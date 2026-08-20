10 phút đáng nhớ của trung vệ cao nhất lịch sử đội tuyển Việt Nam

TPO - Đinh Quang Kiệt được HLV Kim tung vào sân ở thời điểm cuối trận bán kết lượt về trước Malaysia. Màn trình diễn của trung vệ thuộc biên chế HAGL không suôn sẻ như kỳ vọng.

Quang Kiệt (số 4), được HLV Kim trao cơ hội ra sân. Ảnh: ﻿Như Ý.

Quang Kiệt đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ cao nhất từng thi đấu cho tuyển Việt Nam. Ở tuổi 19, Quang Kiệt cao đến 1,96m. Chiều cao vượt trội là thứ giúp Quang Kiệt được chú ý tại V.League trong 2 mùa giải gần đây. Và đó cũng chính là yếu tố giúp tài năng trẻ của HAGL góp mặt ở đội tuyển dự ASEAN Cup 2026.

HLV Kim tung Quang Kiệt vào sân từ phút 80, trận bán kết lượt về với Malaysia. Lúc này, "Các chiến binh sao vàng" nắm lợi thế dẫn 3-0. Cộng thêm việc Đoàn Văn Hậu bị đau và rời sân, ông Kim mạnh dạn trao cơ hội cho Quang Kiệt.

Khi Quang Kiệt có mặt trên sân, hàng phòng ngự Việt Nam điều chỉnh vị trí: Quang Kiệt đá trung vệ lệch phải và Xuân Mạnh được đẩy sang trung vệ lệch trái. Trung vệ cao 1,96m chạm bóng 6 lần. Anh để lại ấn tượng với một pha không chiến thành công, giải nguy sau quả tạt của Malaysia và một tình huống tranh chấp tay đôi chiến thắng.

Quang Kiệt có một số tình huống xử lý non nớt. Điển hình là pha bóng ở phút 87, vì nôn nóng đánh chặn tình huống, Quang Kiệt xoạc thẳng vào chân Thành Chung và suýt gây chấn thương cho đồng đội. Đến phút 90+5, trung vệ của HAGL chuyền bóng ra đường biên dù đứng rất gần Trương Tiến Anh.

Pha xử lý suýt gây chấn thương nặng cho Thành Chung của Quang Kiệt.

Đó là lý do HLV Kim cất Quang Kiệt đến trận bán kết lượt về và chỉ tung trung vệ này vào sân ở thế trận an bài. Lợi thế chiều cao của Quang Kiệt chỉ hữu dụng vào thời điểm Việt Nam cần tập trung quân số để chống bóng bổng. Còn với thế trận thông thường, khả năng giữ vị trí và chuyền bóng của Quang Kiệt khó đáp ứng được yêu cầu từ HLV Kim.

Trong trận tiếp đón Malaysia, HLV Kim bố trí Phan Tuấn Tài đá thay Nguyễn Văn Vĩ. Như vậy, ông thầy người Hàn sử dụng trọn vẹn nhân sự hàng phòng ngự từ đầu ASEAN Cup 2026. Cho đến hết bán kết, HLV Kim vẫn đau đầu để tìm ra bộ khung phòng ngự ổn định nhất cho tuyển Việt Nam.

Sau trận thắng 2-0 trước Malaysia ở bán kết lượt đi, tử huyệt hàng thủ Việt Nam lộ ra từ vị trí của Bùi Hoàng Việt Anh. Sự kết nối của Việt Anh và hậu vệ Tiến Anh không tốt, dẫn đến lộ ra nhiều khoảng hở ở hành lang trong (half space). Ông Kim điều chỉnh ngay lập tức bằng việc đưa Xuân Mạnh trở lại vai trò trung vệ lệch phải và đưa Văn Hậu trám vào vị trí trung vệ lệch trái tương tự trận gặp Timor Leste và Singapore.

Tiền đạo Pavithran từng "làm mưa làm gió" ở trận bán kết lượt đi. Đến trận đấu trên sân Mỹ Đình, Pavithran tắt điện vì không dùng được ưu thế tốc độ để bắt nạt Xuân Mạnh. Trong khi đó, Văn Hậu và Tuấn Tài phối hợp khá tốt bên cánh trái ở thế trận phòng ngự. Điểm hổng đáng ngại của Việt Nam đã được khỏa lấp gần như tuyệt đối ở bán kết lượt về.

Tiến Anh, Xuân Mạnh, Thành Chung và Văn Vĩ là những vị trí cố định ở hàng thủ Việt Nam. Vị trí còn lại được HLV Kim xoay tua giữa Việt Anh và Văn Hậu, song 2 trung vệ này chơi trận hay trận dở. Từ sự bất ổn của Việt Anh và Văn Hậu, Xuân Mạnh liên tục đảo vị trí lệch trái và phải, dẫn đến thiếu ổn định ở bộ khung hàng thủ Việt Nam.

Nhà đương kim vô địch chuẩn bị đối đầu Thái Lan ở chung kết ASEAN Cup 2026. Chúng ta không còn thời gian để sửa chữa sai lầm. HLV Kim sẽ toan tính nhân sự hàng thủ thế nào để đảm bảo dựng nên "tấm khiên" vững chắc, đây là điểm quyết định của việc Việt Nam có bảo vệ thành công ngôi vương ASEAN Cup 2026 hay không.