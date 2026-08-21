Bộ trưởng Xây dựng: 'Không lo lãi suất khi mua nhà ở xã hội'

TPO - Với chính sách tín dụng ưu đãi dành cho người mua nhà và chủ đầu tư nhà ở xã hội, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cho rằng "không lo" khi người mua nhà vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội được hưởng mức lãi suất hơn 2%; tại các ngân hàng thương mại khoảng 4,62%; trong khi chủ đầu tư được vay với mức khoảng 5,62%.

Chiều 21/8, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi). Cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã có trao đổi, giải trình, tiếp thu các vấn đề đại biểu nêu ra.

Trước băn khoăn của đại biểu Quốc hội về chung cư có thời hạn, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho hay, với nhà ở, chung cư xuống cấp, tranh chấp, tại phiên thảo luận tổ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có phát biểu đầy đủ trên cơ sở chính trị, thực tiễn và các điều kiện để làm sao người dân ở chung cư có những điều kiện tốt nhất.

Về giá bán, giá cho thuê, đối tượng được mua, thuê nhà ở xã hội, bộ trưởng cho biết, Luật Nhà ở năm 2023 và các nghị định của Chính phủ đã quy định cụ thể về trình tự, thủ tục triển khai dự án, góp phần tháo gỡ khó khăn cho chủ đầu tư và địa phương, rút ngắn thời gian thực hiện các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh. Ảnh: Như Ý.



Quy trình được thực hiện chủ động từ khảo sát, thiết kế, lập dự án, dự toán đến lựa chọn đơn vị tư vấn, đồng thời vẫn bảo đảm vai trò quản lý, kiểm tra của cơ quan Nhà nước. Sau khi Sở Xây dựng - cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương kiểm tra, thẩm định, chủ đầu tư mới được thực hiện việc công bố thông tin bán nhà theo quy định.

Việc công khai thông tin dự án nhà ở xã hội, trong đó có thông tin liên quan đến bán nhà, hiện cũng được triển khai trên môi trường trực tuyến và bước đầu phát huy hiệu quả tại một số địa phương lớn như Hà Nội và TPHCM. Theo Bộ trưởng Trần Hồng Minh, đây được xem là giải pháp góp phần tăng tính minh bạch, giúp người dân thuận lợi hơn trong việc tiếp cận thông tin và lựa chọn nhà ở phù hợp.

Về đối tượng được mua nhà ở xã hội, Bộ trưởng Xây dựng nêu rõ, dự luật quy định 11 nhóm đối tượng, trong đó có 6 nhóm thuộc diện chính sách.

Với chính sách tín dụng ưu đãi dành cho người mua nhà ở xã hội và chủ đầu tư, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho rằng "không lo", khi người mua nhà vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội được hưởng mức lãi suất hơn 2%. Lãi suất với khoản vay tại các ngân hàng thương mại khoảng 4,62%, trong khi chủ đầu tư được vay với mức khoảng 5,62%.

Đây là các mức lãi suất ưu đãi, nhân văn thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với người dân có nhu cầu về nhà ở, đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia đầu tư, phát triển nhà ở xã hội.

Việc duy trì các chính sách tín dụng phù hợp được kỳ vọng góp phần giảm áp lực tài chính đối với người dân, đồng thời tạo thêm động lực để doanh nghiệp tham gia phát triển nguồn cung nhà ở xã hội.

Về phát triển nhà ở cho thuê tại các đô thị, ông Trần Hồng Minh cho biết dự thảo tiếp tục duy trì quy định với khu vực đô thị. Theo đó, tại các đô thị loại I, II, III, cần chú trọng phát triển nhà ở, đồng thời nghiêm cấm tình trạng phân lô, bán nền. Định hướng này nhằm thúc đẩy phát triển các loại hình nhà ở phù hợp với quá trình đô thị hóa, đồng thời góp phần quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất và tổ chức không gian đô thị.