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Thể thao

Báo Hàn Quốc kỳ vọng HLV Kim Sang-sik viết thêm trang sử mới cùng tuyển Việt Nam

Khanh Kiều

TPO - Sau khi tuyển Việt Nam vượt qua Malaysia để giành quyền vào chung kết ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik đang nhận được sự chú ý lớn từ truyền thông Hàn Quốc. Nếu tiếp tục đánh bại Thái Lan, nhà cầm quân người Hàn Quốc có thể đưa bóng đá Việt Nam chạm tới một cột mốc chưa từng xuất hiện trong lịch sử.

HLV Kim Sang-sik cùng đội tuyển Việt Nam đang sở hữu thành tích 24 trận bất bại.
HLV Kim Sang-sik cùng đội tuyển Việt Nam đang sở hữu thành tích 24 trận bất bại.

Đội tuyển Việt Nam đã hoàn tất nhiệm vụ ở vòng bán kết ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng 2-0 trước Malaysia trên sân Mỹ Đình. Kết quả này giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik giành vé vào chung kết với tổng tỷ số 4-0 sau hai lượt trận. Màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam thu hút sự quan tâm từ quê nhà của HLV Kim Sang-sik.

Truyền thông Hàn Quốc đánh giá cao sự ổn định của "Những chiến binh Sao Vàng" và đặc biệt nhấn mạnh dấu ấn mà nhà cầm quân 49 tuổi đang tạo ra. Tờ nhật báo thể thao uy tín Sports Donga đã có bài viết nổi bật, giật tiêu đề đầy ấn tượng: "HLV Kim Sang Sik tiếp nối 'phép thuật Park Hang Seo', hướng tới chức vô địch hai kỳ liên tiếp đầu tiên trước Thái Lan."

Việc đưa tuyển Việt Nam vào chung kết một lần nữa cho thấy HLV Kim Sang-sik đang tiếp tục duy trì thành quả đã xây dựng từ ASEAN Cup 2024. Đáng chú ý, đội tuyển Việt Nam đang sở hữu chuỗi 24 trận bất bại, trong đó có 21 chiến thắng và 3 trận hòa. Đây là cơ sở để báo chí xứ kim chi tin rằng đội bóng áo đỏ hoàn toàn có khả năng tiếp tục giành chức vô địch.

Tuy nhiên, thử thách lớn nhất đang chờ Việt Nam ở phía trước mang tên Thái Lan. Hai đội sẽ tái ngộ ở trận chung kết ASEAN Cup 2026. Đây cũng là cuộc đối đầu gợi lại ký ức của giải đấu năm 2024, khi Việt Nam đánh bại chính Thái Lan để lên ngôi vô địch Đông Nam Á.

Nếu một lần nữa vượt qua "Voi chiến", HLV Kim Sang-sik sẽ giúp Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch. Quan trọng hơn, chiến tích ấy sẽ đưa bóng đá Việt Nam bước sang một cột mốc hoàn toàn mới: lần đầu tiên vô địch ASEAN Cup trong hai kỳ liên tiếp. Đây cũng là thành tích mà HLV Park Hang-seo từng không thể hoàn thành trong quãng thời gian dẫn dắt tuyển Việt Nam.

Bên cạnh HLV Kim Sang-sik, truyền thông Hàn Quốc cũng đặc biệt chú ý tới Nguyễn Xuân Son. Tiền đạo nhập tịch đã tạo dấu ấn mạnh mẽ ở trận bán kết lượt về với Malaysia. Dù không xuất phát ngay từ đầu, Xuân Son vẫn kịp ghi hai bàn sau khi được tung vào sân, góp phần giúp Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục.

Khả năng dứt điểm đa dạng và nền tảng thể chất ấn tượng khiến Xuân Son được xem là một trong những nhân tố có thể tạo ra khác biệt ở chung kết. Trong trận chung kết lượt đi tại ASEAN Cup 2024, chính tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã hủy diệt hàng phòng ngự của "Voi chiến" với một cú đúp, góp phần giúp Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Trong cuộc đối đầu sắp tới, sự kết hợp giữa Xuân Son, Đình Bắc cùng những cầu thủ đang có phong độ cao sẽ là cơ sở để HLV Kim Sang-sik xây dựng phương án tấn công.

Khanh Kiều
#HLV Kim Sang-sik #Việt Nam #ASEAN Cup 2026 #Báo Hàn Quốc #Việt Nam vs Thái Lan #Xuân Son #Malaysia

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