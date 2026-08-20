Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

10 phút đáng nhớ của trung vệ cao nhất lịch sử đội tuyển Việt Nam

Hương Ly

TPO - Đinh Quang Kiệt được HLV Kim tung vào sân ở thời điểm cuối trận bán kết lượt về trước Malaysia. Màn trình diễn của trung vệ thuộc biên chế HAGL không suôn sẻ như kỳ vọng.

1787151086506-174868144339612005-g6368102153813861992-3185e6d08d3f6137d5424e691f4d4065.jpg
Quang Kiệt (số 4), được HLV Kim trao cơ hội ra sân. Ảnh: ﻿Như Ý.

Quang Kiệt đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ cao nhất từng thi đấu cho tuyển Việt Nam. Ở tuổi 19, Quang Kiệt cao đến 1,96m. Chiều cao vượt trội là thứ giúp Quang Kiệt được chú ý tại V.League trong 2 mùa giải gần đây. Và đó cũng chính là yếu tố giúp tài năng trẻ của HAGL góp mặt ở đội tuyển dự ASEAN Cup 2026.

HLV Kim tung Quang Kiệt vào sân từ phút 80, trận bán kết lượt về với Malaysia. Lúc này, "Các chiến binh sao vàng" nắm lợi thế dẫn 3-0. Cộng thêm việc Đoàn Văn Hậu bị đau và rời sân, ông Kim mạnh dạn trao cơ hội cho Quang Kiệt.

Khi Quang Kiệt có mặt trên sân, hàng phòng ngự Việt Nam điều chỉnh vị trí: Quang Kiệt đá trung vệ lệch phải và Xuân Mạnh được đẩy sang trung vệ lệch trái. Trung vệ cao 1,96m chạm bóng 6 lần. Anh để lại ấn tượng với một pha không chiến thành công, giải nguy sau quả tạt của Malaysia và một tình huống tranh chấp tay đôi chiến thắng.

Quang Kiệt có một số tình huống xử lý non nớt. Điển hình là pha bóng ở phút 87, vì nôn nóng đánh chặn tình huống, Quang Kiệt xoạc thẳng vào chân Thành Chung và suýt gây chấn thương cho đồng đội. Đến phút 90+5, trung vệ của HAGL chuyền bóng ra đường biên dù đứng rất gần Trương Tiến Anh.

Pha xử lý suýt gây chấn thương nặng cho Thành Chung của Quang Kiệt.

Đó là lý do HLV Kim cất Quang Kiệt đến trận bán kết lượt về và chỉ tung trung vệ này vào sân ở thế trận an bài. Lợi thế chiều cao của Quang Kiệt chỉ hữu dụng vào thời điểm Việt Nam cần tập trung quân số để chống bóng bổng. Còn với thế trận thông thường, khả năng giữ vị trí và chuyền bóng của Quang Kiệt khó đáp ứng được yêu cầu từ HLV Kim.

Trong trận tiếp đón Malaysia, HLV Kim bố trí Phan Tuấn Tài đá thay Nguyễn Văn Vĩ. Như vậy, ông thầy người Hàn sử dụng trọn vẹn nhân sự hàng phòng ngự từ đầu ASEAN Cup 2026. Cho đến hết bán kết, HLV Kim vẫn đau đầu để tìm ra bộ khung phòng ngự ổn định nhất cho tuyển Việt Nam.

Sau trận thắng 2-0 trước Malaysia ở bán kết lượt đi, tử huyệt hàng thủ Việt Nam lộ ra từ vị trí của Bùi Hoàng Việt Anh. Sự kết nối của Việt Anh và hậu vệ Tiến Anh không tốt, dẫn đến lộ ra nhiều khoảng hở ở hành lang trong (half space). Ông Kim điều chỉnh ngay lập tức bằng việc đưa Xuân Mạnh trở lại vai trò trung vệ lệch phải và đưa Văn Hậu trám vào vị trí trung vệ lệch trái tương tự trận gặp Timor Leste và Singapore.

Tiền đạo Pavithran từng "làm mưa làm gió" ở trận bán kết lượt đi. Đến trận đấu trên sân Mỹ Đình, Pavithran tắt điện vì không dùng được ưu thế tốc độ để bắt nạt Xuân Mạnh. Trong khi đó, Văn Hậu và Tuấn Tài phối hợp khá tốt bên cánh trái ở thế trận phòng ngự. Điểm hổng đáng ngại của Việt Nam đã được khỏa lấp gần như tuyệt đối ở bán kết lượt về.

Tiến Anh, Xuân Mạnh, Thành Chung và Văn Vĩ là những vị trí cố định ở hàng thủ Việt Nam. Vị trí còn lại được HLV Kim xoay tua giữa Việt Anh và Văn Hậu, song 2 trung vệ này chơi trận hay trận dở. Từ sự bất ổn của Việt Anh và Văn Hậu, Xuân Mạnh liên tục đảo vị trí lệch trái và phải, dẫn đến thiếu ổn định ở bộ khung hàng thủ Việt Nam.

Nhà đương kim vô địch chuẩn bị đối đầu Thái Lan ở chung kết ASEAN Cup 2026. Chúng ta không còn thời gian để sửa chữa sai lầm. HLV Kim sẽ toan tính nhân sự hàng thủ thế nào để đảm bảo dựng nên "tấm khiên" vững chắc, đây là điểm quyết định của việc Việt Nam có bảo vệ thành công ngôi vương ASEAN Cup 2026 hay không.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Hương Ly
#Quang Kiệt #Việt Nam #ASEAN Cup #Bóng đá #HAGL #Trung vệ #Bán kết #việt nam vs thái lan #lịch việt nam vs thái lan #thông tin việt nam vs thái lan #trực tiếp việt nam vs thái lan

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe