Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Trung vệ nhập tịch của Thái Lan: Tuyển Việt Nam sở hữu lối chơi rất đặc trưng

Đặng Lai

TPO - Trung vệ kỳ cựu Manuel Tom Bihr vừa chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho trận chung kết ASEAN Cup 2026 (ngày 22/8) giữa Thái Lan và Việt Nam. Anh nhận xét về đối thủ, đồng thời nêu cao tinh thần toàn đội...

2b78d32294697d372478.jpg
Bihr (trái) là trung vệ quan trọng hàng đầu của Thái Lan

Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026, đội tuyển Thái Lan đã có buổi tập luyện tích cực tại sân tập ở tỉnh Pathum Thani. Ban huấn luyện dành trọn 90 phút trên sân để rà soát, khắc phục các điểm yếu lộ ra ở những trận đấu trước, đồng thời hoàn thiện các phương án chiến thuật trước giờ nghênh đón đại kình địch Việt Nam.

Chia sẻ trước thềm buổi tập, các trụ cột của Voi chiến đều thể hiện sự tự tin cùng tinh thần quyết tâm cao độ. Trung vệ kỳ cựu Manuel Tom Bihr khẳng định cả Thái Lan lẫn Việt Nam đều hoàn toàn xứng đáng góp mặt ở trận đấu cuối cùng của ASEAN Cup 2026. Anh ví von hành trình vào chung kết của đội nhà giống như "con đường leo núi đầy gập ghềnh".

Trung vệ mang dòng máu Đức này nói: "Chúng tôi đã vượt qua nhiều thử thách, chinh phục những khó khăn. Con đường vừa qua như một chặng leo núi đầy gập ghềnh. Nhưng toàn đội vẫn duy trì bầu không khí rất tích cực để hướng tới mục tiêu cao nhất".

img-9824.jpg

Nói về đối thủ, Tom Bihr chia sẻ: "Việt Nam có lối chơi rất đặc trưng. Chúng tôi đang nỗ lực làm việc chăm chỉ để phát huy tối đa tiềm năng và phong độ tốt nhất của mình. Với trận lượt đi trên sân nhà, tôi muốn kêu gọi người hâm mộ hãy đến cổ vũ kín sân, bởi tất cả các bạn chính là cầu thủ thứ 12 đóng vai trò quan trọng giúp đội bóng mạnh mẽ hơn".

Đồng quan điểm với người đồng đội ở hàng thủ, tiền vệ Seksan Ratree cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị thể lực cũng như sự đồng lòng từ các khán đài. Anh gửi đi thông điệp: "Toàn đội đang đẩy nhanh việc hồi phục thể lực và nắm bắt chiến thuật của huấn luyện viên. Mục tiêu là hướng đến từng trận đấu một, đặc biệt là giành chiến thắng ở lượt đi để tạo lợi thế. Vì vậy, tôi rất mong người hâm mộ Thái Lan sẽ đến tiếp lửa thật đông đảo".

Trận chung kết lượt đi giữa Thái Lan và Việt Nam trên sân vận động Rajamangala được đánh giá là bản lề, ảnh hưởng lớn đến ngai vàng. Với lợi thế sân nhà cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ ban huấn luyện, Voi chiến đặt mục tiêu tối thượng là giành trọn một chiến thắng. Một thắng lợi giúp họ tạo bước đệm tâm lý vững chắc trước khi bước vào trận lượt về ở Mỹ Đình, đồng thời trả món nợ thua bóng đá Việt Nam 2 trận liền ở Rajamangala (chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 và chung kết SEA Games 2025).

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Đặng Lai
#Bihr #Đông Nam Á #ASEAN Cup #Việt Nam #chung kết ASEAN Cup #Việt Nam vs Thái Lan #Thái Lan #Kim Sang-sik #Xuân Son #Đình Bắc #Hoàng Đức #Hoàng Hên

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe