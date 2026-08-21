Giá chung cư, đất nền 'hạ nhiệt'

TPO - Thanh khoản thị trường bất động sản tiếp tục suy giảm trong quý II/2026, với số giao dịch thành công giảm mạnh so với cả quý trước và cùng kỳ. Đáng chú ý, giá căn hộ thứ cấp tại Hà Nội, TPHCM và giá đất nền đồng loạt điều chỉnh, trong khi lượng tồn kho tăng cao.

Ngày 21/8, Bộ Xây dựng công bố báo cáo thị trường bất động sản quý II/2026. Theo đó, từ cuối quý II, thanh khoản tiếp tục xu hướng đi xuống, tỷ lệ hấp thụ thấp, gây áp lực lên dòng tiền và hàng tồn kho của doanh nghiệp.

Cụ thể, cả nước ghi nhận khoảng 100.005 giao dịch bất động sản thành công, chỉ bằng 71,5% so với quý I/2026 và 63,7% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, phân khúc căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ có 26.567 giao dịch thành công, bằng 86,1% quý trước và 77,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Chung cư đang tồn kho 12.823 căn.

Đất nền còn ảm đạm hơn khi chỉ ghi nhận 73.438 giao dịch thành công, tương đương 67,4% quý I và 59,9% so với cùng kỳ năm trước.

Không chỉ thanh khoản suy giảm, lượng hàng tồn kho tại các dự án cũng đang tạo áp lực lớn lên doanh nghiệp. Theo báo cáo từ 25/34 địa phương, lượng tồn kho bất động sản của chủ đầu tư trong quý II vào khoảng 39.284 căn/nền, gồm chung cư, nhà ở riêng lẻ và đất nền. Cụ thể, chung cư tồn kho 12.823 căn (hơn khoảng 22,2% so với quý I/2026); nhà ở riêng lẻ 15.313 căn (hơn khoảng 46,4% so với quý I/2026).

Diễn biến đáng chú ý khác là mặt bằng giá bất động sản bắt đầu có dấu hiệu điều chỉnh sau thời gian dài tăng cao.

Trong quý II, giá bán căn hộ chung cư trên thị trường thứ cấp giảm so với quý I. Tại Hà Nội, giá bán căn hộ chung cư bình quân khoảng 123 triệu đồng/m2, trong khi tại TPHCM khoảng 108 triệu đồng/m2.

Tương tự căn hộ, thị trường đất nền trong quý II cũng bước vào giai đoạn điều chỉnh sau thời gian tăng giá kéo dài. Giá đất nền giảm khoảng 2-3% so với quý I, chủ yếu trên thị trường thứ cấp.

Bộ Xây dựng cho biết giá rao bán đất nền bình quân trên cả nước giảm khoảng 2,5%, xuống còn khoảng 40 triệu đồng/m2. Tại TPHCM, giá giảm gần 3%, còn khoảng 66 triệu đồng/m2.

Giá chuyển nhượng tại nhiều dự án giảm phổ biến 3-6% so với quý trước, đặc biệt ở những sản phẩm có giá trị lớn hoặc chịu áp lực bán ra.

Tại Hà Nội, khu đô thị Cienco 5 Mê Linh có giá khoảng 40 - 56 triệu đồng/m2; khu đô thị Minh Giang Đầm Và khoảng 30 - 47 triệu đồng/m2; khu đô thị mới Đại Kim - Định Công khoảng 105 - 160 triệu đồng/m2.

Tại TPHCM, một số khu vực ghi nhận mức giá như Blue Diamond Riverside khoảng 40-45 triệu đồng/m2, Vạn Phúc City 100-150 triệu đồng/m2 và Rio Vista 95-110 triệu đồng/m2.

Dù giá điều chỉnh, Bộ Xây dựng đánh giá các dự án có vị trí thuận lợi, pháp lý hoàn chỉnh vẫn duy trì thanh khoản tốt hơn mặt bằng chung.

Theo Bộ Xây dựng, nguyên nhân chủ yếu khiến giá và thanh khoản đất nền giảm là thanh khoản suy giảm, chi phí vốn còn cao, trong khi nhà đầu tư có xu hướng chuyển sang các sản phẩm phục vụ nhu cầu ở thực, pháp lý rõ ràng và có tiềm năng khai thác ổn định...