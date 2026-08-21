Tuyển Việt Nam đã vượt qua nỗi sợ Thái Lan

TPO - Chiến thắng của Việt Nam trước Thái Lan tại ASEAN Cup 2024 đã mở ra cục diện mới cho bóng đá Đông Nam Á. Khi đó, người Thái đã suy nghĩ nghiêm túc về việc họ có còn là nhà vua của Đông Nam Á.

"Cứ đá như trận bán kết lượt về, chúng ta sẽ thua Việt Nam", "Đội tuyển cần sự thay đổi triệt để nếu không muốn thất bại trước Việt Nam", đây là 2 trong số rất nhiều bình luận bi quan về cơ hội vô địch ASEAN Cup 2026 của Thái Lan, được người Thái chia sẻ thông qua các kênh mạng xã hội, điển hình như Changseuk (kênh chính thức của Voi chiến).

Tâm thế của tuyển Việt Nam đã khác

Đây là lần thứ 3 liên tiếp Việt Nam và Thái Lan gặp nhau tại chung kết ASEAN Cup. Tính cả ASEAN Cup 2008, 2 nền bóng đá hàng đầu khu vực gặp nhau 4 lần. Ba lần trước đó, chúng ta phải thẳng thắn thừa nhận một điều, có sự e sợ nhất định về Thái Lan, về những ông kẹ của "Các chiến binh sao vàng" từ thế hệ của Thonglao, Theerathep cho đến Chanathip, Theerathon và Dangda.

Khoảnh khắc Hai Long ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2024 đã đánh dấu một loạt cột mốc: Thái Lan lần đầu thua cả 2 trận chung kết ASEAN Cup. "Voi chiến" lần đầu thua trên sân nhà ở ASEAN Cup và nhìn đối thủ vô địch. Và sau cùng, tham vọng thống trị bóng đá Đông Nam Á 3 lần liên tiếp của Thái Lan đổ bể.

﻿ Việt Nam đã sẵn sàng nghênh chiến Thái Lan.

BLV Quang Huy đã chứng kiến mọi "thăng, trầm" của bóng đá Việt Nam khi đối đầu Thái Lan. Anh chia sẻ cùng Tiền Phong: "Chưa bao giờ tôi cảm thấy tự tin khi đối đầu với Thái Lan như bây giờ. Có 2 lý do: Đội hình Thái Lan ở ASEAN Cup 2026 không có chất lượng tốt nhất. Và sau chiến thắng tại ASEAN Cup 2024, tâm lý e sợ người Thái của chúng ta đã được cởi bỏ".

Anh nhận định: "Chiến thắng tại ASEAN Cup 2024 rất quan trọng với bóng đá Việt Nam. Dưới thời ông Park Hang-seo, chúng ta đã thắng Thái Lan liên tiếp ở các giải trẻ. Nhưng thắng Thái Lan tại ASEAN Cup và trên chính sân nhà của họ mới là sự đột phá. Thực tế là từ dấu mốc vô địch ASEAN Cup 2024, tuyển Việt Nam tiến lên cấp độ mới với sự tự tin lớn hơn. Ngược lại, người Thái sa sút trên mọi mặt trận từ dấu mốc đó".

"Đây là trận chung kết đầu tiên Việt Nam vào trận trong tâm thế không phải cửa dưới. Còn quá sớm để nói chúng ta vượt trội Thái Lan nhưng ít nhất vị thế của Việt Nam trước 'Voi chiến' không còn theo kiểu chiếu dưới như xưa. CĐV chúng ta tự tin thì ở chiều ngược lại, người Thái lo lắng, đây là thực tế đang xảy ra", BLV Quang Huy chia sẻ tiếp.

Chuyên gia bóng đá nhận định việc vượt qua nỗi sợ Thái Lan là tâm lý cần thiết cho các cầu thủ để xung trận với sự tự tin và thoải mái thi triển đấu pháp chiến thuật của HLV Kim Sang-sik. Thái Lan vẫn là đối thủ khó lường ở chung kết ASEAN Cup 2026 với nhiều nhân tố mới trong đội hình. Do đó, "Các chiến binh sao vàng" vẫn phải giữ đôi chân trên mặt đất và dành sự tôn trọng đối với Thái Lan.

HLV Anthony Hudson đang giấu bài?

Thái Lan thể hiện bộ mặt rất khác so với bản sắc của chính họ tại ASEAN Cup 2026. Không còn là "Voi chiến" ở vị thế ông vua của bóng đá khu vực, luôn chọn tấn công áp đặt làm lối chơi chủ đạo. Thay vào đó, càng vào sâu ở ASEAN Cup 2026, HLV Hudson bố trí lối chơi thực dụng cho Thái Lan.

"Voi chiến" cầm bóng lần lượt 25% và 39% trong 2 trận đối đầu Singapore ở bán kết. Ngay cả khi dẫn 3-1 sau trận lượt đi, Thái Lan trở về sân Rajamangala và vẫn chơi phòng ngự co cụm. Một CĐV Thái Lan ngán ngẩm bình luận trên mạng: "Từ bao giờ chúng ta phải chơi bị động, dâng thế trận cho đối thủ và nằm im đợi đối thủ tấn công trên sân nhà như vậy?".

﻿ Thái Lan chơi thực dụng đầy bất ngờ trước Singapore.

Toan tính của HLV Hudson tại ASEAN Cup 2026 khó lường. Ở vòng bảng, "Voi chiến" vẫn chơi áp đặt, tấn công đa dạng và ghi 10 bàn sau 4 trận. Họ cầm bóng 57% trước Malaysia. Ở trận gặp Philippines, "Voi chiến" cầm bóng 66%. Singapore là đội chơi thực dụng xuyên suốt hành trình tại bảng A. Tuy nhiên, ở bán kết, Thái Lan còn chơi thực dụng hơn Singapore.

HLV Hudson đã chia sẻ thẳng thắn về chuyện ông không có lực lượng như ý tại ASEAN Cup 2026. Do đó, giải pháp của thuyền trưởng Thái Lan là "liệu cơm gắp mắm" tùy vào thực tế từng trận, hướng đến mục tiêu sau cùng là kết quả. CĐV Thái Lan liên tục kêu gào vì đội tuyển chơi nhạt nhẽo, thiếu sức sống và suýt thua Singapore.

Tuy nhiên, nhìn ở góc độ thành tích, HLV Hudson vẫn đang đáp ứng rất tốt kỳ vọng từ Liên đoàn Bóng đá Thái Lan.

BLV Quang Huy phân tích: "Thái Lan quy tụ đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ, trong đó phần lớn xa lạ với bóng đá Việt Nam. Có cảm giác Thái Lan vừa đá vừa giữ miếng và rất khó để chúng ta xác định rõ họ mạnh ở đâu, sẽ chơi tất tay vào những điểm mạnh nào ở chung kết ASEAN Cup 2026.

"Tôi vẫn tự tin chất lượng con người của Việt Nam tốt hơn. Chúng ta đang tập hợp lực lượng mạnh nhất, các trụ cột đều đã đến điểm rơi phong độ và HLV Kim vẫn luôn có nhiều phương án. Trong khi đó, chất lượng con người của Thái Lan bị chính truyền thông nước này đánh giá thấp hơn kỳ ASEAN Cup trước", BLV Quang Huy kết luận.

Chính vì ở thế cửa trên của nhà đương kim vô địch và sở hữu lực lượng trội hơn, áp lực nặng nề dồn về phía chúng ta. Người Thái đã "rào" sẵn tâm lý cho trận chung kết ASEAN Cup 2026 khi nhấn mạnh một điều, trong tay HLV Hudson chỉ là đội hình gồm nhiều cầu thủ U23. Huyền thoại Kiatisak nói: "Thái Lan không vô địch ASEAN Cup 2026 chẳng sao cả, quan trọng là sự tiến bộ cho tương lai".

Kênh truyền thông lớn bậc nhất Thái Lan, Thairath, kêu gọi người dân nước này hãy "giơ cao đánh khẽ" với các tuyển thủ trẻ tuổi.