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Thể thao

CĐV Việt Nam 'đổ bộ' Bangkok xem chung kết Việt Nam vs Thái Lan, thâu tóm hết vé dành cho đội khách

Đặng Lai

TPO - Sức hút của trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 đang là rất lớn. Nếu như các khu vực vé dành cho CĐV Thái Lan đang được tiêu thụ nhanh thì với CĐV Việt Nam, nó đã hết sạch chỉ 1 ngày trước thời điểm bóng lăn.

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Bầu không khí trước thềm trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa hai đại kình địch Thái Lan và Việt Nam đang nóng lên từng giờ tại thủ đô Bangkok. Không những thu hút sự quan tâm đặc biệt từ đông đảo kiều bào tại xứ sở chùa vàng, trận cầu đinh này còn đón làn sóng lớn người hâm mộ từ quê nhà bay sang tiếp lửa cho đoàn quân của HLV Kim Sang-sik.

Minh chứng rõ nhất cho độ cuồng nhiệt của các cổ động viên Việt Nam là tình trạng "cháy" vé. Sáng nay (21/8), toàn bộ 3.000 vé ở khu vực dành riêng cho khán giả đội khách đã được bán hết trên hệ thống trực tuyến, trước thời điểm bóng lăn một ngày.

Phía Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) cho biết khu vực này được phân tách độc lập và bố trí lực lượng an ninh thắt chặt nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người hâm mộ đội khách suốt thời gian thi đấu.

Được biết, FAT chính thức mở bán vé từ ngày 18/8 qua kênh trực tiếp lẫn nền tảng trực tuyến ThaiTicketMajor cho tổng cộng 51.000 chỗ ngồi. Mức giá được chia làm 5 hạng, dao động từ 200 đến 500 baht, tương đương các hạng vé với giá khoảng 160.000 VNĐ, 200.000 VNĐ, 240.000 VNĐ, 320.000 VNĐ cho đến 400.000 VNĐ mỗi vé (vé khu vực CĐV Việt Nam có giá 400.000 VNĐ), kèm phụ phí dịch vụ trực tuyến khoảng 24.000 VNĐ/vé.

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CĐV Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển

Hiện tại, ngoài khán đài dành cho Việt Nam và khu VIP phía Tây đã hết sạch vé, các khu vực còn lại của sân Rajamangala vẫn tiếp tục mở bán. Dù vậy, một số kiều bào gặp trục trặc kỹ thuật chưa nhận được mã vé dù đã thanh toán thành công, nhóm này dự kiến sẽ tới trực tiếp trụ sở FAT để được can thiệp xử lý.

Sức hút khủng khiếp từ trận đấu khiến dịch vụ lưu trú xung quanh sân vận động Rajamangala rơi vào tình trạng quá tải; nhiều khách sạn từ 3 sao trở lên trong bán kính 2 km hiện đã kín phòng hoặc chỉ còn lại số lượng rất hạn chế. Mức giá các loại phòng cũng không còn như ngày thường.

Về phía đội tuyển Việt Nam, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã đặt chân tới Bangkok từ chiều 20/8 nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng nhất cho trận đánh lớn. Theo lịch trình, chiến lược gia người Hàn Quốc cùng một tuyển thủ sẽ tham dự buổi họp báo trước trận vào chiều nay trước khi toàn đội bước vào buổi tập làm quen mặt cỏ Rajamangala lúc 17 giờ.

Sân Rajamangala được xem là "miền đất lành" gắn liền với những kỷ niệm ngọt ngào của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik. Ông vẫn duy trì thành tích toàn thắng trước các cấp độ đội tuyển Thái Lan ngay tại thánh địa này, tiêu biểu là hai chiến thắng lịch sử ở chung kết ASEAN Cup 2024 và SEA Games 2025.

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Đặng Lai
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