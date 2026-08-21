Đằng sau lời mỉa mai của phó chủ tịch LĐBĐ Thái Lan về chính sách nhập tịch của đội tuyển Việt Nam

TPO - Trận chung kết ASEAN Cup 2026 chứng kiến màn tái ngộ đầy duyên nợ giữa Việt Nam và Thái Lan. Sự kình địch lịch sử luôn khiến những lần chạm trán giữa hai nền bóng đá trở thành tâm điểm chú ý. Lần này, sức nóng được nâng lên một nấc mới sau phát biểu gây tranh cãi của Charnwit Polcheewin, phó chủ tịch LĐBĐ Thái Lan... Nhưng đằng sau đó là một sự thật khó chối cãi.

Ông Charnwit Polcheewin nhắm thẳng vào lực lượng của đội tuyển Việt Nam và mỉa mai rằng đối thủ của Voi chiến không phải là một đội tuyển Việt Nam thuần túy, mà là một phiên bản "Việt Nam plus", hay chính xác hơn là "Việt Nam cộng thêm Brazil".

“Tôi muốn nói rằng đội Việt Nam này không phải Việt Nam bình thường. Đây là Việt Nam Plus, cộng thêm Brazil. Chúng ta có sợ không? Không, chúng ta không sợ. Nếu đây là Việt Nam mà chúng ta từng đối đầu trước đây, sẽ rất vui, sẽ đúng chất ASEAN. Nhưng đây là Việt Nam phiên bản cộng thêm”, ông Charnwit nói.

“Vậy câu hỏi sẽ là niềm tự hào nằm ở đâu? Bởi đây là một giải đấu cấp ASEAN. Nhiều nền bóng đá đang làm theo. Malaysia đã làm vậy. Singapore thì có thể hiểu được, vì nguồn lực của họ còn hạn chế”.

Hàm ý của ông Charnwit Polcheewin rõ ràng muốn nhắm trực tiếp vào việc đội tuyển Việt Nam đang sử dụng nguồn lực cầu thủ nhập tịch với Xuân Son (Rafaelson), Hoàng Hên (Hendrio) và Tài Lộc (Geovane Magno). Mặc dù đưa ra lời mỉa mai, vị phó chủ tịch vẫn vô cùng mạnh miệng khi tuyên bố đội tuyển Thái Lan không hề e sợ trước sự thay đổi này.

“Malaysia và Việt Nam cũng đặt ra những câu hỏi đối với người dân khu vực. Và ai cũng sẽ có những câu hỏi, chúng tôi sẽ không can thiệp vào suy nghĩ của họ. Chúng tôi sẵn sàng thi đấu với bất kỳ quốc gia nào ở khu vực ASEAN”, ông nói.

Charnwit Polcheewin vốn là HLV kỳ cựu của bóng đá Thái Lan. Trong quá khứ, ông từng giúp Thái Lan giành HCV bóng đá ở SEA Games 2005. Đặc biệt, vị HLV này từng gieo sầu cho chính đội tuyển Việt Nam khi giúp Voi chiến và giành chiến thắng với tỷ số 2-0 sau trận bán kết AFF Cup 2007. Tuyên bố của ông đang khiến dư luận dậy sóng.

Ông Charnwit Polcheewin

Khi bình luận như thế, dường như ông Charnwit Polcheewin quên nhìn vào giải vô địch quốc gia của mình. Vì dù muốn hay không, phải khẳng định nguồn lực của bóng đá Thái Lan ở thời điểm hiện tại không thể áp dụng chính sách nhập tịch cầu thủ ngoại 100% giống như cách mà Việt Nam hay Malaysia đang làm.

Theo các quy định của FIFA về cầu thủ nhập tịch không huyết thống, một cầu thủ ngoại muốn thi đấu cho ĐTQG mới cần có ít nhất 5 năm cư trú liên tục tại quốc gia đó (tính từ sau 18 tuổi). Và người này trước đó cũng chưa từng khoác áo đội tuyển nào thi đấu cấp độ FIFA quá 3 trận trước 21 tuổi. Vì vậy, không dễ để tìm ra những cầu thủ vừa đáp ứng yêu cầu nhập tịch vừa đáp ứng chất lượng chuyên môn.

Thai League là một giải đấu hấp dẫn, nơi dừng chân của rất nhiều cầu thủ ngoại chất lượng. Nhưng những gương mặt xuất sắc nhất lại không không dừng chân lâu ở nơi này hoặc chỉ đến đây khi đã đến ngưỡng 30 tuổi.

Rà soát lại danh sách ngoại binh tại Thai League 2026/27, Thái Lan gần như không có những cái tên hội tụ đủ độ chín, chất lượng và thời gian thi đấu phù hợp như trường hợp của Xuân Son hay Hoàng Hên tại Việt Nam.

Không dễ để tìm ra một cầu thủ đáp ứng tất cả các yếu tố để nhập tịch như Xuân Son

Nhóm cầu thủ ngoại đã ở Thái Lan trên 5 năm ở Thái Lan và chưa từng khoác áo các đội tuyển nào khác trước tuổi 21 thực tế là không thiếu. Người ta có thể liệt kê ra rất nhiều và nếu nhập tịch tất cả thì Thái Lan cũng có gần một đội hình không mang dòng máu Thái. Vấn đề là tất cả họ đã ở sườn dốc bên kia sự nghiệp.

Trong danh sách các cầu thủ đáp ứng yêu cầu nhập tịch không huyết thống, điểm chung là họ đều qua tuổi 30 từ lâu và chỉ thi đấu cho các CLB làng nhàng. Trong số những Everton (Bangkok United), Victor Cardozo (Changrai United), Charlie Clough (Lamphun), Dennis Murillo (Chonburi)… người trẻ nhất cũng đã ở tuổi 33. May ra được vài người còn đầu quân cho các đội bóng hàng đầu.

Ngay cả một vài ngoại binh tiềm năng nhập tịch (đang ở năm thứ 4 gắn bó và chỉ cần thêm 1 năm nữa là đủ điều kiện đổi quốc tịch) thì cũng đã ngoài 35, như Stenio Junior và Jorge Fellipe… Nói vậy để thấy rằng ngay cả Thái Lan có nhập tịch những cầu thủ này, họ cũng chẳng thấy được lợi ích nào.

Everton, cầu thủ đã sinh sống 8 năm ở Thái Lan, năm nay cũng đã 36 tuổi

Thế mới hiểu, việc bóng đá Việt Nam tìm ra được những mảnh ghép để hoàn thiện cỗ máy như Xuân Son hay Hoàng Hên là cực kỳ hiếm. Vì các cầu thủ này đến Việt Nam khi còn trẻ hoặc đang ở đỉnh cao phong độ. Ở thời điểm nhập tịch, họ vẫn còn trên đỉnh cao và đóng góp lớn vào hệ thống vận hành của tập thể.

Và trên hết, họ có đủ tình yêu dành cho màu áo đỏ. Ví dụ như Hoàng Hên, anh từng từ chối sang Thái Lan thi đấu để ở lại, “kích hoạt” quá trình nhập tịch và khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Không dễ để sở hữu những cầu thủ đáp ứng cùng lúc nhiều yếu tố như thế. Vậy nên, phát biểu của ông Charnwit Polcheewin có lẽ chỉ phản ánh một sự thật là ngay cả có muốn được trở thành một “Việt Nam plus” như đội tuyển Việt Nam thì ở thời điểm hiện tại, bóng đá Thái Lan cũng không làm được. Họ chưa có nguồn lực phù hợp để thực hiện chính sách như đối phương.

DANH SÁCH NHỮNG CẦU THỦ Ở THAI LEAGUE ĐÁP ỨNG YÊU CẦU NHẬP TỊCH KHÔNG HUYẾT THỐNG TỪ FIFA

Cầu thủ

Vị trí

Quốc tịch

CLB

Năm sinh sống liên tục ở Thái Lan

Tuổi

Everton

Hậu vệ

Brazil

Bangkok Utd

8

36

Isaac Honny

Tiền đạo

Ghana

Sisaket

13

33

Jorge Fellipe

Hậu vệ

Brazil

Chonburi

4

37

Stenio Junior

Tiền đạo

Brazil

Chonburi

4

35

Dennis Murillo

Tiền đạo

Brazil

Chonburi

10

34

Charlie Clough

Hậu vệ

Anh

Lamphun

5

35

Maranhao

Tiền đạo

Brazil

Lamphun

5

33

Airton

Hậu vệ

Brazil

Prachuap

5

36

Taua

Tiền đạo

Brazil

Prachuap

6

33

Victor Cardozo

Hậu vệ

Brazil

Chiangrai

11

37

