Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HLV Kim Sang-sik: Việt Nam sẽ chiến đấu với niềm kiêu hãnh và khát khao vô địch

Vĩnh Xuân

TPO - HLV Kim Sang-sik cho biết đội tuyển Việt Nam đang đầy khát khao viết nên lịch sử mới trước cuộc đối đầu Thái Lan ở chung kết ASEAN Cup 2026.

cf1e2afe-8ca0-41ad-aea8-11be26bd4029.jpg
HLV Kim Sang-sik tự hào vì Việt Nam tái đấu Thái Lan ở chung kết ASEAN Cup 2026

"Các cầu thủ có khao khát giành chức vô địch mãnh liệt hơn tôi, nên tôi tin các cầu thủ sẽ có một trận đấu tốt tại Thái Lan ngày mai. Chúng tôi sẽ chiến đấu với lòng kiêu hãnh của đội tuyển Việt Nam và khát khao vô địch"-HLV Kim Sang-sik phát biểu trong cuộc họp báo trước trận chung kết ASEAN Cup 2026 tại Bangkok.

Đây là lần thứ 2 liên tiếp đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan ở một kỳ ASEAN Cup. Lần đầu tiên năm 2024, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã đánh bại đối thủ cả 2 lượt trận, gồm chiến thắng ngược dòng 3-2 ngay tại Rajamangala.

0b829ff8-6c09-4174-b40b-4f0306856eed.jpg
HLV Kim Sang-sik và Hoàng Hên tại cuộc họp báo ở Bangkok chiều 21/8 (ảnh Hữu Phạm)

Trước thềm trận đấu ngày mai 22/8, đội tuyển Việt Nam đã sang Bangkok với lực lượng gồm đầy đủ các trụ cột như Nguyễn Xuân Son, Hoàng Đức, Patrik Lê Giang...Đoàn quân của ông Kim Sang-sik nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn nhờ cả lực lượng và phong độ. Trận đấu tại Rajamangala dù vậy dự báo sẽ không hề dễ dàng.

Theo HLV Kim Sang-sik, đội tuyển Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, ông và các cầu thủ đều không muốn lỡ cơ hội giành chiến thắng.

"Chúng tôi sẽ chiến đấu với niềm kiêu hãnh và khát khao vô địch. Dù khó khăn nhưng chúng tôi đã từng nâng cúp tại đây, và đó là cơ sở để tự tin"-ông Kim Sang-sik nói. HLV Kim Sang-sik cho biết lịch thi đấu ASEAN Cup dày, do đó việc nghỉ ngơi, tập luyện và hồi phục cần hợp lý. Nhà cầm quân Hàn Quốc cho rằng các cầu thủ ngày một tiến bộ hơn, đội cũng khắc phục được các nhược điểm đã bộc lộ ở vòng bảng cũng như trận bán kết với Malaysia.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Vĩnh Xuân
#Chung kết ASEAN Cup 2026 #đội tuyển Việt Nam #Kim Sang-sik #Thái Lan #Nguyễn Xuân Son

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe