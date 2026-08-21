Đại tá Trương Văn Hồng được bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

TPO - Đại tá Trương Văn Hồng, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Thừa ủy quyền của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Ngô Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho Đại tá Trương Văn Hồng.

Chiều 21/8, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Theo đó, Đại tá Trương Văn Hồng, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Ngô Thanh Bình chúc mừng Đại tá Trương Văn Hồng được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng, giao trọng trách mới. Đồng thời nhấn mạnh việc điều động, bổ nhiệm là sự ghi nhận đối với quá trình công tác, rèn luyện, phấn đấu và những đóng góp của đồng chí trong lực lượng Công an nhân dân, đặc biệt trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm về ma túy.

Thiếu tướng Ngô Thanh Bình.

Thiếu tướng Ngô Thanh Bình đánh giá Đại tá Trương Văn Hồng là cán bộ được đào tạo, rèn luyện và trưởng thành từ thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, có kinh nghiệm qua nhiều vị trí công tác, từng trực tiếp chỉ đạo, tổ chức đấu tranh với nhiều loại tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.

"Trên cương vị Phó Cục trưởng, Đại tá Trương Văn Hồng nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ, phát huy kinh nghiệm thực tiễn, chủ động tham mưu Đảng ủy, lãnh đạo Cục trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về ma túy. Đặc biệt là nghiên cứu, đề xuất nhiều cách làm mới, tư duy mới, giải pháp sáng tạo, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trong tình hình mới", Thiếu tướng Ngô Thanh Bình đề nghị.

Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cũng đề nghị Đại tá Trương Văn Hồng cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục tiếp tục xây dựng lực lượng đoàn kết, kỷ luật, trách nhiệm, chuyên nghiệp, hiện đại; tăng cường phối hợp giữa các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nhân dân trong phòng, chống ma túy.

Trong đó, công tác phòng, chống tội phạm về ma túy cần được triển khai đồng bộ từ phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ đến đấu tranh, triệt xóa các đường dây, tổ chức tội phạm. Chủ động nhận diện phương thức, thủ đoạn mới, nhất là hoạt động lợi dụng công nghệ cao, không gian mạng để phạm tội. Qua đó góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, hài hòa, phát triển, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Đại tá Trương Văn Hồng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Trương Văn Hồng bày tỏ vinh dự và cảm ơn sự tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương, đồng chí Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ Công an. Đồng thời xác định việc được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm chính trị lớn trước Ngành và Nhân dân đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

Đại tá Trương Văn Hồng khẳng định sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy những kinh nghiệm thực tiễn, truyền thống vẻ vang của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới, sâu sát cơ sở, chủ động tham mưu và quyết liệt trong tổ chức thực hiện.