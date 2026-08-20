Chanathip lên tiếng trước đại chiến Việt Nam vs Thái Lan

Chanathip và Theerathon không dự ASEAN Cup 2026.

Chanathip nói anh biết ơn các hậu bối ở đội tuyển và thành viên ban huấn luyện Thái Lan vì đưa "Voi chiến" đến trận chung kết ASEAN Cup 2026. Tiếp đó, Chanathip kêu gọi cổ động viên Thái Lan giữ vững tinh thần lạc quan, cùng đến sân Rajamangala để tiếp thêm tinh thần cho các cầu thủ.

Theo Siam Sport, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đã mở bán vé cho trận chung kết lượt đi. FAT chia thành 5 hạng vé, rẻ nhất ở khu vực S và N có giá 200 baht (hơn 150.000 đồng). Hạng vé đắt nhất cho CĐV Thái Lan ở khu vực E1 có giá 400 baht (317.000 đồng). Trong khi đó, vé ở khán đài CĐV khách có giá 500 baht (397.000 đồng).

Truyền thông Thái Lan đánh giá FAT ra giá "mềm" cho tấm vé ở trận chung kết để kéo khán giả lấp đầy sân Rajamangala. Từ chỉ đạo của Chủ tịch Madam Pang, một lượng lớn vé được phân phối miễn phí cho các học sinh, sinh viên ở Thái Lan.

Trước đó, trong trận bán kết lượt về với Singapore, sân Rajamangala chỉ đón vài nghìn CĐV. FAT ra sức kêu gọi người dân nước nhà ủng hộ thầy trò HLV Anthony Hudson nhưng kết quả là những khán đài trống vắng. Điều kiện thời tiết xấu là một phần nguyên nhân khiến người Thái ngại đến xem ASEAN Cup 2026.

Thái Lan gây thất vọng ở trận bán kết lượt về với Singapore.

Tuy nhiên, nguyên nhân chủ chốt được truyền thông Thái Lan xác định đến từ việc CĐV của họ không mặn mà với ASEAN Cup 2026. Đây là giải đấu Thái Lan không có lực lượng mạnh nhất, thiếu vắng các công thần như Chanathip, Theerathon và Dangda, cho đến dàn sao ở độ chín sự nghiệp như Supachok.

Ở bán kết, Thái Lan chơi trong thế cửa dưới và tập trung co cụm phòng ngự. Họ cầm bóng 25% ở bán kết lượt đi. Sau đó, trên sân nhà, Thái Lan cầm bóng 39% và bị Singapore đánh bại 1-2. Lối chơi được HLV Hudson áp dụng cho Thái Lan đang gây nản lòng cho CĐV Thái Lan.

Chưa bao giờ Thái Lan chơi một trận chung kết ASEAN Cup mà nhận sự hờ hững từ CĐV như hiện tại. Trong khi đó, Việt Nam hừng hực khí thế để bảo vệ ngôi vương. Thầy trò HLV Kim Sang-sik hội tụ đầy đủ ngôi sao và sẵn sàng cho nhiệm vụ đánh bại Thái Lan lần thứ hai tại giải đấu khu vực.