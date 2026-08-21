Nhận định Arsenal vs Coventry City, 02h00 ngày 22/8: Chờ chiến thắng mở màn của nhà vô địch

TPO - Nhận định bóng đá Arsenal vs Coventry City, 02h00 ngày 22/8, vòng 1 Premier League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Arsenal bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch bằng cuộc tiếp đón Coventry City, đội bóng vừa trở lại Premier League sau 25 năm. Với sự chênh lệch lớn về vị thế, một chiến thắng là mục tiêu bắt buộc với thầy trò Mikel Arteta.

Nhận định trước trận Arsenal vs Coventry City

Đúng một phần tư thế kỷ sau lần cuối cùng góp mặt ở Premier League, Coventry City trở lại giải đấu cao nhất nước Anh bằng chuyến làm khách tại Emirates, nơi nhà đương kim vô địch Arsenal đang chờ sẵn để mở màn cho hành trình bảo vệ ngôi vương.

Với đội bóng của Frank Lampard, đây là một cột mốc đáng nhớ. Nhưng với Arsenal, đây chỉ là bước đầu tiên trong hành trình bảo vệ chức vô địch mà Mikel Arteta đang hướng tới, để từ đó xác lập một triều đại thống trị trên sân cỏ nước Anh.

Arsenal vừa đánh bại Man City tới 3-0 để giành Community Shield.

Arsenal bước vào mùa giải mới sau khi vừa có màn chạy đà đầy ấn tượng bằng chiến thắng 3-0 trước Manchester City ở Community Shield. Riccardo Calafiori, Kai Havertz và Martin Odegaard lần lượt ghi bàn giúp đội bóng của Mikel Arteta đánh bại đối thủ mà họ vừa vượt qua trong cuộc đua vô địch mùa trước.

Bên cạnh tinh thần hưng phấn sau thắng lợi ở Siêu Cúp Anh, Arsenal cũng vững tin hơn nhờ được tăng cường đáng kể trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Các hảo thủ như Bruno Guimaraes, Piero Hincapie, Illan Meslier và Christos Tzolis đã gia nhập đội chủ sân Emirates trong hè này, trong khi Ezri Konsa cũng chuẩn bị hoàn tất các thủ tục để trở thành tân binh tiếp theo.

Trong khi Arsenal hướng đến chức vô địch thứ hai liên tiếp, Coventry chỉ cần một vị trí cao hơn nhóm xuống hạng để có thể xem mùa giải trở lại Premier League là thành công. Đội bóng của Frank Lampard cũng có lý do để tự tin sau một mùa hè tích cực. Họ đã bổ sung 8 cầu thủ, trong đó có những gương mặt như Caleb Yirenkyi, Carl Rushworth, Loum Tchaouna, Aurele Amenda và Frank Onyeka.

Coventry đã đánh bại Monaco và Espanyol trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải. Tuy nhiên, chuyến làm khách tại Emirates là thử thách hoàn toàn khác. Nhà đương kim vô địch Arsenal có lợi thế sân nhà, lực lượng vượt trội, tâm lý hưng phấn và lại có một điểm tựa rất đáng kể: Pháo thủ đã thắng trận mở màn Premier League trong 4 mùa giải liên tiếp. Với đội bóng London, chuỗi thắng lợi ấy chắc chắn phải được nối dài.

Phong độ, lịch sử đối đầu Arsenal vs Coventry City

Ngôi vô địch mùa trước của Arsenal được xây trên nền tảng hàng thủ tốt nhất giải, khi Pháo thủ chỉ để thủng lưới 27 bàn sau 38 trận, có 19 trận sạch lưới, trong khi hàng công đóng góp 71 bàn thắng. Đội bóng thành London về nhất với 85 điểm, hơn đội thứ nhì Manchester City xếp 7 điểm dù đối thủ ghi tới 77 bàn trong mùa giải đó.

Hàng thủ của Arsenal (áo đỏ) sẽ là bức tường rất khó vượt qua với các tiền đạo Coventry.

Coventry cũng có một mùa giải ấn tượng ở Championship, khi đăng quang với 95 điểm, hơn Ipswich Town xếp thứ hai 11 điểm nhờ 28 trận thắng so với 23 trận của đối thủ. Các học trò của HLV Lampard ghi tới 97 bàn, hiệu số bàn thắng bại +52, gấp đôi bất kỳ đội nào khác trong giải.

Dù vậy, những con số đó chưa chắc đã giúp ích gì nhiều cho Coventry ở chuyến làm khách này. Bởi lịch sử đối đầu đang nghiêng rất mạnh về Arsenal. Hai đội đã gặp nhau 76 lần trên mọi đấu trường, với Arsenal thắng 43 trận, Coventry thắng 14 và hai đội hòa 19 trận.

Coventry chưa thắng trong 17 lần gần nhất đối mặt với Arsenal và thua 7 trong 8 trận gần đây. Lần cuối cùng hai đội gặp nhau là tại FA Cup vào tháng 1/2014, khi Arsenal thắng 4-0. Còn lần cuối Coventry đánh bại Arsenal tại Premier League đã diễn ra từ tháng 12/1999.

Đáng chú ý hơn, Coventry chưa từng thắng tại Emirates. Lần gần nhất họ giành chiến thắng trên sân của Arsenal là năm 1993, khi Mick Quinn lập hat-trick trong ngày khai mạc mùa giải. Nhưng đó là khi trận đấu diễn ra tại “ngôi nhà cũ” của Pháo thủ, sân Highbury.

Càng có lý do để lo lắng hơn cho Coventry khi mà Arsenal đã giành thắng lợi ở 11 trong 12 trận gần nhất trước các đội vừa thăng hạng, trong đó họ toàn thắng ở những trận sân nhà.

Thông tin lực lượng Arsenal vs Coventry City

Arsenal vẫn chưa có sự phục vụ của William Saliba và Jurrien Timber do chấn thương. Cristhian Mosquera nhiều khả năng tiếp tục thay Saliba ở trung tâm hàng phòng ngự, trong khi Ben White được kỳ vọng đảm nhiệm vị trí hậu vệ phải.

Declan Rice và Bukayo Saka đều chỉ vào sân từ băng ghế dự bị trong trận Community Shield do trở lại muộn sau World Cup. Nhưng vì thế, có thể tin là cả hai đang đạt thể trạng tốt nhờ được nghỉ ngơi khá đầy đủ. Trong hai ngôi sao này, Saka nhiều khả năng trở lại đội hình xuất phát trước Coventry, còn Rice có thể được sử dụng thận trọng hơn.

Các tân binh Bruno Guimaraes và Christos Tzolis đều gây ấn tượng trong trận gặp Manchester City và nhiều khả năng tiếp tục được Arteta trao cơ hội đá chính. Khá nhiều kỳ vọng đang đặt vào Tzolis, cầu thủ người Hy Lạp đã tỏa sáng ở giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải và hòa nhập rất nhanh vào lối chơi của Arsenal. Ở vị trí tiền đạo, Kai Havertz sau khi ghi bàn ở Community Shield cũng có thể sẽ đá chính.

Không khó để Odegaard và các đồng đội giành thắng lợi ở trận ra quân.

Bên phía Coventry, Haji Wright và Luke Woolfenden vắng mặt vì chấn thương. Jack Rudoni và Frank Onyeka sẽ phải trải qua những cuộc kiểm tra thể lực cuối cùng trước trận đấu. Điều đó khiến HLV Frank Lampard có thể sẽ trao cơ hội ra mắt cho một loạt tân binh. Aurèle Amenda được kỳ vọng đá cặp với Bobby Thomas ở trung tâm hàng thủ, trong khi Caleb Yirenkyi và Loum Tchaouna có thể xuất hiện trên hàng công.

Carl Rushworth và Frank Onyeka, những cầu thủ đã gắn bó với Coventry theo dạng cho mượn mùa trước trước khi được mua đứt, cũng nhiều khả năng có tên trong đội hình xuất phát. Taiwo Awoniyi và Sidiki Cherif có thể phải ngồi dự bị, trong khi Ellis Simms được lựa chọn đá cao nhất trên hàng công.

Nhìn chung, Coventry sẽ phải cố gắng tung ra sân tất cả những cầu thủ tốt nhất, bất chấp việc một số người trong số họ có thể chưa đạt thể trạng hoàn hảo. Bởi lẽ thử thách ở trận ra quân này quá lớn. Nhưng ngay cả khi làm như vậy, cũng rất khó để đội bóng của HLV Lampard tránh khỏi một thất bại nếu nhìn vào cách đội chủ nhà vừa thắng thuyết phục Man City ở Siêu Cúp Anh cách đây không lâu.