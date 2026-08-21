Gửi tiết kiệm tại NCB, nhận ngay gói nghỉ dưỡng cao cấp dịp 2/9 này

Các tín đồ xê dịch đang chuyền tay nhau một phương thức du lịch hoàn toàn mới dịp 2/9 này: vừa tích lũy tài chính an toàn và hưởng lãi, vừa sở hữu kỳ nghỉ cao cấp miễn phí nhờ sản phẩm tiết kiệm siêu đặc quyền NCB Signature Savings của Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB).

Tiền vẫn sinh lãi, “lời” thêm kỳ nghỉ

Thay vì phải "cân đong đo đếm" từng lựa chọn, từng khoản chi phí hay săn khuyến mãi của từng dịch vụ cho kỳ nghỉ, dịp 2/9 năm nay, món tiền gửi sinh lời lại có thể mang đến cho bạn kỳ nghỉ trọn vẹn sang xịn mịn với chi phí cực thấp.

Trải nghiệm của anh Minh Đức (Hà Nội) là một ví dụ. Với khoản tiền 3 tỷ đồng gửi theo chương trình tiết kiệm siêu đặc quyền NCB Signature Savings, khoản tiền gốc của anh vẫn được duy trì để sinh lời theo mức lãi suất hấp dẫn của NCB. Đồng thời, anh được nâng hạng hội viên Silver của Sun Signature - chương trình khách hàng thân thiết do Sun Group, Ngân hàng NCB và VISA phát triển - và nhận về số điểm thưởng Sun Point khá lớn, dùng để thanh toán các dịch vụ trong hệ sinh thái Sun Group.

Khách hàng có thể đổi kỳ nghỉ 5 sao từ điểm thưởng Sun Point tích lũy được khi gửi tiết kiệm NCB Signature Savings tại NCB

Anh Đức đã dùng số điểm này đổi cặp vé máy bay khứ hồi Sun PhuQuoc Airways cùng 2 đêm nghỉ tại “khu nghỉ dưỡng của các tỷ phú” JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, vừa vặn cho một kỳ nghỉ riêng tư, đẳng cấp của hai vợ chồng. Vợ chồng anh cũng thoải mái tận hưởng nhiều dịch vụ vui chơi, ẩm thực tại công viên Sun World Hòn Thơm và Sunset Town - Phú Quốc chỉ với điểm Sun Point. Phương thức thanh toán vô cùng đơn giản, chỉ cần dùng ứng dụng NCB iziMobile quét mã QR tại các điểm chấp nhận thanh toán Sun Signature, chọn tài khoản nguồn là điểm thưởng Sun Signature được cập nhật sẵn trên ứng dụng để thanh toán. Được biết, hệ sinh thái Sun Group hiện có hơn 1.600 điểm chấp nhận thanh toán bằng điểm Sun Point trên toàn quốc.

“Với tôi, đây là một trải nghiệm tài chính rất thú vị. Thay vì phải trích riêng một khoản tiền cho du lịch, tôi có thể tận dụng ngay những giá trị gia tăng từ khoản tiền gửi để lo trọn gói cho chuyến đi. Chi phí nhẹ nhàng lại được chủ động lựa chọn các dịch vụ cao cấp”, anh Minh Đức chia sẻ.

Trải nghiệm của anh Minh Đức cũng chính là giá trị “có một không hai” mà NCB mang lại cho khách hàng gửi sản phẩm tiết kiệm mới này. Khác với các sản phẩm tiết kiệm truyền thống vốn chỉ tập trung vào tích lũy và sinh lời, NCB Signature Savings được ví như “chiếc chìa khóa” mở ra một phương thức tận hưởng hoàn toàn mới, mang đến cho khách hàng chuỗi đặc quyền du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, hàng không, bất động sản và chăm sóc sức khỏe đẳng cấp hàng đầu Việt Nam.

Khách hàng có thể tham gia NCB Signature Savings với khoản tiền gửi từ 100 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng, tích lũy Sun Point theo giá trị khoản tiền gửi, kỳ hạn và chính sách của chương trình và tận hưởng tức thì đặc quyền từ hệ sinh thái Sun Signature.

Khám phá Sun Holidays – trọn kỳ nghỉ cao cấp chỉ với một điểm chạm

Đáng chú ý, điểm Sun Point tích lũy từ chương trình hội viên thân thiết Sun Signature và sản phẩm NCB Signature Savings có thể dùng để đổi các combo du lịch Sun Holidays thuộc Sun Group với hành trình "Bay - Nghỉ - Chơi" trọn gói và liền mạch.

Sun Holidays là nền tảng đặt combo du lịch trọn gói, cho phép khách hàng dễ dàng lựa chọn các gói dịch vụ được thiết kế đồng bộ trong hệ sinh thái Sun Group. Thay vì phải đặt riêng vé máy bay, khách sạn hay vé vui chơi, mọi dịch vụ đều được tích hợp trên một nền tảng, mang đến hành trình thuận tiện cùng mức chi phí tối ưu.

Để khởi động chuyến đi hoàn hảo, khách hàng NCB đang là hội viên Sun Signature chỉ cần truy cập địa chỉ: https://www.sunholidays.vn/vn/vi/dac-quyen-rieng-cho-khach-hang-ncb, sau đó thực hiện tìm kiếm và lựa chọn gói hành trình phù hợp với nhu cầu. Khách hàng thực hiện điền đầy đủ thông tin hành khách theo hướng dẫn chi tiết của hệ thống và dễ dàng hoàn tất giao dịch thông qua phương thức thanh toán trực tiếp bằng điểm thưởng Sun Point ngay trên website.

Đặc biệt, nếu số điểm tích lũy chưa đủ để thanh toán toàn bộ combo, khách hàng hoàn toàn có thể linh hoạt sử dụng tính năng Cash & Point (kết hợp điểm thưởng và tiền mặt). Cơ chế này giúp khách hàng chủ động sử dụng điểm thưởng ngay khi có nhu cầu, thay vì phải chờ tích lũy đủ một lượng điểm đủ lớn để đổi dịch vụ.

Khách hàng có thể dễ dàng đăng ký trở thành hội viên Sun Signature ngay trên ứng dụng NCB iziMobile (mục Sun Signature tại trang chủ), hoặc đăng ký trực tiếp trên website chính thức https://sunsignature.vn , webiste https://www.sunholidays.vnvà ứng dụng Sun PhuQuoc Airways.

Từ một khoản tiết kiệm đến một kỳ nghỉ trọn vẹn, NCB Signature Savings đang cho thấy cách một sản phẩm tài chính mang lại giá trị khác biệt và toàn diện cho khách hàng. Đây là bước đi tiếp theo của NCB trong hành trình kiến tạo những trải nghiệm vượt trội và đồng hành phát triển ngành du lịch Việt Nam.