Truyền thông Thái Lan: Voi chiến chỉ như một tập thể rời rạc

TPO - Trong bài viết mới nhất, tờ Siamsport đã thừa nhận điểm yếu của đội tuyển Thái Lan, đề cao sức mạnh của Việt Nam. Nhưng nhân đây, ấn phẩm này cũng kêu gọi NHM đồng hành cùng đội nhà để góp phần giúp Voi chiến giành chiến thắng ở trận chung kết lượt đi ASEAN CUP 2026.

“Suốt tuần lễ vừa qua, kể từ sau thất bại cay đắng của đội tuyển Thái Lan trước Singapore, mỗi lần lướt mạng xã hội, ta đều có cảm giác như một "vở kịch" lớn của đội tuyển quốc gia đang được công diễn, nơi những làn sóng chỉ trích xuất hiện dày đặc và gay gắt”, tờ Siamsport mở đầu bài bình luận.

“Thú thật, chúng ta hoàn toàn hiểu được nguồn cơn của cơn giận dữ ấy. Thất bại 1–2 ngay trên sân nhà trước Singapore chưa bao giờ là cảnh tượng mà người hâm mộ xứ chùa vàng có thể dễ dàng chấp nhận. Đó thực sự là một trận cầu mang lại cảm giác ức chế: lối chơi rời rạc, thiếu gắn kết và kết quả thì đáng thất vọng. Chẳng ai có thể vỗ tay tán thưởng một màn trình diễn như vậy; bởi lẽ khi đã chơi dở thì đúng là dở, chẳng cần phải tô vẽ hay nói giảm nói tránh làm gì.

Thế nhưng, khi những cái đầu nóng bắt đầu nguội bớt và cảm xúc dần lắng xuống, chúng ta cần nhìn nhận một thực tế rõ ràng: chúng ta đang nói về một đội bóng đã chính thức giành quyền lọt vào trận chung kết với tổng tỷ số 4-3 sau hai lượt trận bán kết nghẹt thở”.

Ấn phẩm Thái Lan vẫn tin rằng với một đội hình chắp vá thì việc Thái Lan vào tới chung kết là thành quả đáng để khích lệ. “Hãy thử nhớ lại thời điểm trước khi giải đấu khởi tranh, liệu có ai dám đặt cược rằng tập thể này sẽ đi đến trận đấu cuối cùng? Khi ấy, tình cảnh của đội tuyển quốc gia Thái Lan chẳng hề lý tưởng một chút nào", Siamsport viết.

"Hàng loạt trụ cột vướng lịch thi đấu tại CLB chủ quản, nhiều gương mặt kỳ cựu xin rút lui, và ban huấn luyện buộc phải triệu tập bổ sung những nhân tố mới vào phút chót. Cảm giác lúc đó giống như việc cố gắng ghép những mảnh ghép rời rạc lại với nhau chỉ để có đủ quân số bước ra sân thi đấu.

Nói một cách thẳng thắn, đây là một đội hình chắp vá hơn là một đội tuyển quốc gia mang sức mạnh tối ưu. Tình thế này hoàn toàn trái ngược với Singapore - đối thủ mang đến giải đấu gần như trọn vẹn bộ khung nòng cốt nhằm chuẩn bị nghiêm túc cho Asian Cup 2027 vào đầu năm sau. Và rồi kết quả cuối cùng ra sao? Thái Lan đi tiếp, còn Singapore ngậm ngùi dừng bước. Đây không phải lời biện minh hay cách để bào chữa cho đội bóng; đơn giản đó là sự thật đã diễn ra trên sân cỏ”.

Ấn phẩm Thái Lan kêu gọi NHM hãy “nhẹ nhàng” hơn với đội tuyển. Thay vì công kích, họ muốn mọi người tiếp tục đứng đằng sau để ủng hộ Voi chiến. “Điều khiến chúng ta bất ngờ hơn cả là trong suốt 5 trận đấu toàn thắng trước đó, những cuộc thảo luận trên không gian mạng vẫn chỉ xoay quanh việc soi mói và chê bai lối chơi. Để rồi chỉ sau một cú vấp ngã duy nhất, mọi thứ dường như bùng nổ; hàng loạt vấn đề bỗng chốc bị xới xáo lại và tràn ngập khắp các bảng tin.

Cầu thủ bóng đá cũng chỉ là những con người bằng xương bằng thịt. Họ có những ngày thi đấu thăng hoa rực rỡ và cũng có những ngày chật vật, mệt mỏi, hay những khoảnh khắc sai lầm không thể tránh khỏi. Nếu mỗi lần bước ra sân thi đấu, họ đều bị đè nặng bởi tâm lý rằng thắng vẫn bị phàn nàn còn thua sẽ nhận bão chỉ trích, thì việc duy trì sự tự tin và đôi chân thanh thoát là điều khó khăn.

Giờ đây, một thử thách cam go hơn bội phần đang đón đợi Voi chiến. Vào thứ Bảy, Thái Lan sẽ tiếp đón kình địch Việt Nam trong trận lượt đi của trận chung kết - một cuộc đối đầu kinh điển mà bất cứ cổ động viên nào cũng hiểu tính chất khốc liệt của nó.

Nhiều trận đấu tại Rajamangala, NHM Thái Lan đã bỏ trống rất nhiều hàng ghế

Các con số thống kê không hề biết nói dối: Thái Lan đã không thể đánh bại Việt Nam tại giải đấu này trong suốt 3 năm, 7 tháng và 5 ngày - 1.313 ngày đằng đẵng. Lần gần nhất hai đội chạm trán ở chung kết, chúng ta đã lỡ hẹn với ngôi vương khi để thua 2-3 ngay trên sân nhà, khép lại thất bại chung cuộc 3-5.

Tuy nhiên, vào buổi tối trên sân vận động Rajamangala, 46.982 cổ động viên đã tạo nên một bầu không khí rực lửa, tiếp thêm nguồn năng lượng phi thường mà đến tận hôm nay vẫn còn in đậm trong ký ức của nhiều người.

Đáng buồn thay, số lượng khán giả đến sân ở giải đấu năm nay lại đang giảm dần qua từng trận: từ 16.037 khán giả ở trận thắng Malaysia, xuống còn 13.026 người trận gặp Myanmar, và chỉ còn 10.802 người ở trận thua Singapore vừa qua. Những con số tụt dốc ấy phản ánh chân thực sự nguội lạnh trong tâm trạng của người hâm mộ.

Tính đến thời điểm hiện tại, hơn 15.000 vé đã được bán ra cho khu vực khán đài chủ nhà, trong khi toàn bộ 3.000 vé phân bổ cho cổ động viên Việt Nam đã được mua sạch gần như ngay lập tức. Điều đó cho thấy đội khách đã sẵn sàng biến sân đấu của chúng ta thành ngày hội của họ.

Vậy câu hỏi lớn nhất lúc này là: Liệu NHM đội chủ nhà đã sẵn sàng đáp lại hay chưa?”.