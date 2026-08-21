Rodri, Salah và Tốp 10 ngôi sao đã rời bỏ Ngoại hạng Anh

TPO - Hè vừa qua, rất nhiều cầu thủ mang tính biểu tượng đã chia tay với Ngoại hạng Anh để tìm cơ hội ở các giải đấu khác. Trong quãng thời gian gần 1 thập kỷ gắn bó với giải đấu, chắc chắn họ đã để lại nhiều ấn tượng.

Leandro Trossard (đến Besiktas, 18 triệu euro)

Leandro Trossard khép lại hành trình tại xứ sương mù bằng một di sản đáng tự hào sau những năm tháng thăng hoa cùng Brighton và Arsenal. Từ khi đặt chân đến Ngoại hạng Anh năm 2019, anh nhanh chóng chứng minh bản thân là một mũi khoan phá sắc bén. Tại Brighton, Trossard luôn biết cách tạo đột biến, tiêu biểu là cú hat-trick vang dội ngay tại Anfield giúp đội nhà cầm hòa Liverpool 3-3.

Sau khi chuyển đến Arsenal đầu năm 2023, tiền đạo người Bỉ lập tức sắm vai quân bài chiến lược mang tính sống còn của HLV Mikel Arteta. Anh sử dụng khả năng dứt điểm điêu luyện bằng cả hai chân cùng nhãn quan nhạy bén để ghi hàng loạt bàn thắng quyết định. Trossard đã khắc sâu hình ảnh một chuyên gia định đoạt trận đấu tài hoa bậc nhất và chiếc cúp vô địch 2025/26 là phần thưởng lớn nhất sau quãng thời gian dài cống hiến của anh.

Leandro Trossard và Mohamed Salah đều đã sang Thổ Nhĩ Kỳ

Mohamed Salah (đến Trabzonspor, tự do)

Mohamed Salah khép lại một chương vĩ đại và củng cố vị thế huyền thoại của mình tại Ngoại hạng Anh. Dù từng trải qua giai đoạn ngắn ở Chelsea nhưng Salah mới thực sự vươn mình thành biểu tượng toàn cầu kể từ khi khoác áo Lữ đoàn đỏ năm 2017. Xuyên suốt hành trình này, "Vua Ai Cập" chinh phục vô số Chiếc giày Vàng, tự tay xô đổ các kỷ lục ghi bàn và dẫn dắt The Kop bước lên ngôi vương.

Nhờ cái chân trái ma thuật, tốc độ xé gió cùng khả năng săn bàn lạnh lùng, anh liên tục gieo rắc nỗi kinh hoàng cho mọi hàng phòng ngự. Tổng số 257 bàn thắng trong thời gian khoác áo Liverpool là minh chứng. Khán giả Premier League chắc chắn sẽ còn truyền tai nhau mãi về tầm ảnh hưởng và những di sản vĩ đại mà Salah để lại.

Marc Cucurella (đến Real Madrid, 55 triệu euro)

Trong 5 năm ở Ngoại hạng Anh, Marc Cucurella đã kịp ghi dấu ấn mạnh mẽ. Hậu vệ mới vài tóc xù này nhanh chóng chinh phục khán giả bằng khả năng đi bóng mượt mà, tranh chấp ấn tượng và nhãn quan chiến thuật thông minh. Anh rất hiệu quả với những đường kiến tạo từ biên trái cũng như nhập thành dứt điểm.

Marc Cucurella thổi một làn gió mới, mềm mại vào hàng thủ vốn là điểm yếu của Chelsea. Hàng triệu khán giả yêu bóng đá đẹp chắc chắn sẽ luôn nhớ về những pha xử lý uyển chuyển và mái tóc đặc trưng của Cucurella.

Rodri (đến Barcelona, 60 triệu euro)

Rodri chính thức chia tay Ngoại hạng Anh sau khi khẳng định vị thế tiền vệ mỏ neo xuất sắc nhất kỷ nguyên hiện đại. Kể từ ngày cập bến Man City vào năm 2019, cầu thủ người Tây Ban Nha luôn đóng vai trò "trái tim" trong hệ thống chiến thuật của Pep Guardiola. Anh không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ càn quét trước hàng phòng ngự mà còn điều tiết nhịp độ và kiểm soát hoàn toàn tuyến giữa.

Rodri cũng nổi bật ở khả năng định đoạt nhiều trận đấu bằng hàng loạt siêu phẩm sút xa ngoạn mục. Pep Guardiola và các cổ động viên Man City luôn coi chuỗi trận bất bại kỷ lục mỗi khi Rodri ra sân là minh chứng rõ nét nhất cho tầm ảnh hưởng vĩ đại của anh.

Bernardo Silva (đến Real Madrid, tự do)

Bernardo đến Man City từ năm 2017. Kể từ đó, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã trở thành mảnh ghép hoàn hảo trong kỷ nguyên thống trị của nửa xanh thành Manchester. Với tầm nhìn sắc sảo, kỹ thuật xử lý bóng vô song và sự đa năng, Silva luôn tỏa sáng ở cả vai trò chạy cánh lẫn tiền vệ trung tâm.

Anh trực tiếp dẫn dắt những pha pressing cường độ cao, đồng thời liên tục tung ra các đường kiến tạo xé toang hàng phòng ngự đối phương. Trong 9 năm qua, Silva đã giúp Man City thâu tóm 6 danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh, 1 Champions League, 3 FA Cup cùng nhiều chức vô địch khác.

Bernardo Silva và Rodri đã làm nên một chu kỳ thành công cho Man City

John Stones (đến Inter Milan, tự do)

Từ khi khoác áo Man City năm 2016, Stones liên tục thăng tiến. Anh hoàn thiện kỹ năng chọn vị trí, xử lý điềm tĩnh. Stones thực sự đã trở thành hòn đá tảng như ý nghĩa cái tên của anh. Nhiều giai đoạn, anh là lựa chọn số 1 của Pep Guardiola. Trong 1 thập kỷ ở Etihad, trung vệ 32 tuổi cùng Man City giành 6 danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh, 1 Champions League, 3 FA Cup cùng nhiều chức vô địch khác.

Casemiro (đến Inter Miami, tự do)

Casemiro kết thúc hành trình đáng nhớ tại Ngoại hạng Anh trong màu áo Man United bằng phong thái của một nhà vô địch vĩ đại. Ngay khi cập bến Old Trafford vào năm 2022, tiền vệ người Brazil đã dùng đẳng cấp của mình để xốc lại tuyến giữa đang rệu rã của Quỷ đỏ.

Casemiro liên tục thực hiện những pha tắc bóng chuẩn xác và đánh chặn tuyệt vời. Anh còn nhiều lần trực tiếp nổ súng bằng những dứt điểm uy lực, giúp Quỷ đỏ giành các chiến thắng quý giá và giải cơn khát danh hiệu. Dù tuổi tác và chấn thương làm giảm sút phong độ của tiền vệ 34 tuổi ở giai đoạn cuối nhưng người hâm mộ vẫn luôn trân trọng bản lĩnh và tinh thần chiến binh của Casemiro.

Anthony Gordon (đến Barcelona, 80 triệu euro)

Thương vụ bom tấn gia nhập Barcelona chứng minh Anthony Gordon đã có bước chuyển mình ngoạn mục tại Ngoại hạng Anh. Trong 9 năm ở giải đấu xứ sương mù, anh gây ấn tượng ở tốc độ bứt tốc, lối chơi trực diện và sự quyết liệt để gieo rắc nỗi sợ hãi cho mọi hậu vệ. Anh không chỉ quấy rối hàng thủ xuất sắc mà còn mài giũa kỹ năng dứt điểm và kiến tạo ngày càng sắc bén. Thương vụ 80 triệu gia nhập Barcelona đã chứng minh cho giá trị của cầu thủ 25 tuổi này.

Cristian Romero (đến Atletico Madrid, 40 triệu euro)

Cristian Romero để lại Ngoại hạng Anh hình ảnh một thủ lĩnh phòng ngự máu lửa và nhiệt huyết bậc nhất. Ngay khi gia nhập Tottenham vào năm 2021, trung vệ người Argentina đã tự tay thổi một luồng sinh khí mới vào hàng thủ đội bóng. Anh luôn chủ động băng cắt, tắc bóng mạnh mẽ và phán đoán tình huống xuất thần, khiến các tiền đạo đối phương phải chùn bước.

Romero còn phát huy tối đa khả năng chơi bóng bằng chân, trực tiếp châm ngòi cho các đợt tấn công từ tuyến dưới. Nhờ tinh thần chiến binh không khuất phục và tố chất của nhà vô địch thế giới, anh đã xác lập vững chắc vị thế trụ cột tại Gà trống xuyên suốt quãng thời gian thi đấu tại Anh.

Lucas Digne (đến PSG, 6 triệu euro)

8 năm chơi bóng ở Ngoại hạng Anh cho Everton và Aston Villa đủ để Digne chứng minh anh là một trong những hậu vệ trái bền bỉ nhất giải đấu. Trong quãng thời gian này, trung bình mỗi mùa anh ra sân hơn 30 trận, một con số ấn tượng. Digne có thể bùng nổ trên hàng công nhưng anh cũng luôn biết cách làm tròn nhiệm vụ phòng ngự.