Trung vệ nhập tịch của Thái Lan: Tuyển Việt Nam sở hữu lối chơi rất đặc trưng

TPO - Trung vệ kỳ cựu Manuel Tom Bihr vừa chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho trận chung kết ASEAN Cup 2026 (ngày 22/8) giữa Thái Lan và Việt Nam. Anh nhận xét về đối thủ, đồng thời nêu cao tinh thần toàn đội...

Bihr (trái) là trung vệ quan trọng hàng đầu của Thái Lan

Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026, đội tuyển Thái Lan đã có buổi tập luyện tích cực tại sân tập ở tỉnh Pathum Thani. Ban huấn luyện dành trọn 90 phút trên sân để rà soát, khắc phục các điểm yếu lộ ra ở những trận đấu trước, đồng thời hoàn thiện các phương án chiến thuật trước giờ nghênh đón đại kình địch Việt Nam.

Chia sẻ trước thềm buổi tập, các trụ cột của Voi chiến đều thể hiện sự tự tin cùng tinh thần quyết tâm cao độ. Trung vệ kỳ cựu Manuel Tom Bihr khẳng định cả Thái Lan lẫn Việt Nam đều hoàn toàn xứng đáng góp mặt ở trận đấu cuối cùng của ASEAN Cup 2026. Anh ví von hành trình vào chung kết của đội nhà giống như "con đường leo núi đầy gập ghềnh".

Trung vệ mang dòng máu Đức này nói: "Chúng tôi đã vượt qua nhiều thử thách, chinh phục những khó khăn. Con đường vừa qua như một chặng leo núi đầy gập ghềnh. Nhưng toàn đội vẫn duy trì bầu không khí rất tích cực để hướng tới mục tiêu cao nhất".

Nói về đối thủ, Tom Bihr chia sẻ: "Việt Nam có lối chơi rất đặc trưng. Chúng tôi đang nỗ lực làm việc chăm chỉ để phát huy tối đa tiềm năng và phong độ tốt nhất của mình. Với trận lượt đi trên sân nhà, tôi muốn kêu gọi người hâm mộ hãy đến cổ vũ kín sân, bởi tất cả các bạn chính là cầu thủ thứ 12 đóng vai trò quan trọng giúp đội bóng mạnh mẽ hơn".

Đồng quan điểm với người đồng đội ở hàng thủ, tiền vệ Seksan Ratree cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị thể lực cũng như sự đồng lòng từ các khán đài. Anh gửi đi thông điệp: "Toàn đội đang đẩy nhanh việc hồi phục thể lực và nắm bắt chiến thuật của huấn luyện viên. Mục tiêu là hướng đến từng trận đấu một, đặc biệt là giành chiến thắng ở lượt đi để tạo lợi thế. Vì vậy, tôi rất mong người hâm mộ Thái Lan sẽ đến tiếp lửa thật đông đảo".

Trận chung kết lượt đi giữa Thái Lan và Việt Nam trên sân vận động Rajamangala được đánh giá là bản lề, ảnh hưởng lớn đến ngai vàng. Với lợi thế sân nhà cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ ban huấn luyện, Voi chiến đặt mục tiêu tối thượng là giành trọn một chiến thắng. Một thắng lợi giúp họ tạo bước đệm tâm lý vững chắc trước khi bước vào trận lượt về ở Mỹ Đình, đồng thời trả món nợ thua bóng đá Việt Nam 2 trận liền ở Rajamangala (chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 và chung kết SEA Games 2025).