Sạt lở tiếp tục uy hiếp khu tái định cư, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu xử lý gấp

Ngày 21/8, ông Lê Trọng Yên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra tình trạng sạt lở tại Khu tái định cư Đưng K’Nớ 5, xã Đam Rông 4.

Tại hiện trường, lãnh đạo UBND xã Đam Rông 4 cho biết, do thời tiết mưa nhiều, nền đất yếu, tình trạng sạt lở tại khu tái định cư tiếp tục diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, tại khu A, phía sau nhà các hộ dân từ vị trí A1 đến A20, bờ taluy dương bị sụt lún với chiều dài khoảng 500m, rộng khoảng 50m, đe dọa nhiều hộ đang sinh sống.

Nhiều công trình tại khu tái định cư bị đất đá cuốn trôi.

Qua kiểm tra, ông Lê Trọng Yên nhận định tình trạng sạt lở còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, nhất là trong cao điểm mùa mưa. Trước mắt, ông Yên yêu cầu địa phương xây dựng phương án ứng phó, bố trí lực lượng thường xuyên theo dõi các điểm có nguy cơ sạt lở; đồng thời tuyên truyền, vận động người dân chủ động di chuyển đến nơi an toàn khi tình hình diễn biến bất thường.

Đối với các vị trí mái taluy cao, địa phương được yêu cầu nghiên cứu phương án làm kè đá, gia cố chân taluy; bố trí hệ thống rãnh thu, thoát nước phía trên nhằm hạn chế nước thấm, dòng chảy gây xói lở. Những khu vực phù hợp cần trồng cỏ, cây xanh để tăng độ che phủ, giữ đất, góp phần hạn chế nguy cơ sạt trượt.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu địa phương chủ động phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân.

Về lâu dài, ông Lê Trọng Yên yêu cầu khảo sát, đánh giá toàn diện điều kiện địa hình, địa chất khu vực để xác định nguyên nhân, từ đó đề xuất giải pháp xử lý căn cơ.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng kiểm tra một số vị trí sạt lở, có nguy cơ sạt lở trên Tỉnh lộ 722, đoạn qua xã Đam Rông 3 và 4. Lãnh đạo UBND tỉnh này yêu cầu chủ đầu tư phối hợp chính quyền địa phương thường xuyên kiểm tra, rà soát toàn tuyến, nhất là trong thời điểm mưa lớn kéo dài, để kịp thời phát hiện các vị trí có nguy cơ sạt trượt.