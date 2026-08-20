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Hết vé online trận chung kết ASEAN Cup 2026 Việt Nam-Thái Lan

Tiểu Phùng

TPO - Vé trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đã hết không lâu sau khi được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) mở bán qua kênh online.

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Nguyễn Xuân Son ghi 2 bàn đưa đội tuyển Việt Nam vượt Malaysia để vào chung kết ASEAN Cup 2026.

Vé gồm 4 mệnh giá: 500.000 đồng, 800.000 đồng, 1.200.000 đồng và 1.500.000 đồng. Theo thông báo trước đó của VFF, vé được mở bán trên ứng dụng Techcombank OneU từ 14h chiều 20/8 đến 20h ngày 21/8 (hoặc đến khi hết vé).

Chiều nay sau khi mở bán, từ khoảng 16h trên ứng dụng đã thông báo hết vé. Đến 19h chiều nay, VFF chính thức thông báo đã bán hết. Nhiều người dùng trên mạng xã hội cho biết gặp khó khăn khi đặt mua vé.

Sức hút với trận chung kết ASEAN Cup 2026 đã tăng nhiệt sau khi đội tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia ở bán kết để gặp lại Thái Lan. Đây là lần thứ 2 liên tiếp hai đội đụng độ nhau tại chung kết ASEAN Cup.

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Năm 2024, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik đã đánh bại Thái Lan qua 2 lượt trận, gồm chiến thắng ngược 3-2 ngay tại Rajamangala (Bangkok). Theo lịch thi đấu, trận lượt đi ASEAN Cup 2026 diễn ra trên sân Rajamangala ngày 22/8, trận lượt về ngày 26/8 tại Mỹ Đình.

Trước đó ở vòng bán kết, trận lượt về trên sân Mỹ Đình của đội tuyển Việt Nam, vé "chợ đen" cũng tăng lên 3-4 lần lúc cao điểm.

Liên quan trận lượt đi, chiều nay 20/8, đội tuyển Việt Nam đã đặt chân tới Bangkok. Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú cho biết các thành viên của đội gồm trụ cột như Nguyễn Xuân Son, Hoàng Đức, Patrik Lê Giang...đều đảm bảo thể lực, sức khoẻ. Đội sẽ có 2 ngày để chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Tiểu Phùng
#Chung kết ASEAN Cup 2026 #đội tuyển Việt Nam #Kim Sang-sik #Thái Lan #vé chung kết ASEAN Cup 2026 #Nguyễn Xuân Son

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