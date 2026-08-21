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Báo Thái Lan: 'Thua Việt Nam trên sân nhà là điều không thể chấp nhận'

Hương Ly

TPO - Siam Sport cho rằng Thái Lan không thể chơi phòng ngự bị động để đánh bại Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup 2026.

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"Cuộc tranh luận trên mạng xã hội đang nóng lên khi nhiều CĐV cho rằng trận đấu tới đặc biệt quan trọng, nhất là khi chúng ta chơi trên sân nhà. Thua Việt Nam trên sân nhà là điều không thể chấp nhận nếu Thái Lan muốn vô địch. HLV Hudson cần giải quyết các vấn đề để giành chiến thắng", Siam Sport viết.

Trang báo Thái Lan bình luận: "HLV Hudson không thể cậy vào lối chơi phòng ngự bị động vì hàng công của Việt Nam cực kỳ nguy hiểm. Thay vào đó, thuyền trưởng Thái Lan phải truyền sự tự tin cho các tuyển thủ, khuyến khích họ kiểm soát trận đấu và tấn công sòng phẳng".

Siam Sport kêu gọi cổ động viên đến sân cổ vũ trực tiếp cho Thái Lan. Các khán đài của sân Rajamangala được lấp kín, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt là một trong những điểm tựa để Thái Lan giành chiến thắng trên sân nhà.

"Ở các trận gần đây, lượng khán giả đến sân Rajamangala không được đông như kỳ vọng vì nhiều yếu tố khác nhau. Tới đây là trận chung kết, nơi mà các cầu thủ sẵn sàng cống hiến hết mình vì chức vô địch. Trận đấu diễn ra vào thứ bảy và sẽ thuận lợi để CĐV đến sân", Siam Sport kêu gọi.

Siam Sport nhấn mạnh chung kết lượt đi giữa Thái Lan và Việt Nam là trận đấu không thể bỏ qua. Họ nhắc lại chi tiết ban tổ chức hạ giá kịch sàn cho tấm vé đến sân Rajamangala, hạng thấp nhất chỉ 200 baht (160.000 đồng), với mục tiêu lớn nhất là thu hút càng nhiều khán giả càng tốt.

Thầy trò HLV Hudson bị nhiều CĐV nhà quay lưng sau trận bán kết lượt về. Trên sân nhà, "Voi chiến" cầm bóng chỉ 39% và nhận thất bại 1-2. Trước đó, Thái Lan thắng Singapore 3-1 ở trận bán kết lượt đi, nhưng thế trận thực dụng, chỉ cầm bóng 25% khiến người Thái khó chịu.

HLV Hudson nói ông thất vọng khi lối chơi của Thái Lan không được CĐV ghi nhận.

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Hương Ly
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