau thắng lợi 5-3 chung cuộc.

Sự thống trị tuyệt đối của hai thế lực này thể hiện rõ qua từng thống kê chuyên môn. Tại giải đấu năm nay, hai đội đã cống hiến tổng cộng 31 bàn thắng, trong đó Việt Nam sở hữu hàng công thăng hoa nhất với 17 pha lập công, còn Thái Lan bám sát với 14 bàn. Không chỉ sắc sảo trong tấn công, hệ thống phòng ngự của họ cũng kỷ luật và kiên cố khi Thái Lan chỉ thủng lưới 3 lần sau 6 trận, còn khung thành của Việt Nam mới 1 lần bị đối phương chọc thủng.

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Thái Lan vượt qua Singapore để lần thứ 3 liên tiếp vào chung kết gặp Việt Nam

Chứng kiến sự ổn định vượt bậc ấy, tự hỏi đến bao giờ đội tuyển Indonesia mới có thể góp mặt tại một trận chung kết? Đã 6 năm trôi qua kể từ lần gần nhất chúng ta tiến tới trận tranh ngôi vương tại AFF Cup 2020 (tổ chức năm 2021). Khi ấy, tập thể của HLV Shin Tae-yong đã phải nhận thất bại nặng nề 2-6 sau hai lượt trận trước người Thái. Kể từ mốc thời gian đó, bóng đá xứ sở vạn đảo liên tiếp trải qua những giải đấu thất vọng”.

Ấn phẩm xứ vạn đảo nhấn mạnh rằng nỗi thất vọng lớn nhất chính là ASEAN Cup 2026 khi Indonesia mang theo đội hình đắt giá nhất giải, khởi đầu lại bùng nổ cùng tân HLV John Herdman (thắng Oman 3-0 và Mozambique 1-0).

“Tại chiến dịch 2026, dưới sự dẫn dắt của tân HLV John Herdman, đội tuyển Indonesia phải dừng bước ngay từ vòng bảng. Sự hiện diện của những trụ cột như Thom Haye, Marc Klok… không đủ để tạo nên khác biệt khi đội bóng chỉ biết bắt nạt những đối thủ yếu như Campuchia hay Timor Leste. Ở 2 trận cầu then chốt, họ gục ngã 0-3 trước Việt Nam ngay trên chảo lửa Pakansari và chỉ có được trận hòa 1-1 trước Singapore. Đó là một chiến dịch thất bại hoàn toàn của thầy trò John Herdman.

Rõ ràng, nếu lấy đấu trường ASEAN Cup làm thước đo cho sự phát triển, Indonesia vẫn còn một khoảng cách rất xa so với danh xưng “nhà vua Đông Nam Á”. Nếu không thể chứng tỏ bản thân ở các giải đấu sắp tới, giấc mơ lật đổ sự thống trị của Thái Lan và Việt Nam sẽ vẫn chỉ là mục tiêu xa vời với chúng ta”.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Đặng Lai
#Đông Nam Á #ASEAN Cup #Việt Nam #chung kết ASEAN Cup #Việt Nam vs Thái Lan #Thái Lan #Kim Sang-sik #Xuân Son #Đình Bắc #Indonesia

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