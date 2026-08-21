HLV Kim Sang-sik: Việt Nam sẽ chiến đấu với niềm kiêu hãnh và khát khao vô địch

TPO - HLV Kim Sang-sik cho biết đội tuyển Việt Nam đang đầy khát khao viết nên lịch sử mới trước cuộc đối đầu Thái Lan ở chung kết ASEAN Cup 2026.

HLV Kim Sang-sik tự hào vì Việt Nam tái đấu Thái Lan ở chung kết ASEAN Cup 2026

"Các cầu thủ có khao khát giành chức vô địch mãnh liệt hơn tôi, nên tôi tin các cầu thủ sẽ có một trận đấu tốt tại Thái Lan ngày mai. Chúng tôi sẽ chiến đấu với lòng kiêu hãnh của đội tuyển Việt Nam và khát khao vô địch"-HLV Kim Sang-sik phát biểu trong cuộc họp báo trước trận chung kết ASEAN Cup 2026 tại Bangkok.

Đây là lần thứ 2 liên tiếp đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan ở một kỳ ASEAN Cup. Lần đầu tiên năm 2024, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã đánh bại đối thủ cả 2 lượt trận, gồm chiến thắng ngược dòng 3-2 ngay tại Rajamangala.

HLV Kim Sang-sik và Hoàng Hên tại cuộc họp báo ở Bangkok chiều 21/8 (ảnh Hữu Phạm)

Trước thềm trận đấu ngày mai 22/8, đội tuyển Việt Nam đã sang Bangkok với lực lượng gồm đầy đủ các trụ cột như Nguyễn Xuân Son, Hoàng Đức, Patrik Lê Giang...Đoàn quân của ông Kim Sang-sik nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn nhờ cả lực lượng và phong độ. Trận đấu tại Rajamangala dù vậy dự báo sẽ không hề dễ dàng.

Theo HLV Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, ông và các cầu thủ đều không muốn lỡ cơ hội giành chiến thắng.

"Chúng tôi sẽ chiến đấu với niềm kiêu hãnh và khát khao vô địch. Dù khó khăn nhưng chúng tôi đã từng nâng cúp tại đây, và đó là cơ sở để tự tin"-ông Kim Sang-sik nói. HLV Kim Sang-sik cho biết lịch thi đấu ASEAN Cup dày, do đó việc nghỉ ngơi, tập luyện và hồi phục cần hợp lý. Nhà cầm quân Hàn Quốc cho rằng các cầu thủ ngày một tiến bộ hơn, đội cũng khắc phục được các nhược điểm đã bộc lộ ở vòng bảng cũng như trận bán kết với Malaysia.